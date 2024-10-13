Фото, видео: 5-tv.ru

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Экономия на составе приносит таким подпольным производителям сверхдоходы. А покупателям проблемы со здоровьем, из которых аллергия может оказаться самым меньшим из зол.

После ухода из России ряда крупных западных брендов — косметики — рынок стал заполняться продукцией со всего света. В лучшем случае, неизвестного качества. Отсеивание зерен от плевел займет какое-то время, но в информационный век именно времени катастрофически не хватает.

Освободившуюся нишу активно заполняют самопальные линейки по уходу за кожей и телом, которые активно продвигают звезды соцсетей. Контроля качества этой продукции нет абсолютно никакого. Национальный союз защиты прав потребителей приводит шокирующие цифры: 65% косметики в РФ есть опасные вещества, 15% товаров — контрафакт. Подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Кирилла Олькова.

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Стойкий аромат с едва уловимыми нотками обмана, вообще ничего, а написано смотреть на упаковке. Этот приторный запах наживы ни с чем не перепутать. Ароматы из новых коллекций с дешевыми токсичными ингредиентами. Во флаконах и тюбиках — яд.

Рынок поддельной душистой продукции прочно обосновался в теневом парфюмерном подполье. Каждая четвертая баночка с кремом — фальсификат.

«Даже иногда сроки годности могут быть перезабиты, заклеены, замазаны», — рассказывает Юлия Дробышева, главный технолог в компании производителя косметики, молекулярный биолог.

Косметический контрафакт — один из самых прибыльных видов бизнеса в России. Себестоимость тюбика шампуня или кусочка ароматического мыла — не больше 15-20 рублей. В красивой брендовой упаковке — уйдет за тысячу! Состав останется тайной.

25% всей парфюмерной продукции производится с нарушениями, а в 65% товаров есть опасные вещества.

Виктория намазалась на ночь кремом неизвестного бренда, купила на распродаже. На утро не узнала себя в зеркале.

«Я проснулась, я обалдела, у меня все лицо покрылось волдырями и чесаться стало», — рассказывает пострадавшая.

Банды парфюмеров, которые зарабатывают на таких смертельно опасных запахах и ядовитых кремах, химичат тайно в подпольных лабораториях.

Вход только по предварительной записи. В этом офисе можно заказать собственную линейку косметики на продажу. Обещают помочь с открытием бренда. Были бы деньги. Но тестировать образцы придется на себе.

У крупных сетевых компаний на тесты каждого образца уходят месяцы, а то и годы. На рынок они выходят уже с проверенной сертифицированной продукцией, потому что дорожат своим брендом. И сертификаты эти в открытом доступе.

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Для мелких фирм, заточенных на получение ежесекундной прибыли, имя не имеет значения. Так устроен рынок контрактного производства косметики. За небольшую сумму тебе произведут все что угодно. И скажут, что все документы у них в порядке. А дальше хорошо, если поделка будет просто неэффективной.

Сыну Инессы врачи поставили диагноз острый дерматит. Все из-за обычного мыла.

«Я начала изучать состав, обнаружила, что у моего сына реакция на мыло, которым я его мою», — говорит пострадавшая Инесса Генералова.

Те самые полулегальные производители часто используют запрещенные вещества. Просто так дешевле. В лаки и шампуни подмешивают формальдегид, вызывающий рак кожи. В тени и карандаши добавляют красители, вызывающие сильнейшую аллергию.

Александра так и не поняла, что было в составе мицеллярной воды, которую она заказала на маркетплейсе. Какая-то химия, которой она чуть не сожгла лицо.

«Не просто прыщики, а когда отекает и вздувается висок, это не просто некрасиво, это больно адски», — рассказывает пострадавшая Александра Молодякова.

Таких историй — тысячи. Запустить свой личный косметический бренд без проверки содержимого может практический каждый. Всего неделя, и вы в бизнесе. Прибыль с продаж — практически сразу.

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«Масс-маркет, к сожалению, не защищен контрафактом, контрабандой. Они все закупают и все продают», — комментирует косметолог, пластический хирург Исита Ханалиева.

Рынок косметических средств в России приближается к триллиону рублей. Процент нелегального теневого оборота подсчитать невозможно. Но его масштабы промышленные.

Гигантские ангары под охраной, в каждом налажено производство косметики. Тут всегда очереди и никогда не хватает рук. В парфюмерных цехах — конвейер. Операторов производственной линии готовы брать на работу даже без опыта.

На собеседование зовут по 10-20 соискателей сразу. Как такового обучения нет, разговор занимает минут десять. О минусах работы на производстве мастер рассказывает вполголоса.

Это кадры оперативной съемки, снятые в одном из парфюмерных цехов. Кругом антисанитария. Крема в ведрах. Их перемешивали лопатами.

С каждым годом такие подпольные цеха все лучше имитируют брендовую продукцию. В красивой упаковке от оригинала ее не отличить. Подделать этикетку — не проблема. Но все упирается в торговую декларацию. Без нее путь в магазин закрыт: как частнику, так и крупному ритейлеру.

Впрочем, достать такой документ несложно. Полулегальные фирмы по производству косметики даже предлагают помощь в ее оформлении. Все делается за вас дистанционно: наименование и состав продукции значения не имеет.

Так замешанный в подпольных условиях контрафакт и оказывается на прилавках магазинов. Определить в туши гуталин, а в лаке строительную краску — без химического анализа невозможно. И «черные парфюмеры» этим пользуются.

Экономия на составе приносит таким подпольным производителям сверхдоходы. А покупателям проблемы со здоровьем, из которых аллергия может оказаться самым меньшим из зол.