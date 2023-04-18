Как приклеенный: что такое ресничный клещ и как распознать паразита на глазах

Фото, видео: www.globallookpress.com / Oleg Gekman; 5-tv.ru

Микроскопический паразит, несмотря на свои размеры, способен нанести серьезный вред здоровью.

Социальные сети шокировало страшное фото, которое опубликовала врач-офтальмолог из Канады Алекса Хехт. Доктор показала результаты макросъемки ресниц своей пациентки. На наращенных волосках уверенно обосновались колонии бактерий и кожных паразитов. От них, как выяснилось, не так просто избавиться. В их числе оказался и ресничный клещ.

Откровенный контент облетел интернет, наводя страх и панику среди модниц. Большинство, наверняка, теперь задаются главным вопросом — наращивать ресницы или беречь родные.

Стоит ли записываться на популярную процедуру в салон красоты или лучше все-таки не рисковать — на эти и другие вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответила врач-дерматолог, косметолог Татьяна Серебрякова.

Что такое ресничный клещ и как он передается

Ресничный клещ — он же демодекс — представляет собой невидимый для невооруженного глаза микроорганизм, который при многократном увеличении напоминает червяка. Паразит быстро передвигается, так как имеет четыре пары ножек и удлиненное, полупрозрачное тело, состоящее из двух отделов.

Демодекс относится к условно-патогенным микроорганизмам. Они живут в небольшом количестве на коже лица и не давать о себе знать, пока не наступят благоприятные условия.

Читайте также Дерматолог объяснил, почему вылезают прыщи на лице и других частях тела

Заразиться клещом можно через:

плохо обработанное постельное белье (в поезде или гостинице);

чужую косметику. Опасна не только тушь, но и любые уходовые средства для лица, в том числе кремы.

нестерильные инструменты в салоне красоты, например, во время наращивания ресниц.

«Я бы хотела отметить тот фактор, что микроорганизмы будут присутствовать на каждом из этапов процедуры. На нашей коже есть микрофлора, на руках мастера, который выполняет наращивание, тоже есть микрофлора. Самое главное, где точно не должно быть микроорганизмов, это на рабочих инструментах. Для этого проводится дезинфекция и стерилизация», — пояснила эксперт.

Если требования стерильности нарушаются, то клещи начинают быстро размножаться и «путешествовать» с одного человека на другого. Развивается заболевание демодекоз.

«Его очень легко заполучить не только при проведении процедуры наращивания ресниц, но и при нанесении макияжа одной кистью разным людям. Этого клеща мы можем встретить на домашних полотенцах, потому что в даже в быту можно подцепить клеща», — рассказала дерматолог.

Симптомы ресничного клеща

При поражении кожи век опасными паразитами начинается воспалительная реакция.

«Это телеангиоэктазия кожи век, сухость, жжение в области ресничек. Развивается синдром сухого глаза, светобоязнь, ощущение инородного тела или песка, слезотечение», — пояснила врач.

Помимо этого, человека тревожат:

склеивание ресниц по утрам,

быстрая зрительная утомляемость,

желтоватая слизь в глазах.

Симптомы усиливаются, как правило, по утрам, а также после водных процедур, посещения бани или сауны, пребывания на открытом солнце.

По словам доктора Серебряковой, самый важный фактор, на который следует обратить внимание, — это точное наличие перечисленных симптомов. Если их нет, то, соответственно, беспокоиться не о чем.

Как избавиться от ресничного клеща

При появлении такой болезни главное — не затягивать с визитом к врачу, потому что демодекоз — заразная патология. Самолечение не поможет, а только навредит. Могут развиться серьезные проблемы со зрительной функцией.

«Самолечение чревато осложнениями. В частности, это может привести к образованию всевозможных эрозий, блефаритов, конъюнктивитов с выделениями или без них из глаз. Кроме этого, мы отмечаем еще такое состояние, как помутнение радужки», — предупредила Серебрякова.

Жажда крови заставляет искать жертв: почему клещи смертельно опасны весной

Как защититься от ресничного клеща

Лучшая защита и профилактика появления паразита на ресницах, в том числе наращенных, — это ежедневная гигиена и грамотный постпроцедурный уход.

«Последующий домашний уход будет заключаться в том, чтобы качественно очищать кожу век и ресницы. Это необходимо для того, чтобы хорошо промыть их. Не нужно бояться при умывании зацепить искусственные волоски. Ваша задача — тщательно очищать их утром и вечером для того, чтобы убрать отшелушивающиеся клетки кожи, которые могут наслаиваться друг на друга при нанесении клея», — пояснила врач.

Для очищения потребуются специальная щеточка для ресниц и мягкая пенка для глаз. Предварительно перед процедурой нужно провести небольшую «подготовку» бьюти-инструмента.

«Я рекомендую перед каждым использованием мыть эти щеточки. Это очень легко и быстро делается. Вы просто с мылом прочищаете их, даете им время подсохнуть и после этого прочесываете ресницы», — посоветовала дерматолог.

После нанесения пенки на наращенные ресницы нужно аккуратно прочесать их и смыть водой.