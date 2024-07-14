Выжил чудом? Что известно о покушении на Трампа в Пенсильвании

Фото, видео: Reuters / Brendan McDermid; 5-tv.ru

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Стрелявшего уже нейтрализовали. Сам политик получил ранение. В каком он состоянии?

Кандидат в президенты США Дональд Трамп получил ранение в результате покушения на него на митинге в городе Батлер, штат Пенсильвания. Силовики уже начали проводить активное расследование по факту произошедшего. Так написал на странице в соцсети X начальник отдела коммуникаций Секретной службы Соединенных Штатов Энтони Гульельмии.

Случилось все в субботу, 13 июля, примерно в 18:15 (01:15 по московскому времени). Неизвестный сделал несколько выстрелов в сторону сцены, на которой в тот момент выступал Трамп. Тогда кандидат в президенты прервал речь, пригнулся и схватился за ухо. В этот же момент к нему подбежали телохранители и представители спецслужб, окружили Трампа и увели с трибуны. После этого бизнесмена усадили в машину и увезли.

«Секретная служба приняла меры защиты, и бывший президент в безопасности. Сейчас это активное расследование Секретной службы», — написал Гульельми.

Фейерверк или стрельба?

«Мы услышали несколько… громких тресков. Сначала я подумала, это что такое, фейерверк? Внезапно все начали кричать», — сказала журналистка Элайна Трин из CNN, которая вела репортаж с митинга.

Пул журналистов, которые находились в тот злополучный момент на митинге, рассказал, что раздалась серия громких взрывов и хлопков, после чего к Трампу побежали агенты Секретной службы. Один из участников акции назвал полным столпотворением инцидент, ведь многие не понимали, что происходит.

«Сначала показалось, что сработали петарды. Половина толпы в дальнем конце митинга подумала, что это какая-то странная шутка, другая знала, что это не так, и пыталась подтолкнуть или внушить остальным, что это серьезно», — поделился очевидец Джозеф Майн в беседе с CNN.

Майн также рассказал, что видел, как мужчина на трибунах получил ранение в голову, а находившаяся рядом с ним женщина — в руку. При этом было непонятно, сс какой стороны велась стрельба. Также врач, который тоже присутствовал на митинге, подтвердил в беседе с NBC News, что мужчина получил огнестрельное ранение в голову. Доктор вместе с другими неравнодушными вынес пострадавшего в безопасное место.

Были также и другие очевидцы, которые видели пострадавших. Так, спикер на митинге Рико Элмор рассказал, как помог одному человеку с пулевым ранением. Он перепрыгнул через барьер и положил руку на голову пострадавшего.

«Все, что мы знаем — прозвучали выстрелы, а затем я перепрыгнул через барьер и положил руку на голову парня, его голова сильно кровоточила», — поделился Элмор.

Среди пострадавших оказался и племянник бывшего врача Трампа. Как рассказал сам медик Ронни Джексон в эфире телеканала Fox News, его родственник находился с друзьями на трибуне в первых рядах по правую сторону от кандидата в президенты. Компания услышала выстрелы и легла на землю. Однако в какой-то момент пуля задела шею племянника Джексона, у него началось кровотечение.

Позднее в Секретной службе заявили, что один зритель погиб в результате стрельбы и еще двое получили серьезные ранения.

Трамп никогда не прекратит борьбу

Через некоторое время представитель Трампа СтивенЧунгг заявил, что с кандидатом в президенты все в порядке, он проходит обследование в медучреждении.

«Господин Трамп благодарит правоохранительные органы и службы экстренного реагирования за их оперативные действия во время этого отвратительного акта», — добавил Чунг. Его слова приводит газета The New York Times.

При этом Дональд Трамп-младший заявил, что разговаривал с отцом по телефону после случившегося, он находился в отличном настроении.

«Он никогда не прекратит борьбу за спасение Америки, независимо от того, что леворадикальные силы будут противопоставлять», — подчеркнул сын кандидата в президенты США.

Заявление Трампа после стрельбы

Дональд Трамп спустя несколько часов после покушения на странице в соцсети Truth Social заявил, что пуля пронзила верхнюю часть правого уха.

«Я сразу понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля разрывает кожу. У меня началось сильное кровотечение, поэтому я понял, что происходит», — сказал он.

Вместе с тем Трамп поблагодарил Секретную службу и правоохранителей за оперативную реакцию на стрельбу. Он также выразил соболезнования семьям погибших и раненых.

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Реакция Белого дома и экс-президентов США на покушение на Трампа

Действующего президента США Джо Байдена проинформировали о случившемся на митинге Трампа в Пенсильвании, передала пресс-служба Белого дома. Нынешний лидер призвал всех осудить стрельбу. При этом отметил: есть только мнение, но фактов для того, чтобы говорить о покушении на Трампа, у него нет. По словам Байдена, в США «нет места подобному насилию».

«Я рад слышать, что (Дональд Трамп. — Прим.ред.) в безопасности и у него все хорошо. Я молюсь за него и его семью, а также за всех, кто был на митинге», — добавил Байден.

Бывшие президенты США Барак Обама и Билл Клинтон также отреагировали на стрельбу в Пенсильвании. На своих страницах в соцсети X они выразили радость о том, что Трамп в безопасности и не пострадал серьезно.

«Несмотря на то, что мы еще не знаем точно, что произошло, мы все должны испытывать облегчение от того, что бывший президент Трамп не пострадал серьезно, и использовать этот момент, чтобы подтвердить свою приверженность вежливости и уважению политике», — написал Обама.

Билл и Хиллари Клинтон подчеркнули, что в США нет места насилию, особенно в политике. Они скорбят за всех пострадавших на митинге и поблагодарили Секретную службу за оперативную работу. Также выразил благодарность за спасание Трампа бывший президент Штатов Джордж Буш.

Расследование покушения на Трампа

Нападавший не был участником митинга Дональда Трампа в Пенсильвании. Об этом рассказали два чиновника, пожелавшими остаться анонимами, в беседе с Associated Press. По их словам, его ликвидировали агенты Секретной службы США. Кроме того, известно, что сам инцидент на митинге правоохранители расследуют как покушение на убийство.

Как передает газета The New York Post, стрелявшим оказался 20-летний Томас МэтьюКруксс. В момент своего нападения он находился на крыше промышленного предприятия примерно в 100 метрах от сцены, на которой выступал Трамп. ОттудаКруксс совершил серию выстрелов, предположительно, из винтовки в стиле ARR. При этом неизвестно, какие у парня были мотивы напасть на Трампа.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп выступил с заявлением после стрельбы.