Пять сюрпризов уходящей осени: лунный календарь стрижек на ноябрь 2024

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Для привлечения удачи, успеха и любвилучше всего стричься в определенные даты. Иначе вместе с волосами можно отрезать и вселенское расположение

Поздняя осень может стать настоящим испытанием для волос. Резкие перепады между холодом и теплом в ноябре приводят к тому, что волосы теряют привычный объем, становятся более хрупкими и начинают чаще выпадать.

Многие давно заметили, что на красоту и здоровье волос очень сильное влияние оказывает движение Луны. Это небесное тело способствует раскрытию определенных энергий в человеке и оказывает влияние на разные сферы жизни.

Почему важно наводить красоту в определенные благоприятные дни? Потому что для любой женщины посещение салона красоты — это маленький праздник. И очень хочется, чтобы каждая представительница прекрасного пола и ее стилист были в приподнятом настроении.

В какие дни ноября лучше всего приводить себя в порядок, чтобы быть самой обаятельной и привлекательной, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Светлана Мишина.

Светлана Мишина

Астролог

Основные фазы Луны в ноябре 2024

Не самое удачное время для стрижек — 1, 2, 3 ноября. Эти дни можно легко пропустить и не посещать салон красоты;

С 1 по 15 ноября продлится период растущей Луны — волосы будут отрастать быстро;

«С 1 по 15 ноября Луна будет растущей. Поэтому волосы, подстриженные в этот период, отрастают быстрее. Если это важно, имейте в виду», — посоветовала астролог.

Период Луны в знаке Овна наступит 12 и 13 ноября. Эти дни удачны для мужских стрижек и коротких волос;

Полнолуние будет в Тельце 16 ноября — лучше не стричься;

С 17 по 30 ноября Луна будет убывающей, и поэтому в этот период волосы будут отрастать медленнее.

Самые благоприятные дни для стрижек в ноябре 2024

Из-за конфигурации планет на небе астролог рекомендует посещать салон красоты не ранее, чем 4 ноября. Именно в этот день Луна будет в Стрельце и с 9:30 по московскому времени можно спокойно стричься.

Период с 4 ноября, очень хорошо подходит для экстравагантных ярких образов. Стрижки, сделанные в этот промежуток времени, приносит удачу, успех и возможность встретиться с нужными людьми, например, с будущими партнерами по бизнесу.

В период с 6 по 7 ноября Луна будет в Козероге. Стрижки, сделанные в эти дни, помогут укрепить корни волос. Рекомендуется также прибегнуть к использованию специальных масок, которые также будут способствовать укреплению корней волос. Стрижки в этот день очень хорошо подойдут тем, кто любит деловой стиль, и тем, кто настроен на карьеру и повышение своего статуса.

С 1 по 15 ноября наблюдается фаза растущей Луны, что способствует быстрому росту волос.

В знак Овна Луна переходит 12 и 13 ноября. Овен — спортивный и мужской знак. Поэтому хорошо делаются в этот период стрижки спортивного стиля, мужские стрижки. Стоит иметь это в виду.

Луна переходит в знак Телец 14 и 15 ноября. Она заходит в гости к Венере. Важно понимать, что это лучшие дни для смены образа. Это дни, когда стрижки и вообще поход в салон красоты больше радуют. Стрижки, сделанные в этот период, получаются элегантными и женственными. А еще Телец — это знак накоплений. Поэтому стрижки, сделанные 14 и 15 ноября, привлекут в жизнь каждого финансовый успех.

Стоит помнить, что с 17 ноября Луна считается убывающей и переходит в знак Близнецы. Стрижки, сделанные в этот период, подойдут для тех, кто любит небольшой хаос на голове, и люди, которые не любят строгих форм.

Также самыми благоприятными днями для стрижки в ноябре станет период с 20 по 22 ноября, когда Луна будет находиться в знаке Льва.

