«Для нас плохая новость»: политолог оценил кандидатов на пост вице-президента США

Фото, видео: 5-tv.ru

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Кто из претендентов может ухудшить отношения с Россией?

Кандидат в президенты США Дональд Трамп сейчас занимается выбором человека, который займет пост вице-президента. О том, кто из наиболее вероятных претендентов может стать Трампу соратником в Белом доме и какие них политические взгляды, в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru рассказал политолог и американист Рафаэль Ордуханян.

По словам эксперта, Дональд Трамп после ряда событий будет очень осторожно выбирать себе напарника. Рафаэль Ордуханян отметил, что, вероятнее всего, выбор падет на женщину, учитывая его слабые позиции после антифеминистских заявлений.

«Он сказал; „Я хочу выбрать человека, который мне поможет избраться“. То есть, вот исходя из этой концепции, вариант, допустим, губернатора Дага Бергама и сенатора Огайо Джей Ди Вэнса — ничего. А они, на мой взгляд, немножечко все-таки второстепенно, потому что о них никто не знает», — пояснил американист Рафаэль Ордуханян.

Политолог полагает, что опыт с «серой лошадкой» Трамп уже прошел и «обжегся» на этом. Рафаэль Ордуханян уверяет — ему нужна яркая личность. И такой претендент есть.

«Как ни странно, яркая личность это, с одной стороны, Марко Рубио — это сенатор Флориды. Это плохая новость для нас, потому что он выходец из семьи кубинских эмигрантов, и он на откровенно русофобской позиции всегда стоял», — подчеркнул политолог.

Вместе тем его личность является достаточно сложной и для внутренней политики США, так как за Рубио числятся проблемы с законом из-за запрещенных веществ. Кроме того, его обманули влиятельные родственники.

«С женщинами, кстати, о которых я упомянул, они более интересны, потому что они уже давно вышли на такой федеральный уровень. Туси Габард — она бывший демократ, была членом Демократической партии», — отметил американист.

При этом, напоминает Ордуханян, Туси Габард весьма неплохо отзывалась о России.

«Если говорить по поводу позиции НАТО, говорить о позиции на Украине, что для нас плохая новость — это Рубио», — резюмировал политолог.

Все остальные кандидаты на пост вице-президента придерживаются более мягкой позиции. Которые, стоит отметить, ориентированы на стабилизацию обстановки внутри станы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Байден прокомментировал снятие своей кандидатуры на выборах.