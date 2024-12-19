Фото, видео: 5-tv.ru

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Звезда сериала «Универ» стал многодетным отцом.

Звезда сериала «Универ» Алексей Гаврилов принимает поздравление — он стал многодетным отцом! От первых двух браков с Мариной Мельниковой и Мари Кирти у него есть по сыну. И вот на днях случилось долгожданное событие! Супруга — баскетболистка Катерина Кейру — подарила ему дочь. Корреспондент 5-tv.ru разделил со звездным семейством радостное событие, побывав на выписке из роддома.

По словам Алексея, он всегда мечтал о дочери, и вот его мечта сбылась. Он не просто стал отцом малышки, но даже видел ее появление на свет.

«Это прям чудо-чудесное! Я так хотел дочку. Именно доченьку, мою красавицу», — радуется артист.

Гаврилов рассказал, какого это было — присутствовать на родах. Он признался, что и супруга, и врачи пощадили психику знаменитости. Он наблюдал не весь процесс, но в самый важный момент, конечно, был рядом с Катериной.

«Меня пригласили на несколько моментов во время родов. В самое начало, середину и самый финал. Как раз, когда я увидел собственными глазами, как на свет появляется наша драгоценная, золотая девочка», — пояснил Алексей.

Артист рассказал, что начал волноваться еще задолго до финального этапа. Эмоции захватили знаменитость уже по дороге в роддом. Он так сильно был выбит из колеи, что забыл документы, за которыми пришлось возвращаться. А после появления на свет малышки даже прослезился.

Несмотря на пережитый стресс, Гаврилов рекомендует всем мужчинам сопровождать свои вторые половинки в эти ответственные и сложные моменты. По его мнению, это важно для женщины. Да и сам актер, по его словам, «кайфанул».

Он выразил большую благодарность сотрудникам родильного дома, но особых слов удостоилась, конечно же, жена актера.

«Я очень благодарен Катерине за ее мужество, за такое спокойствие, за волю. И то, как она была в беременность, и то, как она подходила к этому процессу. Благодарен и всей команде», — выразил признательность Алексей.

Катерина считает, что к такому событию, как появление новой жизни, нужно подходить обдуманно и ответственно. Для нее это вторые роды. У спортсменки уже есть сын Теодор от футболиста Ивана Новосельцева. Она признается, что процесс появления дочери на свет отличался от рождения старшего ребенка.

«Эллая родилась в воде, Теодор нет. А вот с Эллаей как-то так все сложилось, что и весь процесс был в ванной, и вот родилась она в воду. <…> Мы вообще за естественные процессы, мы за то, чтобы материнство, беременность должны быть осознанны, и эти процессы нужно понимать», — объясняет Кейру.

Необычное имя для девочки придумала Катерина. Оно приснилось спортсменке несколько лет назад. Кроме того, малышка носит двойную фамилию, поэтому в документах она записана как: Гаврилова-Кейру Эллая Алексеева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Гаврилов и Кейру готовились к родам.