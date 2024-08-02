Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 августа

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Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на предстоящей неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 5 по 11 августа.

Всю неделю животворящая энергия Солнца во Льве, знаке своей силы, заряжает удачей и творческим импульсом. Успешно проходят рекламные кампании и шоу-программы, самопрезентация и игра на бирже. Можно попытать удачу в лотерее. Удовольствие принесут спортивные развлечения, активный отдых, посещение театров и выставок, вечеринок и ресторанов, а также все детские мероприятия.

Найдите время для любимых занятий, чтобы почувствовать себя заряженными солнечной энергией. Гармоничное влияние от Юпитера и Марса повышают социальную активность и предоставляют возможность проявить себя и привлечь внимание даже тем, кто раньше сомневался в своих способностях. Не откладывайте момент, чтобы применить все свои достоинства — начинайте сразу с понедельника.

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Растущая Луна во Льве дает ресурсы для активной деятельности, завязывания деловых, дружеских и любовных отношений, для начала занятий в спортзале или преобразования имиджа на более яркий и смелый. Кроме того, 5 августа Венера переходит в знак Девы, а Меркурий поворачивается в ретроградное движение. Сделайте ставку на выстраивание идеально налаженной системы в рабочих и бытовых процессах, а также в отношении здоровья.

Важно сохранять душевное спокойствие. Планирование и стремление к совершенству поможет вам двигаться к своим целям. Этот плодотворный период подарит шанс наладить полезные связи в деловом сообществе. Меркурий до конца месяца внесет некоторые ограничения при планировании важных событий и встреч. Вероятность срывов планов, поломок оборудования, путаницы с документами и билетами, неправильный выбор товаров, возрастает.

При этом наступает хорошее время, чтобы пересмотреть бумаги, счета и внести коррективы. Соединение Меркурия и Венеры в знаке Девы делает коммуникацию очень результативной и дает возможность возврата к бывшим партнерам или соглашениям. Благодаря красноречию и тактичности вы легко сгладите углы в конфликтных ситуациях. При этом постарайтесь избегать излишней критичности по отношению к себе и окружающим. Любые дела, связанные со здоровым образом жизни, гигиеной и уходом за собой, обретением полезных навыков будут сейчас продуктивными и принесут ощутимую пользу в дальнейшем.

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Кроме того, 6 и 7 августа Луна в Деве усилит деловой фон и способствует систематизации информации, аналитической и интеллектуальной деятельности. Благоприятные дни для проведения оздоровительных процедур, посещения салона красоты и для любой мелкой рутинной домашней работы, наведению порядка на приусадебном участке или пересадке цветов.

А вот 8 августа наиболее сильно чувствуется влияние мощных космических энергий, которые проходят на Землю через так называемые «врата Льва». Сокровенные желания, направленные в далекие галактики с позитивным настроем, непременно приведут к сдвигу во всех сферах жизни.

Пребывание Луны в Весах, знаке партнерства и взаимоуважения, поможет найти вторую половину одиноким сердцам и заручиться поддержкой партнеров тем, кто состоит в браке или отношениях. Благоприятное впечатление, произведенное на окружающих в эти дни, может стать ключом к процветанию в будущем.

Овен — гороскоп на неделю

У Овнов пробуждается внутренняя сила. Использовать эти космические энергии лучше для психологической трансформации и развития внутреннего магнетизма. Занятия телесно энергетическими практиками, йогой, погружение в психоанализ, магические инструменты и ритуалы помогут обрести баланс между материальным и духовным.

Приумножению благосостояния способствует прибыль от бизнеса, финансовые и банковские операции, получение крупных денежных сумм от партнеров.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы находятся на пороге новых возможностей и перспектив. Путешествия и повышение уровня образования могут стать главными приоритетами на этот период. Расширению кругозора и раскрытию творческого потенциала способствуют участие в международной, издательской, туристической, спортивной и научной деятельности.

Успешно решаются судебные дела. Прекрасный период, чтобы расширить зону своего влияния, добиться роста популярности и наметить цели на будущее.

