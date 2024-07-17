Теперь подрабатывает в приюте для собак: вернется ли пермский людоед снова к запретному рациону

Пермский людоед после выхода из колонии устроился на работу в приют для животных

Фото, видео: Личный архив Юрия Шурова; 5-tv.ru

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Михаил Малышев провел за решеткой 23 года. Как он живет теперь и стоит ли его бояться?

Пермский каннибал Михаил Малышев, который употреблял в пищу кошек, собак и людей, отсидел в тюрьме 23 года и устроился работать в приют для бездомных животных. О кровавых подробностях его преступлений и жизни на свободе — в материале 5-tv.ru.

Маньяк с детства

Михаил Малышев начал питаться домашними животными еще в подростковом возрасте. Его соседи рассказывали, что подрастающий маньяк однажды приготовил суп из кошки и хотел накормить им родных, позже перешел на поедание собак.

Спустя много лет в Перми пропал один из жителей Закамского района. Тогда правоохранительные органы выяснили, что мужчина собирался на шашлыки в гости к Малышеву. Тот часто приглашал желающих поесть жареное мясо. Однако мало кто из гостей знал, что готовил он, как правило, из бродячих собак.

На допросе Малышев признавался, что во время застолья между ним и пропавшим мужчиной возникла ссора. Сначала преступник зарезал гостя, а после расчленил. Из одной части тела он приготовил фарш для котлет, а другую выбросил.

Во время обыска были найдены останки, расфасованные в пакеты. Там же правоохранители обнаружили десятки килограммов замороженной собачатины.

Людоеда отправили в СИЗО. Тогда же выяснилось, что в его квартире на улице Маршала Рыбалко проживает некая девушка Оксана. С ней он познакомился на улице, когда та была в подавленном состоянии из-за развода. Михаил пригласил девушку домой, запер и угрожал расправой. А, чтобы она не смогла бежать, повесив решетки на окна.

«За несколько лет пленница лишь однажды вышла из квартиры», — рассказывала бывший старший следователь городской прокуратуры, подполковник юстиции в отставке Гульнара Абибулаева.

В квартире людоеда, помимо Оксаны, жил выпускник детского дома Дмитрий. Тот отставал в развитии, и каннибал умело этим пользовался.

По словам Абибулаевой, Михаил много пил и «тащил в квартиру всякий хлам». Несмотря на это, она охарактеризовала его как хорошего психолога, грамотного и начитанного человека. Малышев вырос в интеллигентной семье и окончил музыкальную школу по классу скрипки. Он постоянно где-то работал и продавал меха убитых домашних животных.

«Попробовать в этой жизни все»

На допросе перепуганная до смерти пленница Оксана рассказала об еще одном убийстве. Однажды каннибалу стало скучно, и он приказал девушке привести домой новую жертву. В тот раз Оксана первый и последний раз вышла из квартиры маньяка.

Пленнице удалось познакомиться со студенткой местного училища и привести ее к Малышеву. В этот же вечер тот ее изнасиловал, убил, затем расчленил и съел. Оставшуюся часть тела маньяк спрятал в мешок и выкинул в реку Каму.

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К тому времени за это убийство уже осудили другого человека. Дело направили на пересмотр, а невиновного сразу же освободили. В результате людоеда обвинили в изнасиловании, двух убийствах и незаконном лишении свободы. Следователь рассказывала, что на допросах маньяк даже пытался ей угрожать, намекая, что выйдет из тюрьмы еще достаточно «сильным мужиком».

В итоге маньяк признался в преступлениях. А свое жуткое «увлечение» он объяснил тем, что хотел «попробовать в этой жизни все».

После проведения судебно-психиатрической экспертизы стало известно, что убийца совершал преступления в здравом уме. Были выявлены лишь незначительные отклонения. И в 2002 году Малышева приговорили к 23 годам колонии строгого режима после курса принудительного лечения.

Жизнь на свободе

После освобождения в 2022-м Малышев вернулся в ту самую квартиру, в которой ел своих жертв. Это вызвало шок не только у соседей, но и у остальных жителей города. Многие забеспокоились тем, что в какой-то момент он захочет вернуться к прежнему увлечению — охоте на уличных собак, а позже и на людей.

Тем удивительнее стало для окружающих открытие, что мужчина устроился в приют для бездомных животных. Там находится около 200 собак и три кошки. Кстати, со стороны бывших коллег претензий к Малышеву, кажется, не было.

«У нас он был как дворник, что ли. Убирал за собаками, будки чистил, мясо резал, таскал корм и другие вещи», — рассказала руководитель приюта в беседе с KP.RU.

Она считает, что на данный момент Малышев не представляет угрозы для людей и животных.

«Ему уже тяжело все дается, все-таки два десятка лет в тюрьме сильно сказались на его здоровье, он с трудом передвигается, у него больные ноги, да и по размеру он не маленький — больше 100 килограммов. Поэтому все ужасы, что о нем рассказывают, не больше чем слухи», — отмечала она.

По словам руководителя приюта, Малышев вообще резко пропал. И на работе он не появлялся уже месяц.

Ест людей без чувства вины и угрызения совести

Свое мнение по этому поводу высказал врач-психиатр, нарколог Василий Шуров в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru. Он считает, что Михаил Малышев все же несет определенную опасность для людей.

«Человек признан вменяемым. Это — серийный убийца, маньяк с садистскими наклонностями еще и каннибал <…> Других людей он рассматривает как средство получения удовольствия или источник питания. У многих маньяков есть алтарь — они что-то жертвуют, сохраняют. Поэтому я считаю, что этот человек опасный. Более того, он сейчас пребывает в каких-то тяжелых жизненных обстоятельствах. И вероятность того, что он вернется к тому, за что его посадили — очень высокая», — уверен эксперт.

Врач объяснил, что такого рода занятие — не зависимость, а «эволюционный механизм». К сожалению, на данный момент существует масса племен, где процветает каннибализм. В нашей социокультурной среде это неприемлемо, но человек с различными психическими патологиями начинает считать это нормой, рассказывает Шуров.

По словам специалиста, во время поедания людей или животных преступники не испытывают никаких угрызений совести.

«Нет там никаких угрызений совести, чувства вины, стыда. Есть только жизнь волка, который всех рассматривает как законную добычу», — считает Василий.

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