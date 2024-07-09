Осталась лужа: единственное природное озеро Сицилии может полностью исчезнуть

Фото: Christoph Sator / ТАСС

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Водоем долгое время служил важным местом передышки для птиц. Теперь им приходится искать другое пристанище.

Единственное природное озеро в Сицилии рискует исчезнуть из-за аномальной жары на острове. Об этом сообщило агентство Reuters.

«По словам ученых, озеро Пергуза, являющееся частью природного заповедника недалеко от города Энна в центральной части Сицилии, резко уменьшилось из-за губительного сочетания жаркой погоды и малого количества осадков», — отметили журналисты.

Текущее состояние водоема, по оценке исследователей, — показатель губительных последствий изменения климата. А страна, между прочим, не первый год страдает из-за возросшей температуры. К примеру, в 2021 году была зафиксирована рекордная для Европы жара — почти +50 градусов. При этом в озеро не впадает ни одна река, да и стоков оно не имеет.

«Озера больше нет. Та часть воды, которая была видна, полностью исчезла, кроме этой лужи», — процитировало издание слова специалистов экологической организации Legambiente.

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