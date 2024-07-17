«Одно из самых простых правил»: как есть мороженое и не толстеть

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Melnikov

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Полакомиться холодным десертом можно без страха за свою фигуру, но необходимо учитывать несколько рекомендаций.

Летом люди покупают мороженое, чтобы охладиться в жаркую погоду. Менеджер отдела исследований и разработок мороженого Юлия Степочкина рассказала в беседе с изданием Газета.ру, как правильно есть такой десерт, чтобы не навредить фигуре.

«Одно из самых простых правил — есть лакомство медленно. Таким образом можно избежать неприятных ощущений, иногда возникающих в горле из-за воздействия холода. Это также поможет не провоцировать раздражение слизистой», — объяснила Степочкина.

По ее словам, благодаря сбалансированному соотношению белков, жиров и углеводов, мороженое является отличным перекусом. Самое главное — выбирать натуральный состав.

Из различных видов лакомства эксперт советует обратить внимание на пломбир. Так как в нем содержится много молока.

Также Степочкина отметила, что одна порция весом в 80-120 граммов, является оптимальным вариантом для тех, кто хочет насладиться сладостью, но при этом сохранить фигуру.

«Строгих правил по поводу того, как часто можно есть мороженое, нет. Но диетологи рекомендуют соблюдать умеренность во всем, в том числе и в употреблении лакомства. Если возникает желание в жару съедать больше мороженого, можно добавить в свой день физической активности», — подчеркнула эксперт.

Лучше всего есть этот десерт в первой половине дня, он идеально подходит в качестве второго завтрака.

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