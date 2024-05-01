Пикник, поход, шашлыки: какие две глупые ошибки приводят к лесным пожарам

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Отдыхающих на природе неустанно предупреждают об опасности лесных пожаров, но

В самый разгар сезона отдыха на природе не стоит забывать и об окружающей среде. Сейчас ситуация по сохранению экологии находится на высоком уровне, однако неотъемлемой помощью для сохранения лесов и парков является соблюдение правил поведения в подобных местах.

Почему стеклянные бутылки способны вызвать пожар? Из-за чего ежегодно выгорают тысячи гектаров леса? Что грозит нарушителям и виновникам? Как бороться с лесными пожарами и какое оснащение имеют спасатели?

Ответы на вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Основные причины лесных пожаров

В прошлом году в России было зарегистрировано более 11 тысяч лесных пожаров общей площадью свыше четырех миллионов гектаров.

Пожары могут быть вызваны как человеческим, так и природным фактором.

Человеческий фактор:

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1. Непотушенный окурок;

2. Непотушенные костры;

3. Сжигание мусора или сухой травы;

4. Преднамеренный поджог.

Природный фактор:

1. Сухие грозы / удар молнии;

2. Самовозгорание торфяника;

3. Вулканы.

Однако же, по данным Рослесхоза, 90% весенних лесных пожаров происходит именно по вине человека.

«Просто люди едут отдыхать каждый выходной день. Берут с собой шашлыки и прочее. Думают, что если разведут костер, то страшного в этом ничего не будет», — рассказал заместитель директора лесничего Луховицкого филиала Алексей Калинин.

Общие правила поведения в лесу в пожароопасный сезон

Правила поведения в лесу в пожароопасный сезон очень простые:

1. Не разводить костры в пожароопасный период;

2. Не сжигать мусор в лесу;

3. Не бросать на землю горящие спички или непотушенные окурки;

4. Не оставлять в лесу стеклянные бутылки и осколки (при попадании солнечных лучей они могут сработать как лупа).

Как потушить начавшийся пожар без воды

Однако немногие знают, как нужно действовать, если возгорание все-таки началось.

«Каким-то там образом залить водой, засыпать его землей. Нужно принять первичные меры для недопущения распространения огня», — объяснил Алексей Калинин.

Но если нет воды, то как тушить костер?

«Можно его засыпать землей, если отсутствует вода. Либо наломать веток стоящего дерева и хлесткими ударами сбить пламя. Это тоже очень хорошо помогает», — поведал специалист.

Но даже если с открытым горением удалось справиться, это не значит, что беда миновала. Поэтому о ЧП нужно обязательно сообщить.

Если человек стал свидетелем возгорания в лесу, то он как можно скорее должен оповестить тех, кто находится поблизости. Сообщить о возгорании можно на горячую линию лесной охраны и в мобильном приложении «Берегите лес». Необходимо отправить сообщение с фото и указать координаты места.

Как работают противопожарные службы

Уровень оснащения противопожарных служб России растет. Благодаря нацпроекту «Экология» только Московская область получила 124 единицы современной техники: автоцистерны, тягачи, бульдозеры и квадроциклы.

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«Полноприводный автомобиль на базе „Урала“, оснащенный емкостью десять кубов, насосом, сороковкой, рукавной линией, мотопомпой. Если у автомобиля нет подъезда, то мы протягиваем рукавную линию, и заправляется автомобиль с помощью мотопомпы», — утверждал директор Луховицко-Ступинского филиала ГАУ МО «ЦЕНТРЛЕСХОЗ» Вадим Печеникин.

Но главное — это, конечно, люди. Те, кто готов по первому зову броситься в огонь. В прямом смысле.

«У нас работает более 27 тысяч человек. Из них большая часть — это, конечно, наземные службы пожаротушения, и из них пять тысяч — это парашютисты-десантники, которые работают на самых сложных и самых ответственных участках работы», — поделился руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников.

Именно поэтому в прошлом году площадь лесных пожаров в России сократилась вдвое.

Благодаря нацпроекту «Экология» регионы обеспечены силами и средствами для борьбы с лесными пожарами. Но главная составляющая сохранения лесов — это, конечно, бережное отношение человека.