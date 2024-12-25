Слагая былину: звезды на красной дорожке «Финист. Первый богатырь»

На премьере царила теплая и дружеская атмосфера: артисты пришли с детьми, что сделало вечер семейным.

Все же знают, что новое — это хорошо забытое старое? А фильм про богатыря Финиста, на премьеру которого собрались все самые яркие звезды российской эстрады — яркое тому подтверждение.

С кем пришел Павел Прилучный, почему для Юлии Барановской важны русские сказки, как планирует отмечать праздник Юлия Пересильд, завершает ли свою карьеру Федор Добронравов — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.