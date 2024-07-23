Яйца в моче мальчиков или ползающие осьминоги: самые шокирующие блюда мира

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Для многих такие блюда могут показаться необычными и даже отвратительными, но для местных жителей это часть их культуры и традиций.

Самые необычные блюда мира привлекают внимание гурманов со всей планеты своей оригинальностью и необычными вкусовыми сочетаниями. От кофе из фекалий куницы до супа из птичьих гнезд — каждая страна имеет свои уникальные кулинарные традиции, которые порой могут показаться экстремальными для неподготовленной психики.

Некоторые из этих блюд вызывают шок и неоднозначные эмоции, но для истинных ценителей кулинарии они становятся настоящим открытием и возможностью попробовать что-то новое и удивительное.

Саннакчи или живой осьминог

Корейский деликатес, приправленный кунжутным маслом, представляет собой особенное блюдо, которое пользуется популярностью у туристов и ценителей острых вкусов. Главная фишка этого блюда заключается в том, что осьминог, хоть и нарезан на мелкие кусочки, но остается живым.

Моллюск продолжает активно двигаться и сокращаться, выполняя свои жизненные функции. Основная угроза заключается в том, что осьминог способен зацепиться присосками за любую поверхность, включая горло, при попытке его проглотить. Это потенциально опасно, так как может привести к асфиксии и даже летальному исходу.

Согласно открытым данным, в мире умирают не менее 6 человек от попыток поедания осьминогов по-корейски, хотя возможно, эти цифры не точны и жертв среди гурманов—экспериментаторов куда больше.

Уитлакоче или мексиканский трюфель

Еще такие племена как ацтеки включали Уитлакоче в кулинарию и медицину, поэтому история мексиканских трюфелей имеет древние корни. На самом деле это пораженные черным грибком початки кукурузы. Зерна, инфицированные спорами, разбухают и выглядят слишком неаппетитно. Те, кто рискнул попробовать уточняют, что это деликатес, при виде которого можно испытать отвращение, на самом деле богат полезными питательными веществами и аминокислотами. Особенно в нем много лизина, который способствует построению мышц, укреплению костей и поддержанию иммунной системы.

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Уитлакоче добавляют в такие традиционные мексиканские блюда, как тако, кесадильи, омлет, тушеные бобы и другие. Собирают пораженные початки быстро: через несколько недель после заражения грибки разовьются именно с тем вкусом, который требуется, но, если промедлить, зерна высыхают и становятся непригодными для употребления.

Обычно блюда с уитлакоче готовят в сезон и тушат до состояния полужидкой черной массы. Но также их можно приобрести в консервированном виде в любое время года.

Однако не стоит легкомысленно относиться к грибкам. Мексиканские уитлакоче считаются безопасным деликатесом, но, в целом, грибы могут вызвать серьезные проблемы, включая психические расстройства и даже летальные исходы. Некоторые из этих грибков были использованы для создания препарата ЛСД.

Хакарл или гнилое мясо гренландской акулы

Гнилое мясо арктической акулы — традиционное гренландское блюдо, попробовать которое решатся не все. Объясняется это тем, что мясо, которое изначально хранится несколько недель в контейнере с гравием и песком, а затем длительное время подвергается вялению на открытом воздухе, где испускает неприятный аромат. После этого его нарезают кубиками, как сыр. Те, кому повезло попробовать блюдо викингов, отмечают, что оно похоже на что-то среднее между осетриной и кальмаром, но вот запах сравним с ароматом общественного туалета.

Полярная акула живет около 500 лет и достигает половой зрелости только к 150 годам, поэтому ее мясо считается самым старым в мире, что придает ему еще большую эксклюзивность. Также характерной чертой данной акулы является отсутствие почек и системы вывода мочи в ее организме. Мочевина и другие отходы скапливаются непосредственно в мышечной ткани этой рыбы и постепенно выходят наружу через кожу. Однако далеко не все вредные вещества выводятся таким образом, и поэтому все тело акулы пронизано мочевиной и аммиаком.

Во время процесса выдержки часть мочевины, конечно, исчезает, но далеко не вся — те, кто не подготовлен к такому деликатесу и решится хоть как-то попробовать протухшую акулу, рискуют отравиться.

Суп из гнезда ласточки

Кулинарные особенности китайской кухни всегда удивляют своей экзотичностью. Так, одним из деликатесов является блюдо, приготовленное из гнезд птиц. Маленькие птички, похожие на стрижей и немного на ласточек, известные как саланганы, строят гнёзда на скалах в труднодоступных местах, отсюда и цена блюда.

Сырье для этого лакомства поставляется в Китай из разных стран, таких как Малайзия, Вьетнам, Индонезия, Филиппины, но наиболее востребованными считаются малайзийские гнёзда. В Китае это блюдо известно как «белое золото» и оценивается до $3000 за килограмм.

Одним из самых популярных блюд, приготовленных из экзотических ингредиентов, является суп. Этот суп представляет собой желеобразную массу со своеобразным вкусом и ароматом, так как в его основе слюна саланганов, из которой они и строят свои гнезда.

Балют или «яйца с лапами»

Этот деликатес происходит из Китая, но в настоящее время он наиболее распространен на Филиппинах, а также в Камбодже, Таиланде, Вьетнаме, Лаосе, Сингапуре и других странах Юго-Восточной Азии.

