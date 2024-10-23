Пять сюрпризов уходящей осени: лунный календарь стрижек на ноябрь 2024
Фото, видео: 5-tv.ru
Для привлечения удачи, успеха и любвилучше всего стричься в определенные даты. Иначе вместе с волосами можно отрезать и вселенское расположение
Поздняя осень может стать настоящим испытанием для волос. Резкие перепады между холодом и теплом в ноябре приводят к тому, что волосы теряют привычный объем, становятся более хрупкими и начинают чаще выпадать.
Многие давно заметили, что на красоту и здоровье волос очень сильное влияние оказывает движение Луны. Это небесное тело способствует раскрытию определенных энергий в человеке и оказывает влияние на разные сферы жизни.
Почему важно наводить красоту в определенные благоприятные дни? Потому что для любой женщины посещение салона красоты — это маленький праздник. И очень хочется, чтобы каждая представительница прекрасного пола и ее стилист были в приподнятом настроении.
В какие дни ноября лучше всего приводить себя в порядок, чтобы быть самой обаятельной и привлекательной, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Светлана Мишина.
Светлана Мишина
Астролог
Основные фазы Луны в ноябре 2024
Не самое удачное время для стрижек — 1, 2, 3 ноября. Эти дни можно легко пропустить и не посещать салон красоты;
С 1 по 15 ноября продлится период растущей Луны — волосы будут отрастать быстро;
«С 1 по 15 ноября Луна будет растущей. Поэтому волосы, подстриженные в этот период, отрастают быстрее. Если это важно, имейте в виду», — посоветовала астролог.
Период Луны в знаке Овна наступит 12 и 13 ноября. Эти дни удачны для мужских стрижек и коротких волос;
Полнолуние будет в Тельце 16 ноября — лучше не стричься;
С 17 по 30 ноября Луна будет убывающей, и поэтому в этот период волосы будут отрастать медленнее.
Самые благоприятные дни для стрижек в ноябре 2024
Из-за конфигурации планет на небе астролог рекомендует посещать салон красоты не ранее, чем 4 ноября. Именно в этот день Луна будет в Стрельце и с 9:30 по московскому времени можно спокойно стричься.
Период с 4 ноября, очень хорошо подходит для экстравагантных ярких образов. Стрижки, сделанные в этот промежуток времени, приносит удачу, успех и возможность встретиться с нужными людьми, например, с будущими партнерами по бизнесу.
В период с 6 по 7 ноября Луна будет в Козероге. Стрижки, сделанные в эти дни, помогут укрепить корни волос. Рекомендуется также прибегнуть к использованию специальных масок, которые также будут способствовать укреплению корней волос. Стрижки в этот день очень хорошо подойдут тем, кто любит деловой стиль, и тем, кто настроен на карьеру и повышение своего статуса.
С 1 по 15 ноября наблюдается фаза растущей Луны, что способствует быстрому росту волос.
В знак Овна Луна переходит 12 и 13 ноября. Овен — спортивный и мужской знак. Поэтому хорошо делаются в этот период стрижки спортивного стиля, мужские стрижки. Стоит иметь это в виду.
Луна переходит в знак Телец 14 и 15 ноября. Она заходит в гости к Венере. Важно понимать, что это лучшие дни для смены образа. Это дни, когда стрижки и вообще поход в салон красоты больше радуют. Стрижки, сделанные в этот период, получаются элегантными и женственными. А еще Телец — это знак накоплений. Поэтому стрижки, сделанные 14 и 15 ноября, привлекут в жизнь каждого финансовый успех.
Стоит помнить, что с 17 ноября Луна считается убывающей и переходит в знак Близнецы. Стрижки, сделанные в этот период, подойдут для тех, кто любит небольшой хаос на голове, и люди, которые не любят строгих форм.
Также самыми благоприятными днями для стрижки в ноябре станет период с 20 по 22 ноября, когда Луна будет находиться в знаке Льва.
