Кровавые узы: истории семей каннибалов, которые потрясли Россию

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Даже самые опытные полицейские были в ужасе, когда преступники раскрывали подробности своих злодеяний.

Отечественной криминалистике известны случаи, когда преступления совершаются целыми семьями — особенно жутко становится, если речь идет о каннибализме. Истории такого рода — в материале 5-tv.ru.

Сожители-людоеды

В Татарстане Алексей Суклетин вместе с сожительницей Мадиной Шакировой и их другом Анатолием Никитиным убили и съели как минимум семь человек. Страшные преступления происходили в 1986 году.

Пара приглашала к себе девушек, а после расправлялась с ними, расчленяла и употребляла в пищу. Иногда людоеды перерезали горло и пили еще теплую кровь. Самой младшей жертве каннибалов было 11 лет.

Каннибала задержали фактически случайно. Незадолго до ареста он изменил своим привычкам и напал на собутыльника, но тот успел сбежать и сообщить правоохранителям.

Когда милиционеры пришли в дом к Суклетину, они почувствовали трупный запах. Часть жертв каннибал закапывал под водонапорной башней или на заднем дворе, где во время следствия обнаружили человеческие кости. До сих пор неизвестно, сколько жизней на самом деле забрал маньяк.

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Дочь и сын

В Новокузнецке Александр Спесивцев и его мать Людмила с 1991 по 1996 год убили как минимум 19 человек, большинство из них — дети. Известно, что у каннибала были проблемы с психикой.

Первой жертвой стала бывшая девушка Александра, которую он похитил, притащил домой и истязал несколько дней, из-за чего она скончалась. Его отправили на принудительное лечение, но, оказавшись на свободе, Спесивцев продолжил свои преступления: познакомился с девушкой, пригласил ее в свою квартиру и жестоко убил, а тело расчленил.

Избавиться от останков мужчина приказал своей матери, которая без проблем согласилась. Самой младшей жертве семьи Спесивцевых было всего девять лет.

Детей и подростков в дом заманивали и сын, и мать, после чего мужчина убивал и расчленял тела, а женщина варила мясо жертв для употребления в пищу. Об этом правоохранителям рассказала девочка Оля, которую совершенно случайно в кровавой квартире обнаружили милиционеры, вызванные коммунальщиками.

Сама девочка скончалась через несколько дней, не оправившись от жестоких истязаний. В 1997 году суд признал семью Спесивцевых виновными.

Что касается матери, за соучастие в трех убийствах ее приговорили к 13 годам лишения свободы колонии общего режима. Александр Спесивцев до сих пор находится на принудительном лечении.

Супруги-каннибалы

В Краснодаре настоящую семью каннибалов Дмитрия и Наталью Бакшеевых полицейские задержали в 2017 году. О страшных преступлениях узнали случайно: мужчина потерял мобильный, в памяти которого хранились фото с частями тела убитой женщины. Телефон нашел простой рабочий и тут же отнес правоохранителям.

Сама Бакшеева призналась на допросах, что супруги похищали и убивали людей на протяжении многих лет, но уголовное дело возбудили только по одному эпизоду — насколько правдивы слова каннибалов, сейчас сказать сложно.

Известно, что их жертвой стала 35-летняя местная жительница, которую закололи ножом, а после расчленили. По данным издания «Кубанские новости», часть фрагментов человеческого тела оперативники нашли в холодильнике, часть семья Бакшеевых успела приготовить, а что-то выбросили недалеко от собственного дома.

Муж и жена были признаны виновными. Бакшеев получил 12 лет колонии, Наталью за подстрекательство к убийству приговорили к десяти годам. Мужчина умер в 2020-м в тюремной больнице.

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