Знак свыше: почему люди просыпаются в одно и то же время каждую ночь

Кардиолог-сомнолог Гаврилова: пробуждение в одно и то же время говорит о стрессе

Фото, видео: Личный архив Алены Гавриловой; 5-tv.ru

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Проблемы со сном могут быть поводом посетить врача или разобраться со своей кармой.

Некоторые люди сталкиваются с тем, что могут просыпаться в одно и то же время по ночам на протяжении долгого времени. Причиной может послужить привычка или проблема со здоровьем. Об этом рассказала в беседе с 5-tv.ru кардиолог-сомнолог Алена Гаврилова.

Эксперт подчеркнула, что иногда внешние обстоятельства требуют пробуждения, тогда уже у организма невольно вырабатывается привычка.

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«Также это может быть симптомом каких-нибудь заболеваний, например, дефицита витаминов и микроэлементов. Синдрома усталости хронической, опять же, первично», — объяснила Гаврилова.

Достаточно часто на пробуждение ранним утром жалуются люди, у которых депрессия, или у кого слишком много стресса в жизни.

По словам кардиолога, для начала важно выяснить причину - связано это с физическим состоянием тела или с ментальными проблемами. И в том, и в другом случае лечение будет разным.

«Но мы все равно всегда начинаем с каких-то таких базовых вещей, базовых рекомендаций. И порой их бывает достаточно, если не запущенный, не тяжелый случай, то мы рекомендуем человеку соблюдать режим сна, исключать стимуляторы, по типу кофеина, чая, Coca-Cola», — отметила эксперт.

Кроме того, специалисты часто советуют заниматься аэробными и физическими нагрузками не меньше четырех раз в неделю по 40-60 минут. Хорошо влияют на сон и различные релаксационные техники. Например, йога, медитация, растяжка и многое другое.

Если общие рекомендации человеку не помогают, то ему назначают обследование и сдачу анализов, чтобы подобрать индивидуальное лечение.

Однако с таким пробуждением могут быть связаны и мистические вещи. В беседе с 5-tv.ru экстрасенс и оккультист Андрей Харрис заявил, что вселенная через цифры посылает человеку знаки. Личный архив Андрея Харриса; 5-tv.ru

«Вы совершаете одну и ту же кармическую ошибку либо находитесь в одной и той же кармической ситуации, в которой поступаете неверно. И пространство дает вам шанс, чтобы вы поступили верно», — отметил Харрис.

Он утверждает, что бояться не стоит, но необходимо отследить, какие обстоятельства в жизни появляются с одинаковой периодичностью. Когда человек их обнаружит и решит проблему, то все наладится.

К примеру, Харрис вспомнил случай из практики. К нему обратилась женщина, которая постоянно просыпалась в 05:40. Она тщательно наблюдала за тем, что с ней происходит. И заметила, что к ее дому подходила женщина, которая просила милостыню. Оказалось, что та лишилась дома, поскольку ее выгнали дети.

Тогда клиентка экстрасенса решила ей помочь материально. И тем самым она отработала свою карму, прошла урок от вселенной.

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