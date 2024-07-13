Браки поневоле, измены и роман с Брежневой: двойная жизнь Мариса Лиепы

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Знаменитый артист балета не оставлял равнодушными множество женщин.

Марис Лиепа, в отличие от многих артистов, не мечтал о балете с юных лет. Родившийся в 1936 году в Риге в семье театрального работника, он рос довольно слабым, часто нуждался в медицинской помощи.

Знакомые советовали родителям отдать его в спортивную секцию или на футбол, но отец, будучи мастером сцены местного театра оперы и балета, решил отвести сына в балетный класс при рижском хореографическом училище.

Однако Марис не разделял энтузиазма отца и часто пропускал уроки. Но мать, настоящая верная помощница, убедила его в необходимости завершить начатое.

Ее слова стали стимулом для юного Мариса, и вскоре он начал демонстрировать первые успехи, что положило начало его блестящей карьере.

Будущий знаменитый артист появился на свет в Риге 27 июля 1936 года. Сценический дебют Мариса состоялся благодаря директору театра, в котором работал его отец — Рудольфу Берзиньшу. Мол, именно он и предложил юному Лиепе петь в хоре мальчиков в постановке оперы «Кармен».

Внезапный интерес

Марис, нежданно увлекшийся танцами на пуантах, загорелся идеей добиться в этом деле настоящих успехов. Его азарт был виден в каждом движении.

Он с упорством брался за любые нагрузки, часами отрабатывал у станка, бегал по утрам, — все, чтобы стать сильным и выносливым.

Лиепа, молодой танцовщик из Риги, вместе с коллегами по хореографическому ансамблю отправился покорять Москву, чтобы принять участие в фестивале артистов балета. Удача им улыбнулась — они одержали победу.

Но не только победа вдохновила Лиепу на покорение столицы. В его памяти всплывали воспоминания о выступлении на сцене Большого театра, которые зажгли в нем неугасимую мечту.

И вот, позже судьба улыбнулась ему снова. Приехавший в Ригу известный хореограф Московского хореографического училища Николай Тарасов, увидев талант молодого артиста, предложил ему переехать в Москву. Ради будущего сына родители Лиепы даже продали дачу, чтобы поддержать его мечту.

Марис Лиепа был не просто звездой советского балета, но и воплощением стиля и элегантности. Его харизма притягивала внимание, а изысканный аромат дорогого парфюма и безупречный вкус в одежде делали его настоящим сердцеедом.

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В то время Марис Лиепа познакомился с Майей Плисецкой. Его привлекательность, элегантность, шарм и ненавязчивый латвийским акцент очаровал балерину.

Несомненный талант Лиепы, как и его личность, завораживали. Майя мечтала танцевать с Марисом, но Министерство культуры СССР не спешило утверждать его на роль Зигфрида в «Лебедином озере», с которым Большой театр отправлялся на Дни культуры СССР в Венгрию.

Не желая расставаться, пара поспешила зарегистрировать брак. В Будапешт они улетели уже, как муж и жена.

Их брак продлился недолго. Лиепа говорил, что уже через неделю понял, что их отношения не имеют будущего. Через три месяца после свадьбы они официально развелись.

Несмотря на короткий брак, Марис и Майя сохранили теплые дружеские отношения и взаимное уважение как партнеров по сцене.

В 1960 году Лиепу пригласили в Большой театр, где он продолжил свой творческий путь, в то время как Плисецкая оставалась ведущей балериной театра.

Долго от одиночества Лиепа не страдал. Вскоре он познакомился с Маргаритой Жигуновой. Их пути пересеклись в 1959-м на съемках фильма «Илзе» в Риге. Их любовь не угасла и после возвращения в Москву.

Но, несмотря на беременность Риты, Марис не торопился с официальным браком. В конце концов, они все же поженились. В январе 1962 года у Риты родился сын Андрис, а в ноябре 1963 года — дочь Илзе. Марис обожал своих детей.

«Мы видели огромную нежность нашего отца. То, что было одето на нас, от туфелек до панамок, все привозилось им. Перед гастролями отец тщательно измерял нас, делал слепки ног и привозил одежду на несколько размеров вперед. А с какой любовью наш отец одевал нашу маму! Это было такое море любви и обожания. Нечасто можно встретить мужчину, который будет так любить, или правильнее, создавать свою любимую женщину», — вспоминала дочь артиста.

Знаменитый сердцеед

Марис купался в лучах славы, окруженный толпами поклонниц. Его карьера блистала: он танцевал практически весь репертуар Большого театра, блистал на гастролях за рубежом.

А с 1963 года делился своим мастерством, преподавая в Московском хореографическом училище. Среди женщин чье сердце не осталось равнодушным и Галина Брежнева.

