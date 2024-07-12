Дожевать до ожирения: почему частые перекусы вредны для здоровья

Фото: 5-tv.ru

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Сколько раз в день можно есть, чтобы не возникли проблемы со здоровьем?

Перекусы чаще четырех раз в день крайне вредны для здоровья, ведь могут привести к ожирению. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-эндокринолог Роман Терушкин.

«Любая пища, содержащая углеводы, дает подъем уровня глюкозы в крови», — объяснил специалист.

По словам Терушкина, организм человека «замечает» каждый прием пищи, даже простой перекус. Врач подчеркнул, что важно есть от трех до четырех раз в день, причем с большими перерывами. Благодаря этому глюкоза успевает усваиваться в организме.

При более частых перекусах человек, по сути, садится на «инсулиновые качели». В итоге возникает нечувствительность рецепторов к инсулину, что, в свою очередь, ведет к ожирению и различным заболеваниям, например, диабету второго типа.

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