«Это прекрасное время для того, чтобы посещать салон красоты, чтобы почувствовать себя королевой. Стрижки, сделанные в этот период, привлекут внимание противоположного пола, общественности и, конечно, привлекут успех, удачу, еще и финансовый успех», — поделилась эксперт.

В знак Девы Луна переходит 23 и 24 ноября. Дева — знак трудолюбивых. И стилист в эти дни обычно очень внимателен ко всяким деталям. Хорошо получаются в эти дни стрижки строгие и сложных форм. Кстати, стрижка, сделанная в этот день, долго сохранит свою форму.

Луна снова зайдет в гости к Венере и будет в знаке Весы 25, 26, 27 ноября. В эти дни можно смело отправляться в салон красоты. Волосы станут гуще и начнут волниться. Стрижки, сделанные в этот период, отличаются особой элегантностью и женственностью. Новый образ точно привлечет внимание противоположного пола, будет гарантировать финансовый успех и удачу.

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Когда делать денежную стрижку в ноябре 2024

Прически, которые будут сделаны 14 и 15 ноября, принесут в жизнь каждого финансовое благополучие.

Финансовый успех точно будет ждать тех, кто отправится в салон красоты с 20 по 22 ноября.

Стрижки, сделанные 25, 26, 27 ноября смогут привлечь в жизнь денежный успех и удачу.

Для привлечения материальной удачи нужно соблюдать следующие правила денежной стрижки:

Стричься только в удачные даты по лунному календарю, так как незнание космических законов не освобождает от того воздействия, которое они оказывают. Если пойти к специалисту в неблагоприятное время, то можно серьезно навредить не только здоровью волос, но и лишиться тех благ, которые есть сейчас.

Если не удается посетить парикмахера, то можно попросить родственника или друга символически состричь хотя бы кончики. При проведении процедуры дома лучше доверить ее выполнение человеку, с которым налажены хорошие отношения.

Нельзя самому срезать себе кончики волос. Самостоятельная манипуляция может наоборот закрыть канал для поступления средств и отвернуть от себя денежную удачу.

Не стоит стричься у мастера, который находится в плохом настроении или не вызывает доверия у клиента.

Неблагоприятные дни для стрижек в ноябре 2024

Неудачных дней для смены имиджа в ноябре много.

Неблагоприятные даты для того, чтобы делать стрижки — 1, 2 и 3 ноября. В эти дни вполне допустимо пропустить визит в салон красоты.

Лучше не пренебрегать советами астролога и отказаться от стрижки 16 ноября. Иначе есть риск отрезать лишнее и вместе с волосами отсечь удачу и успех.

В период с 17 по 30 ноября Луна будет считаться убывающей. Волосы, остриженные в этот период времени, будут отрастать медленнее, чем обычно.

Неожиданное косметическое преображение может ждать тех, кто решил отправиться в салон красоты, 8 и 9 ноября. Эти дни подходят для тех людей, которые любят экстравагантные образы и готовы к любым результатам после похода в салон красоты. Стоит помнить, что результат может быть неопределенным.

Неудача в смене имиджа ждет в дни, когда Луна заходит в Водные знаки — Рак, Скорпион и Рыбы. В этот период лучше отказаться от экспериментов со внешностью. Но зато эти дни прекрасно подходят для ухода за волосами. Целых восемь дней волосы будут наиболее восприимчивыми к различным маскам и уходу. Среди них: 2, 10, 11, 18, 19, 20, 28 и 29 ноября до 17:00 по московскому времени.

Следует прислушаться к астрологическим подсказкам и не менять образ кардинально.

С 26 ноября по 15 декабря на небе снова будет планета Меркурий в ретроградном движении. И поэтому с 26 ноября не рекомендуется кардинально менять образ. Велика вероятность, что прическа или цвет волос может не понравится, и в своем новом образе придется что-то переделывать, доделывать. А волосы все-таки у некоторых отрастают медленно.

Поэтому стоит немного потерпеть и не пренебрегать советами астролога. Специалист по звездам советует как можно чаще использовать астрологические подсказки для того, чтобы внешний вид только радовал.