Она питалa тайную мечту о том, чтобы ее возлюбленный, Марис Лиепа, оставил свою жену. Их встречи были частыми, и подруги Галины с готовностью предоставляли свои квартиры для тайных свиданий.

Иногда Брежнева и Лиепа проводили несколько дней вместе в пустующей квартире одной из подруг, уехавшей из города. Марис даже увез Галину в Ригу, чтобы познакомить ее со своими родителями.

«Мне было обидно, когда я узнавала, что мама опять мчится в спецсекцию ГУМа за подарками для жены и детей Мариса. Он просто жаловался ей, что надо бы как-то поздравить семейство с праздником. А вот в магазинах шаром покати… А уж когда он ответил на ее любовь, подарки от нее стали поистине шикарными», — вспоминает дочь Галины от первого брака, Виктория.

Роман с Галиной, возможно, льстил его самолюбию, но спустя пять лет он решил поставить ему точку. Галина, приехавшая в аэропорт встречать Лиепу после гастролей, увидела его, окруженного любовью.

Он обнимал свою красивую жену, а дети висели у него на шее. Сердце Брежневой сжалось от боли, но она молча уехала. Бесперспективные отношения были завершены.

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«Именно в те пять лет романа с Лиепой она и начала попивать, сначала немного, а потом все больше и больше. Я не хочу сказать, что Марис ее научил пьянству, нет, но несчастная любовь к нему подтолкнула ее к бутылке.

Мама очень переживала разрыв с Лиепой, это была настоящая трагедия», — призналась однажды Виктория.

Их брак с Жигуновой длился 18 лет. По ее словам, развестись с артистом она решила из-за измены. К тому времени, из-за собственной гордыни, карьера Лиепы была практически разрушена.

Его заносчивое поведение и постоянные поучения художественного руководителя Юрия Григоровича стали причиной множества конфликтов.

Темперамент за кулисами театра

В 1979 году в газете «Правда» появилось интервью с танцовщиком, где он публично подверг критике новаторские хореографические решения Григоровича и его стиль управления труппой. Эти публичные обвинения поставили окончательную точку в их и без того натянутых отношениях.

«Когда спрашивал у Юрия Николаевича об этом, у него зубы скрипели. А когда обращался с этим вопросом к отцу, он отвечал: „Андрис, если бы знал, я бы тебе сейчас прямо и ответил“. Что произошло, непонятно. Не очень много нужно усилий для того, чтобы поссорить двух творческих людей.

А в театре всегда очень много „доброжелателей“, которые умеют за глаза что-то „такое“ сказать. Но о тандеме, который был между Григоровичем и Марисом Лиепой во время создания „Спартака“, любой художник может только мечтать…», — вспоминал сын Мариса Андрис.

Кроме того, у Лиепы были тогда отношения на стороне с балериной Ниной Семизоровой, которая родила ему дочь Марию. В тот же период танцор закрутил роман и с костюмером Евгенией Шульц.

Страстный роман Лиепы с Семизоровой разгорелся во время гастролей в Париже. Отношения развивались стремительно, и новость о них долетела до Маргариты, законной жены Лиепы.

Разгневанная изменой, Маргарита обратилась к театральному руководству, что спровоцировало скандал, который быстро привлек внимание общественности.

Лиепу вызвали на партийное собрание, и вскоре к нему присоединилась Семизорова. В присутствии комиссии, она объявила о серьезности своих отношений с Лиепой и о планах на брак.

Она категорично заявила, что это не просто интрижка, а настоящая любовь. После этого заявления, Лиепе, которому грозило исключение из партии, не оставалось ничего, кроме как жениться на Семизоровой.

А с Галиной Брежневой Марис общался до последних дней, поддерживал ее после смерти отца и после развода с Чурбановым.

«Как-то в одну из пятниц мы с Галей сидели у меня дома. Я предложила: „Давай Марису позвоним“. Набрала номер, Марис радостно согласился на встречу: „В воскресенье. Ты, Мила, пожарь утку. И купи мне водички (водичкой он называл водку)“. Я возразила: „Марис, а мы же водку не пьем“.

— „А вы будете пить шампанское“. В воскресенье я позвала в гости еще и Нелю Чуйкову, пожарила утку, купила „водички“. И вот мы с Галей сидим, ждем гостей. Вдруг звонок. Оказалось, это Неля Чуйкова. Она меня спрашивает: „Вы Мариса ждете? Не ждите. Он сегодня утром умер“. Так Марис и не встретился последний раз с Галиной», — вспоминала подруга Брежневой, артистка цирка Людмила Москалева

Гениальный танцовщик умер в результате инфаркта 26 марта 1989 года. Дома ему стало плохо с сердцем, а в больнице не спасли.

Врач сказал Евгении Шульц: «У него сердце стало как тряпочка». Марису Лиепе было всего лишь 52 года.

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