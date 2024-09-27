Количество нарушений у производителей косметики выросло в четыре раза

Количество нарушений у производителей косметики в России выросло в четыре раза

Фото, видео: www.globallookpress.com / Daniel Karmann; 5-tv.ru

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В России призывают ускорить введение обязательной маркировки.

В России в четыре раза выросло число нарушений у производителей косметики и бытовой химии. Об этом «Известиям» рассказали в Роспотребнадзоре. И это данные лишь за первое полугодие 2024 года.

В ходе проверок выяснилось, что производители стали намного чаще скрывать от покупателей важную информацию, например, сроки изготовления и годности, состав, а на прилавках значительно выросло количество контрафакта. Причем, замеченными в махинациях оказались лидеры индустрии.

Эксперты отмечают, что подобная халатность несет риски для безопасности граждан, а именно — может привести к отравлениям, ожогам и аллергическим реакциям.

Усилить контроль за отраслью предлагают при помощи маркировки. Минпромторг планирует ввести ее с марта следующего года.

Ранее 5-tv.ru писал, почему нельзя смешивать косметику разных брендов. По крайней мере об этом всегда предупреждают в магазинах продавцы-консультанты. Якобы в противном случае покупателя ждут полная несовместимость продуктов между собой, отсутствие эффекта или даже аллергические реакции на коже.