День работников леса в России: история и традиции праздника

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В этот день устраивают акции для поддержки и защиты природы.

В России ежегодно осенью отмечают праздник День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности. Праздник всегда выпадает на разные даты, но это неизменно третье воскресенье сентября. В 2024 году он пришелся на 15 сентября.

История праздника

Праздник зародился в конце XIX века. В 1894 году по инициативе лесовода Митрофана Турского был выпущен документ, в котором предлагалось озеленять территории силами школьников. Тогда же начались первые массовые акции по посадке деревьев.

В СССР учащиеся образовательных учреждений принимали участие в различных акциях. Организаторы хотели привлечь больше молодежи в лесную отрасль и также привить любовь к окружающей среде. Со временем подобные мероприятия получили широкое распространение и стали ежегодными.

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В народе праздник обычно называют «День лесника». Но на самом деле он относится ко всем, кто работает с природными богатствами и лесами. Это экологи, ботаники, дендрологи и другие.

Кроме того, мероприятия по случаю Дня работников леса проводят не только в России, но также в Белоруссии и Кыргызстане.

Традиции

Особенных традиций у этого праздника практически нет. В большинстве своем проводятся природоохранные акции. Волонтерские команды, активисты вместе с обычными гражданами сажают деревья, проводят субботники, очищают от мусора поляны, парки и пляжи.

В образовательных и культурных учреждениях организовывают познавательные прогулки, лекции, экскурсии, квесты, специальные занятия. Людям рассказывают о современных проблемах, учат сознательному потреблению ресурсов. При этом проводят соревнования, например, по пожаротушению или спортивному ориентированию.

Специалистам, кто трудится в этой сфере, выдают грамоты и дипломы. По телевизионным программам запускают передачи, в которых рассказывают о задачах государства по охране природы и мировых экологических проблемах.

Почему важно

На территории России расположено около 20% всех лесов планеты. Они нуждаются в защите от незаконных вырубок, лесных пожаров, мусора и других факторов, которые могут привести к их исчезновению.

Леса очищают воздух, дают приют огромному количеству видов животных и птиц. Они неизменная часть для флоры и фауны мира. Природа каждый день одаривает людей полезными ресурсами. Ее плодами питаются и лечатся.

Лесные профессии особенно актуальны в современном мире. С каждым годом в стране увеличивается количество природных пожаров, а незаконная вырубка деревьев становится все более острой проблемой.

Работники природной сферы контролируют сохранность лесов. Они определяют, какие деревья нуждаются в лечении и оказывают его. Кроме того, именно они решают, какие елки можно рубить к Новому году, а какие следует оставить.

Интересные факты

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