«Это прекрасное время для того, чтобы посещать салон красоты, чтобы почувствовать себя королевой. Стрижки, сделанные в этот период, привлекут внимание противоположного пола, общественности и, конечно, привлекут успех, удачу, еще и финансовый успех», — поделилась эксперт.
В знак Девы Луна переходит 23 и 24 ноября. Дева — знак трудолюбивых. И стилист в эти дни обычно очень внимателен ко всяким деталям. Хорошо получаются в эти дни стрижки строгие и сложных форм. Кстати, стрижка, сделанная в этот день, долго сохранит свою форму.
Луна снова зайдет в гости к Венере и будет в знаке Весы 25, 26, 27 ноября. В эти дни можно смело отправляться в салон красоты. Волосы станут гуще и начнут волниться. Стрижки, сделанные в этот период, отличаются особой элегантностью и женственностью. Новый образ точно привлечет внимание противоположного пола, будет гарантировать финансовый успех и удачу.
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Когда делать денежную стрижку в ноябре 2024
Прически, которые будут сделаны 14 и 15 ноября, принесут в жизнь каждого финансовое благополучие.
Финансовый успех точно будет ждать тех, кто отправится в салон красоты с 20 по 22 ноября.
Стрижки, сделанные 25, 26, 27 ноября смогут привлечь в жизнь денежный успех и удачу.
Для привлечения материальной удачи нужно соблюдать следующие правила денежной стрижки:
- Стричься только в удачные даты по лунному календарю, так как незнание космических законов не освобождает от того воздействия, которое они оказывают. Если пойти к специалисту в неблагоприятное время, то можно серьезно навредить не только здоровью волос, но и лишиться тех благ, которые есть сейчас.
- Если не удается посетить парикмахера, то можно попросить родственника или друга символически состричь хотя бы кончики. При проведении процедуры дома лучше доверить ее выполнение человеку, с которым налажены хорошие отношения.
- Нельзя самому срезать себе кончики волос. Самостоятельная манипуляция может наоборот закрыть канал для поступления средств и отвернуть от себя денежную удачу.
- Не стоит стричься у мастера, который находится в плохом настроении или не вызывает доверия у клиента.
Неблагоприятные дни для стрижек в ноябре 2024
Неудачных дней для смены имиджа в ноябре много.
Неблагоприятные даты для того, чтобы делать стрижки — 1, 2 и 3 ноября. В эти дни вполне допустимо пропустить визит в салон красоты.
Лучше не пренебрегать советами астролога и отказаться от стрижки 16 ноября. Иначе есть риск отрезать лишнее и вместе с волосами отсечь удачу и успех.
В период с 17 по 30 ноября Луна будет считаться убывающей. Волосы, остриженные в этот период времени, будут отрастать медленнее, чем обычно.
Неожиданное косметическое преображение может ждать тех, кто решил отправиться в салон красоты, 8 и 9 ноября. Эти дни подходят для тех людей, которые любят экстравагантные образы и готовы к любым результатам после похода в салон красоты. Стоит помнить, что результат может быть неопределенным.
Неудача в смене имиджа ждет в дни, когда Луна заходит в Водные знаки — Рак, Скорпион и Рыбы. В этот период лучше отказаться от экспериментов со внешностью. Но зато эти дни прекрасно подходят для ухода за волосами. Целых восемь дней волосы будут наиболее восприимчивыми к различным маскам и уходу. Среди них: 2, 10, 11, 18, 19, 20, 28 и 29 ноября до 17:00 по московскому времени.
Следует прислушаться к астрологическим подсказкам и не менять образ кардинально.
С 26 ноября по 15 декабря на небе снова будет планета Меркурий в ретроградном движении. И поэтому с 26 ноября не рекомендуется кардинально менять образ. Велика вероятность, что прическа или цвет волос может не понравится, и в своем новом образе придется что-то переделывать, доделывать. А волосы все-таки у некоторых отрастают медленно.
Поэтому стоит немного потерпеть и не пренебрегать советами астролога. Специалист по звездам советует как можно чаще использовать астрологические подсказки для того, чтобы внешний вид только радовал.