Предвещая холода: как правильно ухаживать за кожей лица осенью

Фото, видео: 5-tv.ru

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После лета важно начать вновь тщательно следить за собой и пользоваться специальной косметикой.

С наступлением осени после питательного лета кожа лица нуждается в ежедневном уходе — важно следить за собой и использовать специальную косметику. Об этом 5-tv.ru рассказала косметолог Ирина Пустохина.

Специалист отметила, что в теплое время года кожа насыщается солнцем — каждого украшает легкий, незаметный загар. Только вот осенью и зимой лица постепенно «тускнеют», теряя приобретенное сияние.

Именно поэтому при наступлении холодов необходимо оказывать должное внимание уходу за собой. Стоит также помнить, что подбирать средства важно по типу кожи.

Так, если вы являетесь обладателем сухого эпидермиса, во время утренних процедур сперва лучше пользоваться специальным тоником. После можно нанести под глаза крем или питательную и увлажняющую сыворотку. Кожа возле глаз слишком тонка и чувствительна — ей необходимо особое внимание.

«Если у вас жирная кожа, то утром мы встали, протерли тоником для жирной кожи. Если есть какие-то высывания, то, может быть, это будет тоник с антибактериальным эффектом. Дальше мы все равно наносим крем под глаза, увлажняем наши глазки», — подчеркнула эксперт.

После стоит воспользоваться кремом для жирного эпидермиса — средство не должно содержать масла, иначе поры на лице могут забиться еще сильнее. Качество такой кожи значительно улучшат различные скрабы и пилинги.

Косметолог также порекомендовала обязательно смывать перед сном макияж — ночью лицо должно «отдыхать» и восстанавливаться.

«Ни в коем случае не ложимся спать с косметикой. Потому что наша кожа восстанавливается именно ночью. И поэтому мы можем о ней позаботиться именно ночью. А утром мы ее должны защитить. В первую очередь от солнца. Несмотря на то, что лето закончилось и на дворе осень, солнечные лучи никуда не делись. И даже если на улице пасмурно, все равно солнечные лучи определенного спектра проникают в нашу кожу и ломают коллагеновые волокна», — объяснила наша собеседница.

Она посоветовала приобрести крем, базу под макияж или же тональное средство с достаточным содержанием SPF.

Осенью также стоит возобновить посещение косметолога — холодные месяцы станут прекрасным временем для осуществления таких процедур, как химические пилинги, лазерные шлифовки и фотолечение. Грамотный специалист поможет убрать пигментацию, приобретенную летом.

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