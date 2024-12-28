Скачки на верблюдах, летающий кабан: как снимали «Финист. Первый богатырь»

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По количеству трюков, погонь и спецэффектов — настоящий «сказочный боевик».

Невероятные трюки, виртуальная реальность, погони и спецэффекты самая ожидаемая картина новогоднего кинопроката «Финист. Первый богатырь» — это увлекательное погружение в сказочный мир, где былинные герои сражаются с чудовищами. Для достижения такого результата авторы использовали новейшие технологии, а актеры и каскадеры освоили техники рукопашных поединков минувших эпох.

О тайнах съемочного процесса и сюрпризах для зрителя — корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Богатство русских земель испокон веков не давало покоя супостатам. Иноземцы совершали набеги и разоряли города. С оружием в руках на оборону Руси вставали славные богатыри Отечества. Об их подвигах свидетельствуют многие источники, а первым была летопись «Повесть временных лет».

«Мужчина мог начать ходить в походы в 13-14 лет, к 18, если выжил, он уже был опытным дружинником. А к 25 он мог закончить свою карьеру воинская удача, она не бесконечная», — рассказал Борислав Тимошкин — руководитель клуба военно-исторической реконструкции «Снежный барс».

Рукопашные поединки и битвы минувших эпох в наше время воссоздают клубы исторической реконструкции. Здесь закаляют богатырский характер и обучают тактике боя.

В реальной битве поединок на мечах длился секунд 15 — долго прятаться за деревянным щитом было невозможно. Острозаточенный клинок разносил его в щепки за четыре удара.

Такие курсы владения оружием перед съемками прошли актеры самой ожидаемой премьеры Нового года — «Финист. Первый богатырь».

В поисках славы и новых подвигов былинный супергерой Финист вместе с помощниками отправляется в далекую восточную страну.

«Здесь волшебство, тут волшебство. Этот летает, этот прыгает», —восхитился актер Сергей Лавыгин.

Герои побеждают орды противников. Но в дальних краях сталкиваются с неожиданными испытаниями, среди которых магия и мифические существа. Сцены боя с чудовищами создавали лучшие постановщики трюков.

«Сложность в том, что персонажей не существует, а ты должен взаимодействовать с ними как будто настоящий. Как это чудище двигается, насколько у него длинные конечности, как активно он может добежать, как он сильно может откинуть или ударить главного героя», — рассказал режиссер экшн-сцен Роберт Кан.

Чтобы сказочные животные выглядели реалистично, на съемочной площадке с актерами вместо чудищ взаимодействуют каскадеры, а потом образы монстров дорисовывают 3D — художники.

«Если каскадер исполнит работу плохо, то харизма персонажа теряется моментально. Чем больше я передам дух пантеры, ее пластику, пластику змеи, я облегчаю на 50% как я думаю, задачу CG-специалистов», — объяснил Михаил Селиванов, дублер-каскадер.

Одна из самых сложных сцен — приземление летающего кабана. Крылатый зверь устраивает в сказочной столице Белогорья настоящий погром. Часть этой сцены снимали в павильоне. Остальное — в специально выстроенных декорациях.

«Совместная работа: мы, пиротехники. Одновременно нужно нажать кнопки, чтобы был выброс, чтобы полетели доски, доски доходят, тачки должны разлететься, то есть до ли секунды, а это все нажимает человек, это не компьютер. Выглядит классно, насколько еще кабана врисуют, он будет вообще, супер», — вспоминает Олег Чемодуров, постановщик трюков.

Хорошая физическая подготовка позволила исполнителю главной роли актеру Кириллу Зайцеву в большинстве эпизодов играть без дублера.

«Физически, конечно, это достаточно трудное испытание, даже актерски, постоянно быть привязанным, прикованным или много экшена, много драк. Постоянная работа с булавой», — делится исполнитель роли Финиста.

По количеству трюков, погонь и спецэффектов «Финист. Первый богатырь» — настоящий сказочный боевик.

«Вот я сегодня четвертый день после скачек на верблюдах, я еще хожу плоховато», — рассказала актриса Юлия Пересильд, исполнительница роли Бабы Ягию

Премьера приквела богатырской саги выйдет на экраны 1 января.

«Русская сказка отличается тем, что просто будь чист душой, будь чист совестью — и все у тебя будет хорошо!» — заключил актер Федор Добронравов.

Фильм «Финист. Первый богатырь» в широкий прокат выпустит дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа»). Премьера станет новогодним подарком для всей семьи.