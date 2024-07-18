«Энергия идет в холодильник»: как заедание стресса может разрушить вашу жизнь

Фото, видео: 5-tv.ru

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С чем связано появление этой проблемы и как от нее избавиться?

Заедание стресса обусловлено желанием организма компенсировать его с помощью мелкой моторики. Об этом рассказала диетолог-консультант и эксперт в области здорового питания Кристина Войт в беседе с 5-tv.ru.

По ее словам, заедание стресса — бич современности, с которым мириться ни в коем случае не нужно, так как это влияет на функции головного мозга, соответственно, снижает когнитивные способности. Это и наша память, и наша речь. Но как все это связано?

По словам диетолога, пища является топливом для нашего организма, и ваш основной ресурс — тело. Если оно находится в ресурсности и хорошо работает, то у вас много энергии. Вы также хорошо спите, хорошо думаете, у вас нормальный стул, у вас нет лишнего веса и у вас хорошее настроение.

Стресс и питание — неотъемлемые друзья, поэтому первое нужно исключать из вашей жизни.

«Стресс влияет на кишечник, а кишечник — это, можно сказать, наш иммунитет. Большинство клеток находится именно там. В кишечнике может возникнуть дисбактериоз. Что это значит? Это значит, что патогенные бактерии размножаются и уничтожают бифиды, лактобактерии. Это те полезные бактерии, которые нужны нашему кишечнику. Естественно, это может вызвать неприятные последствия: диарея, вздутие, либо отсутствие стула, как вариант. То есть так или иначе возникают проблемы, когда у нас есть стресс, и когда мы не занимаемся питанием или занимаемся им так активно, что заедаем стресс», — говорит диетолог.

По словам специалиста, стресс может повлиять по-разному на наш организм. Первый вариант, когда из-за навалившихся жизненных проблем человек перестает есть. В этом случае недоедание может привести к анемии. Это, в свою очередь, может привести к анорексии или булимии.

В итоге человек начинает страдать от выпадения волос, плохого качества ногтей и кожи. Человек размышляет, хуже двигается. Соответственно, все функции организма нарушаются, говорит врач.

Что касается второго варианта, когда люди переедают, то тут уже другая крайность — ожирение первой, второй или третьей стадии. Причем первую можно даже не заметить.

Эксперт уверяет, что заедать стресс организму на самом деле вообще не нужно.

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«Физиологически нам это не нужно. Организм просто хочет компенсировать мелкой моторикой наш стресс. Соответственно, наверняка многие замечали, что человек, когда нервничает, что-то делает физически. То ему нужно что-то нарезать, покурить, погладить. Быть может прибраться, что-то кинуть. То есть вот в эти действия выходит вот эта стрессовая история, когда организм борется с этим, но не знает, куда направить эту энергию», — объясняет Войт.

Таким образом человек заглушает психологически голод, а не физический. Часто такую проблему можно решить только с психологом и диетологом, так как иногда человеку сложно самому с этим справиться.

«Очень часто эта энергия идет в холодильник, когда человек берет еду и пытается заесть. Это, в принципе, связано с физиологией. Это вполне логично, потому что за счет процесса пищеварения немного понижается уровень стресса», — говорит она.

При этом в стрессе нам часто хочется есть именно вредную пищу: фаст-фуд, шоколадки, круассаны. Человек понимает подсознательно, что за счет тих быстрых углеводов быстрее получит удовольствие и расслабится.

«Организм не тратит ни калорий, ни энергии для того, чтобы их переработать. По этой причине возникает ожирение», — говорит специалист.

Однако если вы найдете в себе силы съесть более здоровую еду, то будете полны энергии на долгий промежуток времени, правда для этого придется чуть дольше подождать.

Диетолог отмечает, очень многие допускают ошибку, когда не едят весь день, а вечером начинают переедать. Все это приводит к тому, что их организм всю ночь работает вместо того, чтоб отдыхать. В результате утром человек просыпается разбитым и в стрессе. При этом, скорее всего, еще долгое время человеку не захочется есть.

Это, в свою очередь, будет большой ошибкой, так как завтрак необходим человеку, чтобы избавиться от стресса и не переедать. Если человек поест с утра, то на четыре часа он будет сыт, а стресс в его организме существенно понизится. Если человек решит выпить чашечку кофе, то это мало того, что не даст полноценного насыщения, но и даст стресс. То есть человек будет еще больше нервничать позже, хотя сначала ему покажется, что он успокоился.

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