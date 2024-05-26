Фото: К расследованию приступить Кадр из х/ф «К расследованию приступить ». реж.: Андрей Бенкендорф, 1986-1987

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Почему знаменитость не смогла смириться со своей карьерой и попыталась свести счеты с жизнью?

Казалось бы, выбирая в качестве профессии сцену, актер должен быть готов к самым неординарным перевоплощениям. Возможно, артисту придется отказаться на время от своей природной красоты или вжиться в образ самого нелепого персонажа.

Так произошло и в жизни актрисы Маргариты Кринициной, которая известна большинству зрителей по роли Прони Прокоповны в картине «За двумя зайцами».

Внешне привлекательная женщина сыграла несуразного персонажа, благодаря которому она и прославилась. Однако, такое перевоплощение впоследствии могло стоить ей жизни.

Трудное детство

Судьба будущей знаменитости складывалась трагично уже с самого начала. Маленькая Маргарита не знала материнской любви, так как родители развелись вскоре после ее появления на свет.

Отцу было трудно справляться с воспитанием детей в одиночку, и в семье появилась мачеха. Однако женщина никогда не смогла полюбить детей своего мужа и относилась к ним очень плохо, не только ругая, но и физически наказывая их.

Отец не стал защищать своих детей от жестокости мачехи, наоборот — всегда поддерживал свою вторую жену при любых обстоятельствах.

Маленькой Маргарите были в разы приятнее мечты, которые и стали в трудные детские годы ее утешением. Под одеялом ночью она представляла себе будущее, где она вырастет, перестанет зависеть от отца и злой мачехи.

Сначала она видела себя следователем, но в конечном итоге поняла, что мечтает стать актрисой. Она была уверена, что обязательно станет знаменитой, и никто не сможет ей разрешить грубить или поднимать на нее руку. Школу Маргарита окончила в Молдавии, в городе Бельцы, куда их семья переехала после окончания войны.

Сказка едва началась

Сразу после получения аттестата о среднем образовании, актриса решила уехать в Москву, чтобы избежать грустных воспоминаний. Она надеялась, что все ее проблемы останутся позади, и ее ждет светлое будущее.

Уральская девушка была очень удачлива — она сразу же поступила в два вуза: Щукинское училище и ВГИК, но остановила свой выбор на последнем.

Девушка хорошо училась, активно участвовала в спектаклях, а уже на четвертом курсе вышла замуж за сценариста Евгения Оноприенко, с которым у них родилась дочь Алла. После окончания института Евгений получил распределение в студию имени Довженко в Киеве, но Рите не хотелось покидать любимый город и домашний Театр киноактера.

В конечном итоге, она все-таки поехала в Киев, но ее надежды на съемки быстро разбились — она не знала украинского языка и оказалась невостребованной в штате студии. В это же время у Евгения все складывалось более удачно благодаря его профессиональному опыту.

Роковая роль

Кадр из х/ф «За двумя зайцами». реж.: Виктор Иванов, 1961 г.

В 1960 году режиссер Виктор Иванов приступил к созданию комедии «За двумя зайцами». Ему долго не удавалось найти подходящую актрису для роли Прони Прокоповны.

Все изменилось, когда на киностудию Довженко явилась молодая актриса Маргарита Криницына, уже имевшая в активе десять фильмов. Одним из ее наиболее ярких работ была роль Маши в фильме о шахтерах «Гори, моя звезда», сценаристом которого был ее муж Евгений Оноприенко.

Виктор Иванов заметил 28-летнюю Криницыну в коридоре и пригласил ее присоединиться к актерам Николаю Яковченко и Анне Кушниренко, которые играли родителей Прони Прокоповны на пробах.

Когда Маргарита вышла в сцену и начала играть, весь съемочный персонал развеселился до слез — она была так убедительна в своей роли.

Действительно испорченный зуб (который она сломала, погрызав орехи накануне) стал реальным акцентом в образе Прони Прокоповны. Иванов больше никого не видел в роли, кроме Криницыной. Вначале она колебалась, но в конце концов согласилась принять роль.

«Для этой роли он меня так «изуродовал», такая противная стала — ужасно: этот зуб, эти кудряшки на лбу. Когда увидела себя на экране — не знала, куда бежать со стыда.

Я-то хотела быть красивой, перед каждой сценой прихорашивалась, а Иванов, вечно чем-то недовольный, взвинченный, все время кричал: «Убрать, убрать!» Ох, боялась его страшно», — призналась позже Маргарита Криницина в одном ин интервью.

И вместе с тем артистка продолжала верить в то, что Проня Прокоповна поможет ей достичь больших ролей, однако все сложилось совсем не так, как она грезила.

Несмотря на поддержку мужа, который писал сценарии специально для нее, актрисе приходилось играть лишь второстепенные персонажи. Евгению Оноприенко постоянно обещали главные роли, но в итоге они уходили другим артисткам.

Крик души и потеря надежы

Кадр из х/ф «Катя-Катюша». реж.: Григорий Липшиц, 1959 г.

Для Криницыной роль Прони Прокоповны стала настоящим прорывом, только с обратным эффектом. Молодая актриса согласилась переехать с мужем из Москвы в Киев, надеясь на новые возможности в киноиндустрии.

Вскоре режиссеры начали обращать внимание на Маргариту, она получала приглашения от разных киностудий, но неожиданно все ее пробы заканчивались неудачно — актрису не утверждали. Маргарита была сбита с толку и в недоумении.

Почему ее пригласили на пробы, а затем вдруг отказали? Оказалось, причина была в письме, подписанном известными деятелями кинематографа. В нем говорилось, что Маргарита не рекомендуется для главных ролей из-за несоответствия украинскому идеалу женской красоты.

Кадр из х/ф «Одинокая женщина желает познакомиться «. реж.: Вячеслав Криштофович, 1986 г.

Специально для своей любимой жены Евгений Оноприенко написал сценарий к фильму «За твою судьбу». Криницына принимала участие в прослушиваниях, однако роль была отдана другой актрисе.

Это стало последней каплей для Маргариты, и она решила покончить с собой. К счастью, муж пришел домой вовремя и спас ее. После этого инцидента карьера Криницыной на киностудии Довженко пришла к концу.

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В 1997 году Маргарита Криницына потеряла мужа — Евгений Оноприенко умер от рака. Затем на актрису обрушились серьезные проблемы: у нее появился сахарный диабет, за ним последовал тяжелый инсульт, а затем возникла непроходимость кишечника.

Маргарита была прикована к инвалидному креслу и общалась только по буквам. Ее дочь Алла и сестра Людмила ухаживали за ней. Маргарита Криницына скончалась 10 октября 2005 года в возрасте 73 лет.

Наследие актрисы

Кадр из х/ф «Перед экзаменом». реж.: Вячеслав Криштофович, 1977 г.

Дочь Маргариты Криницыной, Алла, никогда не мечтала о карьере актрисы из-за того, что слишком хорошо помнила страдания своей матери, которая испытывала трудности из-за отсутствия ролей.

Вместо этого, Алла пошла по стопам своего отца и окончила Киевский театральный институт, получила диплом киноведа-кинокритика и переехала в Москву.

Более 35 лет Алла Криницына была в браке с режиссером Александром Суриным. В семье не было их детей, однако она поддерживала хорошие отношения с детьми мужа от предыдущих браков. Сурин скончался в 2015 году.

В настоящее время Алла Криницына продолжает работать над сценариями, проводит мастер-классы и семинары для молодых коллег, принимает участие в фестивалях и кинофорумах.

Она говорит, что для нее главное в профессии не премии и награды, хотя это приятно, а возможность заниматься любимым делом.

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