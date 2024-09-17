Бразильские страсти: как Венера повлияет на любовь знаков зодиака в октябре 2024

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Чтобы избежать ссор и конфликтов с возлюбленными из-за Влияния Венеры в Скорпионе, знаки зодиака должны провести месяц по советам планеты любви

Сентябрь с чередой затмений подошел к концу и в свои права входит октябрь. Этот месяц для каждого знака зодиака будет полон любовных сюрпризов. Кто-то зарядится энергией страстей на весь месяц, а кому-то захочется укутаться в одеяло и спрятаться от сердечных мук. Однако даже при таком раскладе, для всех представителей зодиакального круга найдется что-то общее.

Почему нужно поддерживать отношения, устраивать совместные путешествия, а также учиться и развиваться вместе со своей половинкой, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Юлия Гикис.

Каким будет октябрь 2024 для знаков зодиака

Октябрь 2024 принесет всем знакам зодиака бразильские страсти, ведь планета любви, удовольствия и комфорта Венера будет проходить по созвездию Скорпиона.

В эмоциях и чувствах это сочетание планет означает желание доминировать и контролировать. Многие попадут под влияние Венеры и будет обостренно проходить чувство ревности.

«Будет очень трудно поддерживать гармоничное отношения с парнером, а если познакомиться со своей будущей второй половинкой в период Венеры в Скорпионе, то они и вовсе могут стать затруднительными — в большинстве случаев взаимоотношения будут завязаны на сексе», — объяснила специалист.

Но все любовные страсти будут длиться до 16 октября. После этой даты Венера вырывается из знака Скорпиона и переходит в созвездие Стрельца. Поэтому оптимистический настрой для отношений обеспечен.

Овен — гороскоп любви на октябрь 2024

У Овнов в октябре появится огромное желание и силы простить своего возлюбленного. Венера поможет представителям огненного знака зодиака освободиться от всех негативных эмоций и чувств.

Необходимо воспользоваться такой возможностью, чтобы перейти на новый уровень отношений — показывать любовь чувствами, а не действиями, но не просить своего партнера ответить тем же. Нужно научиться терпению и ожиданию ответной реакции.

Телец — гороскоп любви на октябрь 2024

Венера будет оказывать мощное влияние на жизнь данного знака зодиака в этом месяце, создавая уникальные возможности для гармонии и понимания. Партнеры смогут увидеть друг друга с новой стороны, открывая свои сердца для искренних разговоров и взаимного уважения.

Это период особого созидательного партнерства, когда каждый сможет высказать свои мысли и чувства, чувствуя поддержку с обеих сторон. Так, совместные решения будут приниматься на равных, что сделает отношения более крепкими и насыщенными.

Близнецы — гороскоп любви на октябрь 2024

Близнецы с огромным удовольствием будут заботиться о своем партнере. Их вторые половинки будут чувствовать себя окруженными заботой и вниманием, что укрепит отношения.

Близнецы всегда готовы прийти на помощь: будь то мелкие бытовые задачи или серьезные вопросы. Этим они показывают, что настоящая любовь включает в себя поддержку и понимание, где каждый из партнеров чувствует себя ценным и нужным. Таким образом, Близнецы формируют крепкие связи, основанные на доверии и взаимоуважении.

Рак — гороскоп любви на октябрь 2024

Для Раков октябрь — это месяц удовольствия от свиданий. Их партнер может быть удивлен цветами в доме, ведь на любвеобильную энергетику представителей этого водного знака зодиака притягиваются ухажеры.

Главное — не пуститься во все тяжкие. Особенно тем, кто в отношениях. Не стоит также ждать “ чуда» и взять все в свои руки. Например, намекнуть о свидании или подарке, так как даже, казалось бы, прозрачный намек может «спровоцировать» супер-свидание этого месяца.

Лев — гороскоп любви на октябрь 2024

Семейные Львы всегда стремятся создать атмосферу уюта и тепла в своем доме. Они знают, что простые радости, такие как запах свежих блинчиков или теплого хлеба, способны объединить всю семью. Эти моменты не только укрепляют связь между близкими, но и наполняют дом живой энергией и позитивом.

