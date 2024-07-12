Только не Байден: мир готов к возвращению Трампа в Белый дом после турне Орбана

Фото: www.globallookpress.com / Ting Shen

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К чему приведут действия премьера Венгрии?

Победа Дональда Трампа на выборах президента в США может помочь премьеру Венгрии Виктору Орбану стать главным связующим звеном между Россией, США и Китаем. Об этом пишет EADaily со ссылкой на политолога Малека Дудакова.

Летнее турне Виктора Орбана уже вызвало шквал критики среди стран-участниц НАТО и Евросоюза. Прибалты и вовсе требовали использовать против Венгрии седьмую статью европейской конституции, позволяющую накладывать санкции на членов ЕС.

Что касается Орбана, то ему до лампочки критика и угрозы его коллег. Он продолжает «троллить натовцев». Так, после поездки в Россию и Китай, венгерский премьер прибыл на саммит НАТО.

После поездки в Москву и Пекин он заявился на саммит альянса, а потом поехал в резиденцию Мар-а-Лаго к Дональду Трампу. Становится ясно, что с нынешним немощным президентом США Джо Байденом Орбан не видит смысла иметь каких-либо дел.

Уже практически все смирились с тем, что Трамп может выиграть на следующих президентских выборах, даже сами демократы. К тому же внешняя политика США оставляет желать лучшего.

У Белого дома все валится из рук: отношения с Саудовской Аравией сильно испорчены, с Израилем все непросто, а Украина та еще заноза. При этом саммит Североатлантического альянса почти не дал никаких результатов. Скорее, даже никаких.

В то же время в Москву прилетел с визитом Нарендра Моди, что довело Запад до истерики, учитывая все вышесказанное. При этом поделать с этим никто ничего уже не может.

Орбан стал одним из немногих политиков, кто решился на то, чтобы вести переговоры без указки ЕС и США. Более того, у премьера Венгрии получилось сильно укрепить свои позиции внутри ЕС созданием третьей по численности фракции в парламенте ЕС.

Теперь венгерский премьер может даже создать проблемы Урсуле фон дер Ляйен с ее переизбранием на второй срок.

Орбан рассчитывает на то, что его единомышленники будут чаще приходить к власти, также отметил Дудаков.

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