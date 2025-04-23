Секрет от шефа: какой соус спасет любой шашлык и сделает его еще вкуснее

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Для отменного соуса к шашлыку важно выбирать продукты с одним свойством.

Шашлык, стейк, медальоны — для каждого блюда из мяса требуется свой особый соус. Он может быть соленым, сладким или острым — ограничений для кулинарных экспериментов практически нет. Готовясь к встрече гостей или выезда на пикник, важно держать под рукой проверенный рецепт идеального соуса, который сделает вкус любимых блюд неповторимым.

Как быстро приготовить соус для шашлыка на мангале — своим фирменным рецептом эксклюзивно с Пятым каналом поделился шеф-повар Дмитрий Ознобишин.

Соус сацебели для шашлыка — быстрый рецепт

Для мяса на мангале обязательно стоит приготовить тот самый томатный умопомрачительный соус, без которого не обходится ни одно застолье с шашлыком на столе.

Многие пренебрегают соусом, полагая, что обычного ассорти из свежих огурцов, помидоров, лука и редиса вполне достаточно. Однако этот рецепт способен удивить даже заядлых гурманов. Сочный шашлык с ним станет еще вкуснее, а пережаренный или пересушенный зайдет на ура.

Шеф Ознобишин предлагает авторское прочтение любимого грузинского соуса, который легко и быстро приготовить к пикнику с шашлыками.

Ингредиенты:

Томаты в собственном соку — 400 граммов;

Сахар — 1 чайная ложка;

Кориандр, паприка — ½ чайной ложки;

Черный перец — ½ чайной ложки;

Соль — по вкусу;

Чеснок свежий — 2 зубчика;

Хлопья чили — ½ чайной ложки;

Кинза или базилик — 1 пучок.

Способ приготовления соуса сацебели для шашлыка

Томаты очистить от шкурки и натереть на мелкой терке, чтобы превратить в пюре. Добавить сахар, кориандр, паприку, соль, черный перец, чеснок (предварительно пропустив его через пресс) и хлопья чили для легкой остроты. Тщательно перемешать и переложить в сковороду. Довести до кипения, поварить пару минут и снять с огня. После того как соус остынет, добавить мелко порубленную зелень вместе со стеблями (в них весь вкус и сок). Перед подачей на стол дать настояться в холодильнике примерно один час, чтобы специи раскрылись и вкус стал более ярким.

Греческий соус для шашлыка — быстрый рецепт

Нежный сливочный вкус соуса прекрасно дополнит шашлык из птицы или рыбные стейки на гриле. Приятная свежесть и слегка островатое послевкусие станут украшением любимого блюда.

Ингредиенты:

Греческий йогурт — 125 граммов;

Огурец — 1 штука;

Укроп — 1 пучок;

Чеснок — 2 зубчика;

Перец чили (зеленый) — ½ штуки;

Бальзамический уксус — ½ столовой ложки;

Соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления греческого соуса для шашлыка