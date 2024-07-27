Энергии баланса и стабильности: прогноз Таро на август 2024 года

Фото, видео: 5-tv.ru

Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет восьмой месяц года.

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на август 2024 года.

Основная энергия мая 2024 года (Карта Таро — Девятка Пентаклей)

Фото: 5-tv.ru

Девятка Пентаклей — карта плодородия и изобилия. В этом месяце стоит ожидать получения каких-либо благ, причем в больших количествах.

Возможно к вам придет важная информация, связанная с финансовой сферой, может улучшиться материальное положение. Однако не стоит на этом зацикливаться.

Карта также говорит о зарождении чего-то нового. В целом, энергии этого месяца будут мегапозитивные.

Прогноз финансов на май 2024 года (Карта Таро — Пятерка Жезлов)

Фото: 5-tv.ru

В этом месяце придется отстаивать свои границы или что-либо доказывать. Пятерка Жезлов — карта борьбы. Но это не значит, что будет преобладать негатив.

Карта советует уметь говорить о своих желаниях и отстаивать свои интересы в финансовых вопросах. Возможно появление конкуренции. Нужно обязательно совершать какие-то действия, а не просто обдумывать свои шаги.

Личная жизнь в мае 2024 года (Карта Таро — Восьмерка Пентаклей)

Фото: 5-tv.ru

В августе можно ожидать стабильности в отношениях. Не планируются резкие перемены, неожиданные ситуации. В это время будет возможность договориться о чем-либо, прийти к общему решению.

В целом, будут преобладать энергии стабильности, баланса, гармонии и полного удовлетворения от того, что происходит.

Совет на май 2024 года (Карта Таро — Девятка Кубков)

Фото: 5-tv.ru

В августе все будет «в шоколаде». Девятка Кубков — это карта материального и эмоционального удовлетворения. Возможно поступление дорогих подарков или крупных сумм.

Это время также благоприятно для обучения и получения новых знаний. В этом месяце будет эмоциональная и материальная стабильность –важно сохранить это состояние.

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