Близнецы — гороскоп на неделю

У Близнецов открывается «зеленый коридор» для достижения целей, повышения уровня профессионализма или взлету по карьерной лестнице. Обретение общественного признания открывает возможности отыскать правильный путь для реализации в социуме, в русле административной деятельности и в бизнесе.

В эти дни хорошо приводить в порядок рабочие дела, планировать деятельность на ближайший период, регистрировать фирмы и предприятия, оформлять официальные бумаги.

Рак — гороскоп на неделю

Раки, будьте уверены, что ваш ангел-хранитель оказывает поддержку в самых трудных жизненных ситуациях. Также вы можете рассчитывать на альтруистическую помощь соратников и друзей. От вас потребуется активное участие в общественной и благотворительной деятельности.

Возможно, стоит начать новый образ жизни, который будет отражать вашу индивидуальность. В любом случае, сохраняйте позитивный настрой и знайте, что все изменения во благо.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, воображение и творчество открывают новые истины и грани ваших талантов, неизведанных до сих пор. Занятия эзотерикой и психологией способствуют переходу на более высокий уровень сознания, развитию интуитивных способностей и раскрывают важные подсознательные мысли.

Обратите внимание на сны, ибо в них таятся многие разгадки. Благоприятным для здоровья и психики является уединение, сон, общение с природой, ароматерапия и медитативные практики.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев важно внешнее проявление — стиль речи, имидж, привлекательность, харизма, умение показать себя в выгодном ракурсе. Появляются новые возможности и перспективы развития личности и деловых качеств.

В вас бурлит энергия и инициатива, что является благоприятным стартом для начала новых дел. Избавьтесь от всего, что снижает вашу энергетику или заставляет сомневаться в себе. Вы главный герой своей жизни!

Весы — гороскоп на неделю

У Весов акцентирована сфера материальных благ, накопления и приумножения имущества, а также способности рационально пользоваться финансами. Повышение дохода, выгодные покупки, использование своих талантов приводят к чувству энергетической наполненности и позволяют легко удовлетворять насущные потребности.

Ресурсное состояние усилит правильный рацион питания, поддержание в порядке тела и общая гармоничная обстановка.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы набирают обороты в деловой среде, во взаимодействии с окружающим обществом, родственниками, соседями, коллегами. Усиливается потребность менять дислокацию в поисках новых впечатлений, повышать уровень в профессиональной сфере и учебе.

Для этого можно обновить транспортное средство или гаджет. Наилучшее проявление своих интеллектуальных способностей в литературе, психологии, журналистике, сфере IT-технологий.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы, звезды акцентируют ваше внимание на то, что послужит для вас тылом, опорой и жизненным фундаментом — на поддержку со стороны семьи и благополучие в доме.

Подходящий момент обзавестись недвижимостью, затеять строительство родового гнезда или арендовать помещение под частное предприятие. Приготовьте угощения для членов семьи и насладитесь уютной и спокойной атмосферой.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги заметят, как увеличивается тяга к творчеству, самореализации и созданию собственного уникального образа. Даже скромным людям захочется завоевать любовь окружающих, добиться признания и славы.

Впустите в свою жизнь людей с которыми вы готовы на романтические приключения. Принимайте ухаживания и комплименты в свой адрес — вы достойны любви.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи, пришло время сбросить старую оболочку и очиститься от отживших привычек и стереотипов мышления. Не лишним будет позаботиться о себе, о своем эмоциональном и физическом состоянии, пройти путь самосовершенствования.

Усиливаются аналитические способности, трудолюбие, старательность и методичность, что, несомненно благотворно скажется на рабочих процессах и отношении с коллегами.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыб ждет удача при создании союзов: любовных, супружеских, дружеских и деловых. Для успешного функционирования в обществе приветствуется наработка личностных качеств — это миролюбие, контактность, умение находить компромиссы.

Внесите творческий импульс в отношения и придумайте что-то интересное: ужин в романтической обстановке, танцевальный вечер или посещение места, где можно насладиться произведениями искусства.

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