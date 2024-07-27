Скучать не придется: китайский гороскоп на август 2024 года

Фото, видео: 5-tv.ru

В этот месяц нас ждут разные события. В том числе, Суперлуние и Ретроградный Меркурий.

5-tv.ru публикует прогноз на август 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Август обретает структуру, которая указывает на множество резких, внезапных событий. Они, возможно, поначалу будут скрытыми, протекать скрытно, но позднее в соответствии со структурой «Маленькая змея превращается в дракона» нарастать по принципу снежного кома.

Главная энергетическая линия августа — неуправляемость, события меняются, показатели аналитики нестабильны, поездка по августу будет напоминать рейс на высокой скорости по серпантину — никогда не знаешь что ждет за следующим поворотом.

Больше гороскопов смотрите здесь

Гексаграмма месяца: 7 — войско, ши. Лучше предстоящее наступление обдумать. Союзников лучше выбирать тщательнее — пусть в той роли будут люди с добрыми намерениями. Могут быть нежданные гости и неожиданные известия.

Представьте себе полководца который тщательно обдумывает свои планы прежде чем их привести в жизнь — если события закручиваются слишком тугим узлом, примите на себя роль наблюдателя, или великого полководца, работающего над планом наступления.

Те, кто родился в сентябре получают хорошую возможность поправить здоровье, обратиться за плановой медицинской помощью. Все процедуры пойдут на пользу.

Если вы родились в день или год с деревом инь или землей инь, это можно проверить по калькулятору бацзы, август будет месяцем возможностей — под влиянием звезды благородного человека вы сможете получить решение своей проблемы в виде совета, прямой помощи или косвенного содействия.

Но главное — сами сможете стать для кого-то благородным человеком — не упустите такой возможности.

Для тех кто родился в день земли ян, август будет прекрасным месяцем для того чтобы пройти обучение, повысить квалификацию — материал будет усваиваться хорошо, а знания вы сможете правильно применять на практике.

Если вы родились в год или день тигра, лошади или собаки, август станет для вас динамичным месяцем с большим количеством перемен или возможностей благодаря звезде лошади богатства — традиционно позитивному и динамичному знаку в китайских текстах.

Лучшие и худшие дни августа

Самыми позитивными звездами отмечены: 3, 4, 7, 10, 11, 12, 20, 22, 23, 31 августа.

Плохие дни: 5, 6, 17, 18, 19, 25.

Разрушители: 14 и 26 августа.

Болезни: 6, 11, 18, 19, 23.

Потери: 18 и 19 августа.

Ретроградный Меркурий пройдет с 5 по 28 августа.

Суперлуние ожидается 19 августа.

Метеорный поток Персеиды достигнет своего пика в ночь с 12 на 13 августа и завершится 24 августа. Смотрим в ночное небо и загадываем желание! Лучше наблюдать подальше от городских огней — где звезды видно лучше. Звездопад Персеиды виден в Северо-Восточной части неба примерно с 23 часов вечера до первых лучей солнца на рассвете.

С точки зрения Традиционной китайской медицины, начинается период сильного металла — сбор урожая, но главное — время заботы о респираторной системе, с которой напрямую связан металл. Это легкие, бронхи, нос, рот, зубы.

«Опасайтесь ветра подобно тому как опасаетесь стрел», — говорят нам китайские мудрецы.

Продукты, которые оздоравливают легкие и бронхи:

кедровые орешки, грецкие орехи, абрикосы, виноград, яблоки, мандарины, груши, хурма, муршмула, помидоры, арахис, кориандр, редька и редис, сельдерей, морковь, ростки бамбука, морская капуста, гусятина, леденцовый сахар, мед, имбирь, репчатый лук, угорь.

Из общих рекомендаций — дыхательные упражнения, прогулки на свежем воздухе, бережное соблюдение распорядка дня. Ложиться спать желательно не позднее 23:00.

Хорошие сектора: Юг, Юго-Восток, Северо-Запад и Восток.

Самый негативный сектор: Запад, Северо-Восток, Юго-Запад. Активное использование этих секторов, входная дверь в этих зонах или спальное место может ухудшить общий уровень удачи, принести дополнительные проблемы и таким образом занять собой время.