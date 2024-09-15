День работников леса в России: история и традиции праздника
Фото: 5-tv.ru
В этот день устраивают акции для поддержки и защиты природы.
В России ежегодно осенью отмечают праздник День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности. Праздник всегда выпадает на разные даты, но это неизменно третье воскресенье сентября. В 2024 году он пришелся на 15 сентября.
История праздника
Праздник зародился в конце XIX века. В 1894 году по инициативе лесовода Митрофана Турского был выпущен документ, в котором предлагалось озеленять территории силами школьников. Тогда же начались первые массовые акции по посадке деревьев.
В СССР учащиеся образовательных учреждений принимали участие в различных акциях. Организаторы хотели привлечь больше молодежи в лесную отрасль и также привить любовь к окружающей среде. Со временем подобные мероприятия получили широкое распространение и стали ежегодными.
В народе праздник обычно называют «День лесника». Но на самом деле он относится ко всем, кто работает с природными богатствами и лесами. Это экологи, ботаники, дендрологи и другие.
Кроме того, мероприятия по случаю Дня работников леса проводят не только в России, но также в Белоруссии и Кыргызстане.
Традиции
Особенных традиций у этого праздника практически нет. В большинстве своем проводятся природоохранные акции. Волонтерские команды, активисты вместе с обычными гражданами сажают деревья, проводят субботники, очищают от мусора поляны, парки и пляжи.
В образовательных и культурных учреждениях организовывают познавательные прогулки, лекции, экскурсии, квесты, специальные занятия. Людям рассказывают о современных проблемах, учат сознательному потреблению ресурсов. При этом проводят соревнования, например, по пожаротушению или спортивному ориентированию.
Специалистам, кто трудится в этой сфере, выдают грамоты и дипломы. По телевизионным программам запускают передачи, в которых рассказывают о задачах государства по охране природы и мировых экологических проблемах.
Почему важно
На территории России расположено около 20% всех лесов планеты. Они нуждаются в защите от незаконных вырубок, лесных пожаров, мусора и других факторов, которые могут привести к их исчезновению.
Леса очищают воздух, дают приют огромному количеству видов животных и птиц. Они неизменная часть для флоры и фауны мира. Природа каждый день одаривает людей полезными ресурсами. Ее плодами питаются и лечатся.
Лесные профессии особенно актуальны в современном мире. С каждым годом в стране увеличивается количество природных пожаров, а незаконная вырубка деревьев становится все более острой проблемой.
Работники природной сферы контролируют сохранность лесов. Они определяют, какие деревья нуждаются в лечении и оказывают его. Кроме того, именно они решают, какие елки можно рубить к Новому году, а какие следует оставить.
Интересные факты
- Береза — один из символов России. Белый цвет коре придает смолистое вещество бетулин.
- Треть сухих территорий планеты занята лесами. По данным ООН на 2020 год, общая площадь составляет 4,06 миллиарда гектаров.
- Самым старым деревом российских лесов стал кедр. В среднем, ему 175 лет.
- Восстановление российских лесов в 2021 году впервые за десять лет превысило их вырубку и уничтожение огнем.
- В 2022 году в России высажено больше 70 миллионов деревьев. Больше всего это сделали в Республике Коми.
- Порядка 54% всех лесов приходится всего на пять стран мира. Больше всего в РФ (20%), на втором месте Бразилия (12%), на третьем — Канада (9%), на четвертом — США (8%) и на пятом Китай (5%).
- На юго-западе Приморского края растет необычное дерево — береза Шмидта. Ее древесина тяжелая и плотная как чугун. Его нельзя разрубить топором. Такая береза живет уже около 300 лет.
- В Калининградской области в национальном парке «Куршская коса» находится загадочное место с необычным названием «Танцующий лес». Все дело в изогнутых соснах. Со стороны кажется, будто они застыли в своеобразном танце. Ученые предполагают, что виной всему гусеницы, поедающие верхушечные почки.
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