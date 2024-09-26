Навстречу приключениям: астропрогноз для всех знаков зодиака на октябрь 2024 года

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Месяц сулит яркие и насыщенные события. Что ждет именно вас?

Астролог Татьяна Рубина в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала, что ждать от наступающего октября. Когда стоит заняться творчеством, а когда решать любовные вопросы?

Октябрь начинает активно проявлять себя с первых же дней. 2 октября начинается новолуние в Весах, которое совпадает с фазой Солнечного затмения и закрывает фатальный коридор, открытый 18 сентября. Соединение Светил, Меркурия и Черной Луны в знаке равновесия и гармонии находится под неистовым влиянием Марса. Создаются условия и вызовы, при которых невозможно отказаться от проработки кармических долгов в отношениях как с близкими людьми, так и с деловыми партнерами, коллегами и друзьями.

Это время провокаций, иллюзий, заблуждений в социальной и культурной сфере. Все происходящее заряжено отрицательной силой, пропитанной гордыней, болезненной восприимчивостью, искаженным мышлением и ложной информацией. Конфликты и разлады в семьях, несправедливые правовые оценки и судебные решения, а также неспособность понять противоположную сторону нарушает связь с окружающим миром на 18,5 лет вперед.

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В новолуние ресурсы организма находятся на минимуме. Поэтому лучше отказаться от принятия важных решений в вышеперечисленных сферах, ограничить употребление еды, контакты, отложить любые поездки, включая автомобильные. В положительном ключе приходит понимание и осознание накопившихся проблем в сферах отношений и партнерства, творчества и личных проектов. Подумайте — с тем ли вы человеком вы идете по жизни?

В любом случае, будем искать Источник Света и Истины, создавать позитивные мыслеформы и встречать Солнечное затмение в спокойном и одухотворенном состоянии. Гармоничный аспект от Великого Благодетеля Юпитера обязательно окажет поддержку и придаст веры в лучшее.

С 13 октября Меркурий проходит по знаку Скорпиона, порождая пытливость, любознательность и подозрительность. Новости и информация воспринимаются острее, поэтому стоит оградить себя от негативных источников. Лучше сконцентрироваться на поиске смысла всего сущего, начать изучать тайные знания или почитать эротическую литературу. Ведь мысли о сексе в эти дни чаще приходят в голову, даже вопреки нашим усилиям.

Еще одна сфера, достойная внимания — это финансы. Активизируется рынок ценных бумаг, банковская деятельность, растут обороты на брокерских биржах. Можно неплохо подзаработать тем, кто не боится рисковать, а также проявляет деловые и организаторские качества. Хороший период для обращения к профессионалам и консультантам — финансовым аналитикам, антикризисным менеджерам, страховым агентам, психотерапевтам. Ваши старания не пройдут бесследно, если вы решитесь овладеть навыками ведения агрессивных переговоров или экстремального вождения. Для любителей эзотерики подойдет изучение техник Таро, метафорических карт или открытие в себе паранормальных способностей.

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Не стоит забывать, что 17 октября — важная точка месяца, включающая два события. Полнолуние на оси Весы — Овен повышает экстремальность всех событий и создает условия для непредсказуемых, форс-мажорных ситуаций. Поиск баланса между личными интересами и интересами других нарушаются. Луна — в огненной активной стихии Овна, доме Марса — бога войны и борьбы, при неуверенном в себе Солнце в Весах, побуждает решать проблемы быстрее и агрессивнее, чем это нужно. Эмоциональные реакции импульсивны и страстны. Но приоритеты быстро меняются, поэтому поговорка «семь раз отмерь — один отрежь» актуальна как никогда.

Напряженная конфигурация на небе включает аспекты борьбы и трансформации устаревших структур. Борьба за власть, имущество и свою территорию достигает своего апогея. Эта сила может разрушать, если не использовать ее в своих интересах. Тогда она позволяет преодолевать трудности. Постарайтесь спокойно обдумать и расставить приоритеты, что нужно предпринять в первую очередь, а затем продолжайте двигаться намеченным курсом. Лучше не провоцировать окружающих, но при этом отстаивать свои интересы. Неблагоприятное время для лечения зубов и косметологических процедур на лице.

Смягчающим буфером выступает Венера. Она начинает движение по знаку Стрельца. Обретение счастья в поисках приключений, новых знаний, финансовой поддержки в социальной сфере, темы международного сотрудничества, стремление к восстановлению справедливости начинают главенствовать. Вдохновение в творчестве и способность управления финансами подразумевает масштабную деятельность и приносит публичный успех. Дополнительное образование в перспективе может повысить уровень заработка. Разряжает накал и гармоничное взаимодействие между планетами, включающими Нептун и Плутон.

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Через прощение приходит искупление. Это влияние также активизирует сексуальность и чувственность. Привлекайте противоположный пол, демонстрируя хороший вкус. Это тот самый случай, когда дорогие брендовые вещи не окажутся пустой тратой денег. В тренде легкий и игривый имидж с элементами этнических или национальных орнаментов, уместен акцент на бедрах и ягодицах.

С 23 октября Солнце окрашивается энергетикой властного и таинственного Скорпиона. Продолжается испытание внутренней силы и выживания в экстремальных ситуациях. Темы манипуляции и власти кульминируют под натиском Плутона. Усиленное скорпионское влияние вскрывает проблемные места в сферах бизнеса, финансов, профессионального спорта. Стоит быть осторожными с людьми, которые обладают большей властью, чем вы. Противостояние с ними может ударить по вашим слабым местам.

Это период, когда мы получаем возможность начать что-то с нуля, но предварительно разрушив старое. Не стоит держаться за прошлое, за то, что неинтересно, не перспективно или безнадежно. А вот предъявление миру своих сильных сторон пополнит ваши энергетические и финансовые ресурсы.

Подводя итоги, можно сказать, что повышенный уровень энергии этого месяца будет полезен для активных и деятельных людей, нацеленных на борьбу и конкуренцию — бизнесменов, спортсменов, финансистов и политиков, а также для тех, чей род деятельности связан со значительными затратами энергии и риском. Для тех же, кто предпочитает спокойную обстоятельную жизнь, этот период будет ассоциироваться с ощущением турбулентности. Если вы почувствуете такое состояние, постарайтесь дать себе физическую нагрузку, откройте силу восточных и энергетических практик, способствующих преобразованию деструктивного состояния в ресурс. Окунитесь в таинственный мир магии, где вы найдете собственную эмоциональную глубину.