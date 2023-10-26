Ели с кетчупом и носили мясо в карманах: самые жуткие людоеды в истории

Японец Иссей Сагава съел свою однокурсницу и написал об этом книгу

Фото: www.globallookpress.com / Blinkcatcher

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Не все преступники, которые пробовали человеческую плоть, получили заслуженное наказание.

От преступлений, связанных с каннибализмом, волосы встают дыбом не только у простых граждан, но и у матерых правоохранителей. О самых жутких людоедах в истории — в материале 5-tv.ru.

Альберт Фиш

У американского серийного убийцы, жившего в начале ХХ века в Нью-Йорке, было множество зловещих псевдонимов. Альберта Фиша называли «Серый человек», «Бруклинский вампир», «Буги-мен» или «Лунный маньяк».

Убивать мужчина стал по достижению 40-летнего возраста. Жертвы изверга — несовершеннолетние дети, которых он насиловал, а потом расчленял и употреблял в пищу.

Его поймали после того, как семья одной из бесследно исчезнувших девочек получила анонимное письмо, в котором мужчина смаковал подробности своих «трапез». Отпираться Фиш не стал, заявив, что изнасиловал более 400 детей.

А вот точное количество убитых неизвестно — по разным данным, их было от семи до 15 человек. Фиша казнили в 1936 году на электрическом стуле.

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Иди Амин

Диктатор Уганды захватил власть в стране в 1971 году, после чего там начался настоящий террор. Людей убивали прямо на улицах и оставляли тела, так как ритуальные службы просто не успевали всех хоронить.

Голову одного из своих противников Амин держал в сейфе, а неугодных скармливал крокодилам. А, когда диктатор сбежал из страны спустя восемь лет правления, выяснилось, что он был еще и каннибалом.

В резиденции нашли холодильники с частями человеческих тел, из которых местные повара готовили блюда по требованию тирана. Амин умер в Саудовской Аравии в 2003 году.

Иссей Сагава

Японский каннибал и некрофил Иссей Сагава съел свою однокурсницу Рене Хартевелт в Париже для того, чтобы «получить ее энергию». Во Франции его посадили на два года, но позже признали невменяемым, сняв с людоеда все психиатрические диагнозы и отпустив на свободу.

Сагава не стеснялся своего опыта, более того, на преступлении он заработал целое состояние. Преступник даже написал мемуары, где описал все случившееся.

Кроме того, японец стал известным ресторанным критиком и настоящей знаменитостью в своей стране. Умер Сагава в 2022 году от пневмонии.

Александр Пирс

В 1822 году ирландец вместе с несколькими заключенными сбежал из тюрьмы, где отбывал срок за кражу нескольких пар обуви. Беглецы блуждали по лесам Тасмании пять недель, и в итоге из восьми человек остался один Пирс.

Как он сам потом признавался, голод был слишком сильным. Сначала заключенные выбирали тех, кого съедят, сообща, а после каждый дрался сам за себя.

Мужчину опять поймали — он пробыл на свободе всего восемь месяцев. Из новых мест лишения свободы Пирс исчез уже только с одним знакомым, которого впоследствии тоже съел.

Когда его вновь заметили местные стражи порядка, в карманах его брюк обнаружили человеческое мясо. В итоге суд приговорил его к казни через повешение — последними словами убийцы было заявление, что человеческое мясо лучше, чем свинина.

Оттис Тул

Серийный убийца-каннибал из американского штата Флорида Оттис Тул, по данным издания New York Post, лишил жизни по меньше мере 17 человек. Некоторых из них он расчленял и варил из останков суп.

Как рассказывал сообщник Тула Генри Ли Лукас, Отис «любил человечину, особенно с кетчупом». Людоеда поймали в 1983 году и приговорили к смертной казни.

Но после правоохранители заменили это на пожизненный срок. Тул умер в 1996 году от цирроза печени.

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