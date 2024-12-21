«Словно высасывает жизненную силу»: что такое сонный паралич

Фото: 5-tv.ru

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Порой после пробуждения человек не может пошевелиться и перед его глазами появляются пугающие видения.

Некоторые люди сталкиваются с очень неприятным состоянием при засыпании или пробуждении. Когда открывают глаза и не способны пошевелить даже пальцем. Они открывают глаза и не могут пошевелиться, а над ними нависает нечто зловещее и темное.

Однако это не имеет отношения к мистике или полтергейстам. Странные видения и ощущения — это лишь симптомы сонного паралича. О том, что он из себя представляет, пишет РИА Новости.

Худой человек с длинными руками

Екатерина Берняк с сонным параличом знакома с детства. Каждый месяц к ней приходил человек в шляпе. Тогда ей казалось, что это умерший дедушка, который всегда носил головной убор.

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С возрастом видения пропали, но затем снова появились в студенческие годы. Только гораздо страшнее. Перед глазами возникал черный человек с очень длинными руками и ногами, который будто высасывал из нее жизненную силу.

«Он забирается на кровать и идет по мне от ног к лицу — будто кошка ступает по одеялу. Садится сверху, зажимает мои руки над головой, надавливает на челюсть, чтобы открыть рот, — и словно высасывает жизненную силу. Сложно объяснить, но есть ощущение, что он что-то забирает. Это невозможно прекратить», — рассказала девушка в беседе с агентством.

Екатерина пыталась спрашивать, что ему нужно. Ответа никогда не поступало. Когда сущность уходила, то на девушку наваливалась сильная слабость, как после усиленных физических тренировок.

Это не единственный сценарий видений. Иногда таких существ было несколько. Но каждый раз они нагоняли панический страх. Екатерине казалось, будто ее тянут за волосы, пытаются перевернуть или куда-то унести.

Хоть Берняк и знакома с определением сонного паралича, но склоняется к мистическому объяснению своего состояния. Тем более, как она говорит, все это появляется случайно, вне зависимости от уровня жизни и стресса. Ни хороший сон, ни здоровый образ жизни не помогают.

Это было лицо дьявола

Такие изображения могут напугать кого угодно. К примеру, Мария Гуторова хоть и называет себя неверующим человеком, но стоило столкнуться с сущностью, решила защитить себя с помощью иконы.

«Помню, однажды приснилось лицо дьявола — оно просто выступило из темноты. Проснулась от этого и почувствовала, что меня кто-то держит, пыталась пошевелиться, вырваться — и не могла, жуткое ощущение. Дошло до того, что я, неверующий человек, положила под подушку иконку и спала так несколько лет», — сказала она.

Впервые сонный паралич у нее случился десять лет назад, а потом происходил снова через каждые пять лет. Однако Мария нашла взаимосвязь. По ее словам, чем выше уровень стресса, тем больше вероятность, что это произойдет.

Главное, не паниковать

Врач-пульмонолог Александр Пальман заверил, что сонный паралич — это всего лишь сбой организма. Во время фазы быстрого сна, когда человек видит яркие сновидения, все мышцы тела максимально расслаблены. При сбое естественное для сна состояние распространяется на бодрствование. Неизвестные сущности — это сновидения, плод фантазии.

«Человек пробуждается, не может пошевелиться, у него не получается контролировать дыхание — куча неприятных ощущений. Это не опасно, но людей сильно пугает. Они начинают фантазировать: инвалидность, инсульт. Главное, не паниковать: все быстро пройдет. Это не та ситуация, в которой можно умереть, задохнуться, приобрести постоянный паралич», — комментирует эксперт.

Это нельзя назвать галлюцинациями при психиатрических заболеваниях, поскольку человек осознает собственное «я», понимает, что происходит, видит привычную комнату, на которую накладываются элементы из сна в виде страшных созданий.

«В определенный момент происходит небольшой сбой — когда часть мозга еще не спит, а некоторая сенсорная информация продолжает поступать. Это приводит к пугающим ощущениям, но не несет серьезных клинических последствий», — подчеркнул врач-сомнолог Александр Калинкин.

Причем не всегда сонный паралич может сопровождаться видениями. Тем не менее, об этом важно знать. Иначе человек будет выдумывать разные теории и обращаться к экстрасенсам.

Сомнолог порекомендовал при регулярных случаях сонного паралича обратиться к специалисту. Это могут быть симптомы серьезных неврологических заболеваний.

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