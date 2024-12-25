Культура 67
Слагая былину: звезды на красной дорожке «Финист. Первый богатырь»
На премьере царила теплая и дружеская атмосфера: артисты пришли с детьми, что сделало вечер семейным.
Все же знают, что новое — это хорошо забытое старое? А фильм про богатыря Финиста, на премьеру которого собрались все самые яркие звезды российской эстрады — яркое тому подтверждение.
С кем пришел Павел Прилучный, почему для Юлии Барановской важны русские сказки, как планирует отмечать праздник Юлия Пересильд, завершает ли свою карьеру Федор Добронравов — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.
Бремя славы могучего богатыря для Кирилла Зайцева точно под силу. Ведь рядом с ним самые близкие — жена продюсер Анастасия Трубчевская и маленький сынишка Игорь.
1/11 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Счастливое семейство Прилучных. К слову, Тимофей — сын актера от брака с Агатой Муцениеце — по-прежнему живет с отцом, что нарушает постановление суда, но, видимо, их все устраивает и к маме он не планирует возвращаться.
2/11 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Юлия Барановская пришла на премьеру с сыном Артемом Аршавиным. Телеведущая рассказала, что сказки — наше наследие и нужно передавать все знания о богатырях своим детям.
3/11 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Лучезарная Юлия Пересильд, по всей видимости, что-то от нас скрывает, иначе как еще объяснить горящие глаза и не сползающую с лица улыбку. Может, в личной жизни актрисы грядут перемены, а мы не в курсе?
4/11 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Вечно молодой Александр Лыков тоже порадовал гостей своим присутствием. Жаль, говорить с прессой отказался, но мы не обижаемся, ждём следующих премьер!
5/11 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Если вы вдруг подумали, что карьера Федора Добронравова подходит к концу, то спешим обрадовать: ничего подобного! Артист признался, что в следующем году поклонников ждёт много премьер с его участием. «Я в полном расцвете сил», сказал актер — а мы и не сомневались!
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Сергей Гармаш и его классический стиль, кажется, одна из самых постоянных вещей в отечественном кинобизнесе. Актер посетил премьеру без семьи, а жаль.
7/11 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
А вот Сергей Лавыгин вел себя на дорожке несколько скованно. Даже с журналистами отказался говорить, хотя обычно общается вдоволь.
8/11 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Маугли выглядит именно так, пишут в сети о Федоре Гамалея. Артист рассказал, что на съемочной площадке творились чудеса: весь коллектив сильно сдружился, все друг другу помогали и поддерживали. Вот и сказка наяву, получается.
9/11 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Вот кто действительно разбавил дорожку своим образом, так это Кристина Вайнас. Актриса сыграла одну из главных ролей в фильме и поделилась, что была счастлива поработать с такими профессионалами, как Кирилл Зайцев, Юлия Пересильд и Елена Яковлева.
10/11 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Один из самых скрытных актеров — Сергей Комаров. Видимо, у артиста какая-то суперспособность, иначе почему мы его уже который раз не можем поймать за интервью?
11/11 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко