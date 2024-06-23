Ее имя переводится «Солнышко»: как сложилась судьба Кюнны Игнатовой

Кюнна Игнатова ушла от мужа к актеру на 15 лет младше ее

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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Почему актриса бросила умирающего мужа и перестала общаться с сыном на закате своей жизни?

Актриса Кюнна Игнатова завоевала симпатию советского зрителя в 1960-х годах благодаря талантливому исполнению ролей и необычной внешности — ее папа, Николай, был наполовину якутом. Именно он и выбрал имя девочке, которое в переводе означает «Солнышко». Судьба же невероятно красивой актрисы сложилась менее позитивно.

Кадр из х/ф «Ляна». реж.: Борис Барнет, 1955 г.

Будущая артистка росла жизнерадостной и харизматичной девочкой. Неудивительно, что после окончания школы она решила реализовать свой потенциал на сцене.

В 1953 году Кюнна поступила в Театральное училище имени Щукина на курс Цецилии Мансуровой. Там же она познакомилась со своим первым супругом Вячеславом Соколовым.

У обоих, к слову, день рождения в один день — 26 сентября. Схожесть характера притянула друг к другу двух ярких молодых людей — поговаривали, что оба грезили стать прославленными актерами, а по натуре слили яркими идеалистами и романтиками.

Три попытки

Кадр из х/ф «Долгий путь». реж.: Леонид Гайдай, Валентин Невзоров, 1956 г.

В браке у них родился сын Петр, который в будущем станет актером и драматургом. Однако отношения Кюнны и Вячеслава вскоре разрушились. Известно, что в воспитании сына мужчина не стремился проявлять активного участия.

При этом маленький Петр сам остался и без материнского внимания. Мальчик остался практически на попечении у бабушки по маминой линии, а родную маму он намного чаще называл по имени.

Вскоре Кюнна Игнатова, кажется, нашла свое счастье: на съемках картины «Долгого пути» она познакомилась со знаменитым на тот момент Владимиром Белокуровым. Вся страна его знала как Народного артиста СССР.

Влиятельный ухажер был старше красавицы-актрисы аж на 30 лет. При этом он сумел найти общий язык с ее сыном, и Петр потом это будет вспоминать. Хотя Белокуров сильно ревновал яркую актрису, он никогда не позволял себе переходить на личности и устраивать скандалы дома. Он старался делать для Кюнны все, что было в его силах, лишь бы она была счастлива.

«Мама рассказывала, что Белокуров невероятно ухаживал за ней, чего только стоили тазы, полные роз, срезанных со стеблей, чтобы она не уколола свои пальчики, которые приносили каждый день», — рассказывал будучи уже взрослым Петр Соколов.

Однако и эта семейная идиллия продлилась недолго. Поговаривали, Владимир Белокуров пристрастил актрису к спиртному, и повод для этого был: со временем востребованность Кюнны стала спадать, новых ролей не предлагали. В стороне не остался знаменитый российский артист и журналист Станислав Садальский.

«То, что Белокуров пристрастил ее к спиртному, и она спивается, знали все!» — был уверен известный своими резкими высказываниями Садальский.

Ни то в поиске острых ощущений, ни то в стремлении найти успокоение, Кюнна Игнатова решила уйти после нескольких лет совместной жизни от Белокурова и оставить его одного, будучи больным.

У актрисы завязался роман с Александром Диком. Теперь разница в возрасте хоть и была между парой вдвое меньше — 15 лет, — но старше своего избранника была теперь Игнатова.

Опрометчивый шаг

Кадр из х/ф «Борец и клоун «. реж.: Борис Барнет, Константин Юдин, 1957 г.

Многих поразил резкий поворот в любовной жизни знаменитой актрисы. Да и отношения с ее сыном, Петром, у Дика складывались очень трудно.

К слову, разница между ними была всего девять лет. Некоторые утверждали, что из-за скандалов Петра и Александра психоэмоциональное состояние Кюнны стало сильно ухудшаться.

«Я его не боялся, чувствовал, что он трусоват и „не мужик“, потому что не умел драться. А я хоть и был тощим и легким — определенный опыт уже имел. И однажды в разгар конфликта я схватил то что под руку попалось, кажется плоскогубцы, и пошел на него в атаку. Он убежал в мамину комнату и держал дверь, крича ей, чтобы меня угомонили… А потом я повзрослел еще на год, и мы начали совершенно нормально общаться», — вспоминал в интервью Петр Соколов.

Отношения у них так и не наладились. Петру пришлось съехать от мамы и отчима после случая, когда Игнатова, по его словам, стала в какой-то момент крайне агрессивная по отношению к нему. Из ее комнаты доносились крики и ругань, какой-то шум. Петр перестал общаться с матерью за два года до ее смерти.

Сам же Александр Дик признавался, что «безумно влюбился» в артистку. Несколько раз они расставались и сходились вновь, хотя и не расторгали брак. Вместе они пробыли до конца ее жизни.

«Я невероятно счастлив, что в моей жизни яркой кометой пронеслась эта женщина», — признался однажды Дик.

Странные обстоятельства

Ее смерть стала неожиданностью как для близких, так и для коллег. Однажды она не пришла на репетицию.

На следующий день к ней заявились домой, но дверь была закрыта. Когда ее вскрыли, Кюнну Игнатову нашли лежащую на полу около своей кровати. Через два дня она скончалась в больнице.

Однако доподлинно до сих пор неизвестно, что стало причиной смерти актрисы. Официальная версия — кровоизлияние в мозг. Некоторые не исключали версию суицида или даже убийства.

«Ей было 53 года, острая сердечная недостаточность, у нее же давно болело сердце, и мучила гипертония. Людям свойственно придумывать то, чего нет…», — сказал однажды в интервью Александр Дик.

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