Астропрогноз для всех знаков зодиака на ноябрь 2024 года

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Месяц сулит яркие и насыщенные события. Что ждет именно вас?

Астролог Татьяна Рубина в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала, что ждать от наступающего ноября. Когда стоит заняться творчеством, а когда решать любовные вопросы?

Интровертный ноябрь начинается с магического Новолуния в Скорпионе. Старые темы отмирают и перестают быть актуальными. Возникает потребность многое пересмотреть и вычистить пространство для новых и захватывающих дел.

В это время сильные переживания и повышенная чувствительность добавляют взвинченности, что провоцирует ссоры. Однако усилие воли и самоконтроль помогают выходить из кризисных состояний. Также обостряется сексуальное влечение и повышается вероятность зачатия.

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В фазу новой Луны лучше пока продумывать стратегию и разрабатывать бизнес-планы проектов на ближайший месяц, задавать позитивные намерения, начать работу по самосовершенствованию. Приступать к активным действиям стоит с 3 ноября.

Луна постепенно набирает силу, а Меркурий перемещается в огненный оптимистичный сектор Стрельца. Можно смело браться за новые начинания, расширять базу полезных контактов, возлагать на себя обязательства, которые окажутся посильными. Повышается активность в деловых кругах и в области образования.

Используйте любую возможность расширить сознание, узнавать что-то новое, читать, обмениваться информацией, общаться с компетентными и авторитетными людьми. Можно подтянуть учебу, пройти курсы повышения квалификации или начать изучение иностранного языка, медицины или правовых дисциплин. На осуществление поставленных целей хватит сил и энергии. Главное — успеть заложить основу важных для вас дел до 26 ноября, пока Меркурий вновь не повернулся в ретроградное движение.

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С 4 ноября Марс с переходом в знак Льва добавляет активности и драйва. Каждый хочет привлечь к себе внимание и произвести впечатление на противоположный пол. Концентрация сил и энергии направлена на отдых и развлечения, спорт, творческое самовыражение, поиск любовных приключений. Благоприятное время, чтобы найти новое увлечение или хобби, а также приобщить детей к культурной и спортивной деятельности.

Можно найти занятие по душе и попробовать открыть свой бизнес. Главное — не засиживаться без дела, так как агрессивное влияние Плутона может провоцировать на поступки под властью импульсов, усилить тягу к риску и азартным играм. Направьте эту энергию на дела, которые требуют приложения усилий и волевых качеств.

Любовный и финансовый фронт также претерпевают изменения. Уже с 11 числа страсти утихают, а пылкий романтизм и неуемные траты, уместные при Венере в Стрельце, смещаются на рабочее и структурирующее влияние Козерога. Теперь движет желание статуса, удовлетворения своих амбиций и стабильности в финансах, а эмоции и чувства сдержаны, так как находятся под контролем строгого Сатурна.

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Формируется череда благоприятных обстоятельств для обращения к начальству и в официальные инстанции, осуществления планов и достижения практических целей. Самое время проявить себя, свои организаторские и административные способности в общественной, культурной и профессиональной сферах.

Развивайте отношения с теми, кто поможет добиться целей и является для вас примером для подражания. В имидже уместен строгий классический деловой стиль с преобладанием черной и темно-синей гаммы.

16 ноября фаза Полнолуния совпадает с Суперлунием, активирует ось ресурсов Телец — Скорпион. Это эмоционально насыщенные дни, когда мы можем пересмотреть свои жизненные позиции и внести важные коррективы в сферу финансов, здоровья, использования времени и сил. На полной Луне в Тельце хорошо удержать и приумножить нажитое. Включение светил в конфигурацию «трапеция» говорит о долгосрочном эффекте от предпринятых шагов.

Влияние эксцентричного Урана на фазу Полнолуния приводит к эмоциональным перепадам и склоняет к конфликтам, особенно в отношениях между членами семьи или с противоположным полом. При этом появляется возможность получить уникальный опыт найти новые и современные направления для энергетического и материального наполнения.

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Для бизнесменов и творческих людей это плодотворный период получения инсайтов, принятия важных решений, проведения рекламных акций и пиара, для осуществления прорыва в застоявшихся делах, а также для объединения в команды с союзниками.

С 20 ноября Плутон начинает свое 20-летнее путешествие по Водолею, закладывает космическую программу перемен во имя прогресса и будущего. Неуправляемая энергия приводит к трансформации информационного поля и выходу из зоны комфорта. Зато это подходящее время, чтобы подружиться с технологиями и стать открытым для новых идей.

Преодолевать трудности лучше за счет объединения с единомышленниками, а также самостоятельно разрушать отжившее и брать руль управления в свои руки.

С 21 ноября Солнце меняет знак, и скорпионские энергии, проверяющие нас на прочность, сдают свои позиции оптимистичному и мудрому Стрельцу. Появляется надежда на лучшее, возникает желание строить планы на будущее. Мы становимся более общительными и открытыми для всего нового. Встают вопросы лидерства, творческой реализации, яркого проявления себя и демонстрации своих заслуг, идей, проектов. Поиск смысла жизни и постановка цели увенчаются успехом.

Энергодающие аспекты от Марса и Плутона заряжают еще большей жизненной силой и конструктивной энергией. Сила воли, энтузиазм, умение быстро оценивать ситуацию и принимать решения, а также способность побеждать усилят вашу личность и дело, которому вы служите.

Таким образом, с 3 по 25 ноября — самый эффективный интервал, чтобы сделать верные шаги в направлении старта и развития ваших дел, когда они будут удачнее всего. Далее наступает время продолжения начатого, анализа проделанной работы и ее усовершенствования, подведения итогов.

27 ноября с полудня — Луна без курса. Лучше избегать любых начинаний с долгосрочными перспективами и значительными вложениями. Профессиональное развитие, физическая активность и самосовершенствование — основные тезисы ноября.