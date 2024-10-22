Зеленый свет шести знакам: гороскоп на ноябрь 2024

Фото, видео: 5-tv.ru

Последний месяц осени обещает быть ярким. Раков, Весов и Козерогов ждет много интересного. А что сулит ноябрь другим знакам?

Расположение планет и их взаимодействие свидетельствуют о том, что ноябрь будет по-настоящему особенным и активным месяцем для каждого знака зодиака.

Астролог Евгения Шустина эксклюзивно для Пятого канала рассказала, что ожидает каждый знак в ноябре 2024.

Евгения Шустина

Астролог

Гороскоп на ноябрь 2024 — прогноз на месяц для всех знаков зодиака

Гороскоп сулит, что последний месяц осени будет энергичным и ярким для всех знаков зодиака

«Ноябрь обещает быть активным. Он и так каждый год активный. Но в этот раз он будет особенным, потому что четвертого ноября планета активности, азарта — Марс — перейдет в знак Льва. Что же он даст нашему Марсу? А он даст дух соперничества, придаст энергии и сил», — отметила эксперт.

В отличие от предыдущих лет ноябрь будет достаточно деятельным и неутомимым для всех знаков зодиакального круга.

«В общем, ноябрь будет достаточно энергичным. И, в отличие от предыдущих лет, скорее всего, мы с вами и не так устанем. Наоборот, взбодримся, и энергии у нас с вами прибавится», — прокомментировала специалист.

Марс во Льве добавит в ноябре энергии, страсти, духа соперничества. Его активность будет противостоять Плутону, планете трансформаций, силы. Каждое действие, стимулированное Марсом, раскроет внутренний потенциал представителя каждого знака зодиака.

Однако любое начатое дело будет трудно продвигать и проблематично завершать. Оно потребует дополнительных сил и энергии. Но в любом случае ноябрь порадует очень позитивной энергией и очень эффективными делами. В жизни каждого представителя зодиакального круга новые начинания станут одними из самых лучших. Многие из них выведут представителей каждого знака зодиака на совершенно другой уровень сил и понимания.

Ноябрь можно назвать еще и немного трансформационным. Это не будет очень отрицательно выражено из-за того, что у Плутона и у Марса в основном аспекты положительные. Поэтому важно помнить, что абсолютно любые трудности достаточно легко преодолимы.

Но сложнее всех придется фиксированным знакам: Тельцам, Львам, Скорпионам и Водолеям. Они очень сильно зависят от своего предыдущего опыта и их тяжело сдвинуть с места, сложно раскачать. Более того, представители этих знаков зодиака довольно сложны на подъем.

Трудности настигнут представителей этих знаков зодиака из-за того, что они, как правило, очень сильно ориентированы на все старое и проверенное. Влияние планет больше почувствуют на себе те, кто рожден в начале знака Тельца, Льва, Скорпиона или Водолея. Всем остальным будет чуть полегче в первой декаде ноября.

Большее влияние планет почувствуют и представители кардинальных знаков. К ним относятся: Овны, Раки, Весы и Козероги. Особенно ярко они почувствуют на себе последние 5-10 дней ноября.

Овен — гороскоп на ноябрь 2024

Гороскоп предсказывает, что представителей данного знака зодиака порадуют дети или личный проект. У Овнов в ноябре будет очень много сил для реализации задумок и личных свершений. Поэтому им стоит ввязываться во все, где они могут блеснуть своими талантами, умом или чем-то другим. Особенно ярко Овны почувствуют себя в конце месяца.

Телец — гороскоп на ноябрь 2024

Тельцам в ноябре придется сложно из-за того, что они часто ориентируются на старое. Представители этого зодиакального круга будут много заняты домом. Возможно, им предстоит сделать ремонт, переехать в новое место или заняться делами близких людей.

Близнецы — гороскоп на ноябрь 2024

Звезды предсказывают, что много перемен в ноябре ожидает Близнецов. Представителям этого знака зодиака самое время учиться, отправиться в небольшие командировки, завести новые знакомства, общаться с теми, кто понимает их, а также налаживать связи с новыми людьми.

Рак — гороскоп на ноябрь 2024

Ноябрь 2024-го года для Раков — это месяц удачный в плане финансов. У этого знака зодиака велика вероятность премий и больших выплат, а также покупок. Скорее всего, Ракам удастся приобрести то, что они давно искали или о чем мечтали. Особенно запоминающимися для них станут последние десять дней ноября.

Лев — гороскоп на ноябрь 2024

Для Львов ноябрь станет периодом кардинальных перемен. Им захочется изменить что-то в своей внешности. Возможно, поменять прическу, имидж или даже стиль. В последний месяц осени представители этого зодиакального круга точно захотят заявить о себе. Главное — не зависеть от предыдущего опыта и ничего не бояться. Все получится.

Дева — гороскоп на ноябрь 2024

Согласно гороскопу, у этого знака зодиака месяц пройдет достаточно спокойно. Девы захотят отдохнуть или просто уединиться, и поэтому они будут не слишком общительны. Но в конце осени это и не требуется. Ноябрь для них — это период отдыха, творческих планов и проектов.

Весы — гороскоп на ноябрь 2024

Весы будут в центре внимания и очень востребованы. Им стоит заводить или расширять знакомства, заниматься общественной деятельностью и претворять в жизнь дерзкие планы. Последние пять-десять дней ноября будут очень насыщенными и интересными.

Скорпион — гороскоп на ноябрь 2024

Для Скорпионов ноябрь будет чуть сложнее, чем для остальных знаков зодиака. Они будут сосредоточены на карьере и каких-то высоких целях. Скорпионам стоит больше уделять времени перспективным проектам, которые продвинут их вверх по карьерной лестнице. Возможно, стоит поговорить с начальником о повышении.

Стрелец — гороскоп на ноябрь 2024

Для Стрельцов это время обещает быть очень насыщенным. В ноябре их ждем обучение или поездка. И то, и то принесет представителям знака зодиака очень большую пользу. А также у Стрельцов есть шанс встретить на своем жизненном пути учителя, наставника или просто высокопоставленное лицо с большим опытом. Стоит воспользоваться этим шансом.

Козерог — гороскоп на ноябрь 2024

Козерогов в ноябре ждет огромный объем работы. Всем что-то будет нужно от них. А представители этого зодиакального круга не любят такую активность. Гороскоп предсказывает, что им стоит периодически отдыхать и приводить в порядок нервы, силы и дела. Вторая половина месяца у Козерогов будет особенно яркой.

Водолей — гороскоп на ноябрь 2024

В ноябре 2024 года Водолеям придется доказывать что-то своим клиентам или близким людям. Представителям этого знака зодиака важно укреплять свои позиции и отстаивать точку зрения, а также блистать новыми идеями.

Рыбы — гороскоп на ноябрь 2024

Рыбам в ноябре лучше всего обратить внимание на здоровье. Представителям знака зодиака крайне опасно перетруждаться и переусердствовать. В последний месяц осени желательно позаботиться о своем самочувствии. Не рекомендуется брать слишком много рабочих проектов. Лучше отказать или делегировать.

Нехилый бумеранг: почему никогда нельзя рвать отношения с непутевыми родственниками