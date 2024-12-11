Самые популярные трактовки: к чему снится крокодил

Крокодил во сне может указывать на неудовлетворенность в сексуальной жизни

Фото: 5-tv.ru

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Хищник не сулит ничего хорошего.

Сновидения с крокодилами можно трактовать по-разному, в зависимости от конкретного сонника и поведения хищника. Например, по книге психиатра Зигмунда Фрейда, если приснился агрессивный крокодил, то это указывает на неудовлетворенность в сексуальной жизни и садомазохистские помыслы наяву и наоборот. Об интересных трактовках рассказывает Life.ru.

По соннику Густава Миллера крокодилы появляются во снах, когда человек предчувствует скорое предательство друзей. Кроме того, аллигатор во сне означает, что враги приготовили против сновидца какие-то козни. Но есть нюанс: если во сне удастся пройти по спине рептилии, то это сулит наоборот удачу.

Позитивная трактовка и в соннике Древнего Египта: если снится крокодил, значит человека ждет престижная должность. А если спящий еще и ест мясо рептилии, то стоит готовиться к тому, что человек будет жить за счет какого-то чиновника.

Византийский сонник Артемидора Далдианского говорит о том, что аллигаторы снятся к встрече с преступником или неприятным человеком. А если хищник укусит, то при этой встрече человек может пострадать.

К чему крокодил снится мужчинам и женщинам

Конкретно для мужчин крокодил во сне предвещает успехи в делах и работе, а также намекает на упрямство самого сновидца. А в женских же снах крокодилы говорят о страхе перед мужчинами, а также жажде власти и больших денег.

Однако не все так плохо: аллигатор может сниться и к появлению богатого ухажера или же к улучшению финансового благополучия нынешнего избранника.

К чему снится большой или маленький крокодил

Большой хищник во сне — это не к добру. Такой сон намекает на то, что над человеком нависло зло. Чем больше был крокодил, тем больше будет неприятностей. Нужно обязательно проверить свой круг общения.

Маленький крокодил говорит о бытовых неурядицах, которые можно с легкостью решить. Однако в то же время он может свидетельствовать о скрытой угрозе.

Если же крокодилов во сне просто много, то это может предсказывать болезнь родственника или будущую неловкую ситуацию.

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