Им важно, чтобы в каждом уголке дома ощущалась забота и любовь. Львам необходимо знать, что они окружены поддержкой и теплом, и это желание вдохновляет их на создание поистине волшебной атмосферы.

Дева — гороскоп любви на октябрь 2024

Девы в этом месяце могут ощутить прилив романтической энергии, и важным фактором будет общение с партнером. Звонки и сообщения подарят им чувство уверенности и привязанности, которое особенно необходимо в этот период.



Однако привычные места для свиданий могут начать вызывать скуку, поэтому стоит пофантазировать и выбрать новые локации, которые вдохновят на интересные беседы и создадут особую атмосферу. Отправиться на совместное путешествие станет отличной возможностью укрепить связь.

Весы — гороскоп любви на октябрь 2024

Для Весов в этом месяце особенно актуально внимание к материальному аспекту отношений. Важно не только открытие сердца, но и стремление к комфортной жизни. Если партнер сможет порадовать, закрыв все насущные финансовые вопросы, это станет для знака зодиака настоящим знаком любви и заботы.

Появится желание организовать свидания, которые будут наполнены эмоциями и запоминающимися моментами — например, заказать столик в шикарном ресторане с изысканным меню.

Скорпион — гороскоп любви на октябрь 2024

Скорпионы в октябре будут находиться в круговороте бурных эмоций, где чувства преображаются с поразительной быстротой. Любовь, которую они испытывают к близким, может смениться раздражением в считанные дни.

Взаимопонимание станет ключевым фактором для данного знака зодиака в этом месяце, и честность в отношениях даст возможность лучше понять себя и своих партнеров. Таким образом, октябрь может стать временем трансформации и эмоционального исцеления, если Скорпионы откроются новому опыту.

Стрелец — гороскоп любви на октябрь 2024

В этом месяце Стрельцы проявят особую склонность к уединению и медитации. Они будут стремиться к гармонии и внутреннему спокойствию, предпочитая комфорт родного дома. Уютные вечера с ароматным чаем, хорошей книгой или любимым фильмом станут идеальным способом провести время вместе.

Если же придется выбраться из дома со своей второй половинкой, предпочтения окажутся на стороне уединенных мест, где можно наслаждаться природой. Прогулки по тихим паркам или вдоль уединенных пляжей помогут восстановить силы и зарядиться положительной энергией.

Козерог— гороскоп любви на октябрь 2024

Козероги в июле 2024 года чувствуют себя подавленно, словно все счастье разом выкачали из них, оставив наедине с негативными мыслями. На самом же деле подобные настроения не имеют ничего общего с реальностью. И все же представителям земной стихии нельзя опускать руки. Важно вытаскивать себя из упаднического состояния.

Согласно гороскопу, проблемы в жизни Козерогов могут начаться из-за неудовлетворенности в сексуальной сфере. Именно с этим аспектом желательно работать в первую очередь. Скупым на эмоции и проявления чувств, подопечным знака зодиака нужно акцентировать внимание не на физическом, а на чувственном проявлении любви.

Водолей — гороскоп любви на октябрь 2024

Водолеи готовы загрузить своего партнера по полной — а именно чтобы свидания проходили масштабно и ярко. Они не любят скучные и обыденные встречи, предпочитая впечатляющие и необычные мероприятия.

Если представители этого знака зодиака подумывают о признании в любви или даже о предложении руки и сердца, это время действительно подходит лучше всего. Создание особенного момента на концерте любимой группы, когда музыка звучит, а атмосфера насыщена эмоциями, несомненно сделает этот момент волшебным и незабываемым.

Рыбы — гороскоп любви на октябрь 2024

Рыбы, обладая своей природной интуицией и тонким восприятием, способны распознавать настоящие намерения людей. Поэтому, находясь в поиске партнера, они будут искать не только физическую привлекательность, но и душевное единство. Им важно чувствовать связь на глубоком уровне, что иногда возможно только с теми, кто разделяет их интересы и ценности.

Неподходящие партнеры могут вызывать у Рыб сильное разочарование. Они склонны идеализировать людей, что иногда приводит к страданиям. Чтобы избежать этого, Рыбы должны научиться правильно распознавать свои чувства и не бояться принимать трудные решения, когда их интуиция подсказывает, что что-то не так.