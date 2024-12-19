«Во сне пришло»: новорожденной дочери актера Гаврилова дали необычное имя

Александра Якимчук 300 0

Звезда «Универа» Гаврилов назвал дочь необычным именем — Эллая

Эксклюзив

Фото, видео: 5-tv.ru

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Фамилия у девочки тоже необычная — двойная.

В семье актера Алексея Гаврилова произошло радостное событие — звезда сериала «Универ» стал многодетным отцом. Его супруга — баскетболистка Катерина Кейру — на днях родила дочь. К слову, у артиста от других браков есть двое детей, и все мальчики. Поздравить знаменитостей с прибавлением поспешил корреспондент 5-tv.ru, приехав на выписку в роддом.

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Малышке дали необычное имя. По словам спортсменки, имя дочери приснилось ей еще несколько лет назад. Еще во время беременности, когда знаменитости перебирали варианты, Катерина вспомнила о том, что его когда-то давно ей подсказало собственное подсознание. Девочку назвали Эллая.

«Где-то четыре года назад. Мне прям во сне пришло: „Имя дочери! Имя дочери“. Я проснулась и записала его. И вот спустя столько времени, когда мы обсуждали (кто будет. — Прим. ред.) мальчик или девочка, я просто сказала Леше, что у меня есть имя, которое мне приснилось», — вспоминает она.

Катерина призналась, что не смотрела значение имени. Супругам оно просто показалось красивым, поэтому на этом варианте они и остановились.

Кроме редкого имени у девочки еще и фамилия нестандартная — двойная. В документах она записана как Гаврилова-Кейру Эллая Алексеева.

Стоит отметить, что у других наследников артиста имена тоже интересные — Соломон и Рама. Еще один ребенок есть и у Кейры — сын Теодор. Гаврилов принимает активное участие в его воспитании и считает родным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кейру пошла замуж за Гаврилова, лишь когда он согласился одно условие.