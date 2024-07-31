Съедают медленно: какие невидимые паразиты живут на теле человека и чем они опасны

Врач-дерматолог Жовтан: на коже человека могут долго жить невидимые вши и клещи

Фото, видео: 5-tv.ru

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Они могут быть везде — на коже головы, гениталий, рук, ног, ушах или во рту.

Кожа человека и поверхность стенок кишечника — это огромный микромир, который состоит из множества вирусов, бактерий, грибков и других микроорганизмов, часть из которых являются полезными и вносят огромный вклад в здоровье человека. Однако в этом невидимом для наших глаз мире есть и опасные «обитатели».

Часть паразитов, которые могут находиться на поверхности кожи, остаются незаметными очень долго, из-за этого могут развиваться разные заболевания. Об этом рассказала в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru дерматолог Наталия Жовтан.

«На поверхности кожи могут оставаться незамеченными достаточно долго такие паразиты, как чесоточный клещ, клещ демодекс, которые вызывают демодекоз (паразитное кожное заболевание. — Прим.ред). Это педикулез, это вши, лобковые вши, головная вошь, также платяная вошь, которые могут достаточно долго присутствовать на теле хозяина, причем никак себя не проявлять», — объяснила специалист.

Также есть паразиты, которые относятся к ряду простейших, например, лямблии, токсоплазма, хламидии и другие. Они попадают в организм человека и вызывают заболевания кишечника, а также заболевания, передающиеся половым путем.

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К паразитам можно отнести и заражение глистами. Их человек может «подхватить» при несоблюдении правил гигиены, а также из-за некачественно приготовленной пищи. На отдыхе тоже нужно быть осторожными. Ведь существуют и тропические насекомые, которые могут откладывать личинки на теле человека. Например, мигрирующие личинки, которые проникают в кожу, оставляя на поверхности извилистые следы в виде узоров.

«Также из тропических стран можно привести и личинки овода, которые откладывает их на комарах, переносящих в последующем эти личинки на кожу человека. И личинки совсем незаметно и безболезненно проникают в кожу, и вызывают такое заболевание. Причем локализоваться эти проявления могут на любых участках тела», — отмечает дерматолог.

Это заболевание имеет очень короткий период реализации — несколько дней. Тогда уже пациенты обращаются к докторам. Наталия Жовтан подчеркивает, что врачи активно ведут санитарно-просветительскую работу среди пациентов, так как очень важно заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких. Ведь паразитарные заболевания могут передаваться всем членам семьи.

Опасные паразиты могут попасть в организм человека и через грязные руки, и укусы насекомых, и от домашних животных. Также опасно покупать еду на несанкционированных рынках. На руку паразитам играет и увлечение японской кухней, в блюда которой, как правило, добавляют термически необработанную рыбу.

Симптомы заражения паразитами

При заражении наружными паразитами (например, вшами и чесоточными клещами) у человека появится кожный зуд, который ночью будет усиливаться. На коже может появиться раздражение, покраснение, гнойнички, пузырьки. Также может появиться аллергия, повыситься температура.

При заражении гельминтами (паразитическими червями) клиническая картина бывает различной, но во всех случаях возникают проблемы с пищеварением, может начаться понос или запор, а также анемия и слабость. Человек начинает худеть, у него могут поменяться вкусовые предпочтения. В последнем случае организм восполняет потери витаминов и микроэлементов, вызванных паразитированием глистов.

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Гельминтозы сопровождаются вздутием живота и болями внутри него. Также может беспокоить зуд вокруг анального отверстия. Иногда при дефекации черви могут выпасть из ануса или выйти с калом. При выраженной заглистованности возникает рвота с отхождением гельминтов. У страдающего этим заболеванием человека увеличиваются печень и селезенка, возникают боли в правом или левом подреберье.

Помимо болей заболевший может страдать от бессонницы, быть раздражительным и усталым. Паразиты ослабляют организм, подрывают иммунитет и вызывают аллергию. Также проявления бронхиальной астмы часто связаны с наличием гельминтов.

Выявление и лечение

Самостоятельно искать и истреблять из себя паразитов не стоит. Это должен сделать специалист. При симптомах следует записаться к врачу-паразитологу.

Медик обязательно назначит сдать кровь на анализ, включая биохимический на АЛТ, АСТ, щелочную фосфатазу, тимоловую пробу, амилазу.

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Необходимо помнить, что глистные инвазии часто маскируются под другие болезни. Чтобы не доводить заболевание до крайности, необходимо вовремя сдавать анализы. Болезни, вызванные паразитированием простейших, сложно выявляются. Заражение протекает скрыто и разрушает организм, пока у больного не обнаружатся серьезные органные изменения.

Для лечения зараженного врачи подбирают специальные препараты, которые уничтожают паразитов и продукты их жизнедеятельности. Обязательно нужно, чтобы это делал врач.

Профилактика паразитарных заражений

Чтобы уберечь себя от заражения паразитами, нужно больше внимания уделять простым вещам:

Тщательно мойте овощи и фрукты перед едой, не забывайте и про руки;

Соблюдайте гигиену во всем, в том числе, не пользуйтесь чужими расческами, обувью и другими предметами обихода;

Следите за своими ногтями, регулярно очищайте их от грязи;

Не ходите по полу в общественных местах босиком;

При посещении бассейна следует надевать шапочку и следить, чтобы и на других она была;

Следует отказаться от пищи в сомнительных местах общепита;

Покупать домашние продукты на «стихийных» рынках не стоит;

Мясо и рыбу всегда следует хорошо подвергать термической обработке, отваривать или прожаривать;

В путешествиях нужно обязательно пользоваться репеллентами;

Если у вас есть домашние животные, нужно также следить за их гигиеной и не забывать проводить дегельминтацию (комплекс мероприятий, направленных на профилактику и лечение паразитозов у животных);

После посещения экзотической страны пройти полное обследование, сдав все необходимые анализы.

Пылевые клещи

Незримые паразиты могут обитать не только на теле, но и на мебели, подушках, коврах, шторах и постельном белье. Пылевые клещи — маленькие насекомые размером около половины миллиметра. Невооруженным глазом их увидеть не получится, но иммунная система человека может пострадать от них.

Микроскопические членистоногие обитают обычно в теплых и влажных местах среди домашней пыли. Питаются они отмершими частичками кожи людей и животных, а также перхотью и другими органическими остатками. Всего в природе существует около 150 видов подобных клещей, но наиболее опасными «соседями» являются дерматофагоидные или пироглифидные. Именно они вызывают проблемы с самочувствием у человека.

Опасны они тем, что их экскременты очень токсичны, они способны вызывать сильную аллергию, а также ухудшить состояние кожи, ускоряя процесс отмирания ее клеток. Первыми признаками аллергии будут круглогодичный насморк, частое чихание, слезотечение, отечность.

Для того, чтобы уничтожить их, нужно создать некомфортные условия. Используйте гипоаллергенный текстиль и минимум один раз в неделю стирайте постельное белье, не забывая его тщательно проглаживать. Влажная уборка в доме должна быть регулярна. Причем ее нужно делать везде, а не только там, где видна пыль. От ковров и обилия мягких игрушек лучше отказаться. Подушки стоит менять каждые два года.

Почаще проветривайте постельные принадлежности, включая подушки и матрасы. Пылевые клещи не выносят яркого света и свежего воздуха.

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