Натальная карта и цвет одежды: какими способами можно скорректировать судьбу

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Чтобы изменить свою жизнь, на нее порой нужно взглянуть с точки зрения астрологии. И не только.

Мантры и работа с разумом помогут скорректировать вашу судьбу. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявила эксперт ведической астрологии Анна Пицхелаури.

В ведической астрологии есть термин «Упайя», что означает — просветленность человека адаптировать послание к определенной аудитории. Эксперт Пицхелаури утверждает, что проблемы с финансами, отношениями и другими сферами жизни связаны напрямую с реакцией на определенные события в жизни. По ее словам, если что-то хочется изменить, то можно использовать метод коррекции, который поможет меньше страдать, испытывать депрессию и уныние.

Первым способом коррекции судьбы, эксперт называет знание натальной карты. Взяв во внимание ее аспекты, человек начинает глубоко погружаться в познание самого себя, он начинает понимать, в каких сферах жизни у него есть камни преткновения, и, отталкиваясь от них, приступает к поиску метода коррекции.

Второй метод коррекции, по мнению Пицхелаури, — цвета в одежде. Она уверяет, что для каждого знака зодиака существуют свои оттенки, которые улучшают психологическое и физическое состояние здоровья, добавляют уверенности в себе.

Эксперт рекомендует воспользоваться любым способом коррекции, так как он сможет успокоить и направит на принятие правильного решения.

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