Блюдо представляет собой оплодотворенное яйцо утки или реже курицы, которое выдерживается в специальном инкубаторе в течение 14-21 дней до появления в нем зародыша. Качество балюта зависит от степени зрелости зародыша — его клюва и костей, которые должны быть уже сформированы, но при этом оставаться мягкими для удобства приема пищи. Яйца с зародышем обычно варят, но иногда их могут жарить, есть сырыми или всмятку. Приправляют часто солью, перцем, чесноком, уксусом, соевым соусом или лимонным соком. Считается, что балют — это лакомство, главным образом для мужчин, так как считается, что оно придает мужскую силу.

Касу марцу или сыр с личинками

Гастрономический продукт, производимый на острове Сардиния, известен тем, что содержит живых личинок сырной мухи. Касу марцу производится из сардинского пекорино (сорт сыра из овечьего молока — Прим.ред.), который подвергается более длительной ферментации, переходя в состояние гниения из-за жизнедеятельности личинок. Червячки ускоряют процесс разложения жиров в сыре, делая продукт более мягким. Эти маленькие создания способны прыгнуть на расстояние до 15 см, поэтому гурманам выдают специальные защитные очки для поедания этого блюда.

Есть те, кто удаляет личинок перед употреблением сыра, и есть те, кто предпочитает есть вместе с ними, зачерпывая их ложкой с сырной массой.

Однако употребление червивого деликатеса сопряжено с опасностями, такими как возможность аллергических реакций, отравления и риск заражения кишечника личинками. Личинки сырной мухи не перевариваются в желудке и могут поселиться в кишечнике, что может привести к серьезным осложнениям.

Эскамолес или «муравьиная икра»

Эскамолес входит в список десяти самых экстремальных блюд мира. И выглядит мексиканское лакомство, как кедровые орешки, но по своей сути это яйца больших ядовитых муравьев, живущих в корнях агавы.

Чаще всего его подают к тако с соусом гуакамоле. После обжарки оно приобретает консистенцию творога. Самые же смелые едят в сыром виде.

Стоимость экзотического блюда довольно высока, так как добыча яиц является очень сложным и даже опасным занятием: муравьи, защищая свои гнезда, бывают очень агрессивны, а их укусы ядовиты.

Встретить деликатес можно в начале лета на рынках Мексики или в замороженном виде в супермаркетах.

Смалахове или баранья голова

Традиционное западно-норвежское блюдо, приготовленное из бараньей головы, которое первоначально подавали перед Рождеством.

Кожу и шерсть сжигают, мозг удаляют, голову солят, иногда коптят, а затем сушат. Все это готовят в течение трех часов, затем подают с брюквой или картофелем, а также с традиционным скандинавским алкоголем. Иногда во время приготовления мозг отваривают или обжаривают внутри черепа, а затем едят ложкой. В порцию на одного человека обычно входит полголовы. В первую очередь едят уши и глаза, поскольку они очень богаты жиром и их рекомендуется есть горячими.

Исторически Смалахове считался пищей бедняков, но сейчас, из-за статуса «экстремальной» еды, блюдо воспринимается многими как вызов.

Тунцзыдань или «яйцо мальчика»

Традиционное блюдо, распространенное в Чжэцзяньской провинции, КНР.

Изначально в школах региона устанавливаются специальные ведра для сбора мочи мальчиков до 10 лет. При этом мочиться туда разрешено только здоровым детям.

Далее, чтобы приготовить яйцо, его отваривают в этой моче. После кипения жидкости его извлекают и далее надбивают скорлупу, чтобы в яйцо проникла моча, так оно становится соленым и готовым к употреблению. В целом процесс варки занимает весь день.

Цена такого деликатеса в два раза выше, чем для обычных яиц.

В провинции его считают средством медицины и уверены, что оно действует как жаропонижающее и кровоостанавливающее лекарство. Более того, блюдо получило статус предмета нематериального культурного наследия провинции Чжэцзян.

Копи-лувак или кофе из фекалий куницы

Самый дорогой сорт кофе в мире. Получается путем добычи зерен после дефекации мусангов или пальмовых куниц.

Производится он в ареале обитания зверьков — в Индонезии, на Филиппинах, в Южной Индии и во Вьетнаме.

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Эти зверьки с удовольствием поедают плоды кофейного дерева, переваривают мякоть, далее испражняют сами зернышки, которые затем соберут люди, отмоют, высушат на солнце, пожарят и продадут.

Считается, что пищеварительные ферменты мусангов благотворно влияют на аромат напитка, а сами зверьки якобы выбирают только самые спелые и вкусные ягоды, что влияет на его вкус.

Копальхен или квашеное мясо диких зверей

Эскимосское блюдо, состоящее из продуктов, добытых охотой и подготовленных про запас. И копальхен считается самым отвратительным способом это сделать.

Иными словами, эскимосы берут тушу моржа, тюленя или оленя. Если это олень, то его держат несколько суток голодным для очищения кишечника, а затем душат. Тушу укладывают в болото и засыпают торфом.

В случае, если это тюлень или морж, то ему снимают кожу вместе со слоем жира и мяса. Полученные куски посыпают травами, сшивают веревкой и скатывают в рулет. Затем все это закапывают на линии прибоя.

В обоих рецептах «кулинарный шедевр готовится» несколько месяцев. Потом животное просто откапывают и едят.

Есть блюдо способны только эскимосы, которые привыкли к нему с детства, все остальные любители экзотики могут получить сильное отравление или даже летальный исход, потому что копальхен содержит чистый трупный яд.

Для многих необычные блюда мира могут казаться странными и даже жестокими, но для местных жителей это обычная часть их пищевой культуры. Вызывая разные эмоции и отклики, они точно станут настоящим открытием для тех, кто готов попробовать что-то новое и удивительное в мире кулинарии.

Все перечисленное — угощения для смелых и состоятельных, на пробу которых решиться не так просто.