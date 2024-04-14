«Она отнимет у меня все»: почему Тарковский боялся бросить свою жену и изменял ей всю жизнь

Андрей Тарковский, несмотря на многочисленные измены, так и не развелся с женой

Фото: Метелица Сергей / ТАСС

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Личная жизнь культового режиссера всегда интересовала поклонников. Однако его настоящий облик порой заставляет глубоко задуматься и иногда даже ужаснуться.

Гениев принято не судить, ведь обычно это люди, которые отделены от всего «земного мира». Они очень часто возвышенны и окрылены, тяжело сходятся с окружающими и порой могут вести себя странно, высокомерно и эгоистично.

Близкие стараются простить своим любимым творцам все горести и обиды. А извиняться действительно есть за что.

Чего только стоит знаменитый советский режиссер Андрей Арсеньевич Тарковский, чьи фильмы навсегда изменили не только отечественный кинематограф, но и мировое искусство.

Его картины, безусловно, необыкновенны — по сей день многие пытаются найти в лентах автора новые смыслы и понять, что же на самом деле имел ввиду режиссер.

Однако личная жизнь творца и его настоящий облик порой заставляют глубоко задуматься и иногда даже ужаснуться.

Неожиданная любовь

Сам Тарковский никогда не скрывал своей гениальности. Он был уверен в собственной уникальности и полагал, что никто его не понимает.

Кроме того, как и все творческие люди Андрей Арсеньевич оказывался подвержен частой смене настроения. Эта переменчивость отражалась и в его увлечениях женщинами.

До конца своих дней Тарковский прожил с супругой Ларисой Кизиловой, но брак никогда не мешал ему изменять жене. Чего уж там говорить — к Ларисе он ушел от другой женщины.

Любовь между Андреем Тарковским и Ирмой Рауш начиналась красиво. Они были однокурсниками — в 1954 году поступили во ВГИК на режиссерское отделение.

Девушка мечтала окунуться в профессию и снимать фильмы, как и ее будущий муж. Тогда она еще не знала, что он попытается превратить ее в «наседку», заточить в четырех стенах и полностью уничтожить все желание вновь попытаться поверить в любовь.

Но сперва все было прекрасно. Юные, красивые и талантливые Андрей и Ирина начали встречаться на первом курсе. Тарковский мечтал снимать возлюбленную в своих будущих фильмах — пара была уверена, что они оба станут великими.

Отношение к женщинам

Mary Evans Picture Library / ТАСС

Сложности начали подкрадываться незаметно.

«Андрей вызывал сложные чувства. Что-то неуловимо проглядывало в облике этого пижонистого столичного молодого человека. Я не могла в этом разобраться, и мы часто ссорились из-за разности мироощущений», — вспоминала Рауш в одном из интервью.

Девушка не хотела выходить замуж за Тарковского, однако все же поверила ему — он был слишком настойчив. Творец в принципе старался жить напоказ, так как всегда жаждал оценки и внимания.

Изначально брак был крепким, но спустя некоторое время любящий супруг начал подавлять собственную жену.

Андрей совершенно не верил в ее режиссерское будущее, считая просто красивой актрисой (девушке чудесно давалось актерское мастерство). К женщинам у Тарковского было достаточно своеобразное отношение, что и отражалось в браке.

«Женщина не имеет своего внутреннего мира и не должна его иметь. Ее внутренний мир должен полностью раствориться во внутреннем мире мужчины», — говорил Тарковский в интервью.

«В чем органика женщины: в подчинении, в унижении во имя любви!» — писал режиссер в своем дневнике.

В 1962 Ирма родила сына Арсения, а кинотворец снял «Иваново детство», после успеха которого вокруг автора стали все больше крутиться прекрасные особы. Затем Тарковский создал «Андрея Рублева», в котором также, как и в прошлом фильме, сыграла Рауш.

«Немую дурочку сыграет Ирка! Ей и играть то ничего не надо — юродивость у не в характере!» — так отзывался о супруге Андрей Арсеньевич.

От музы к кухарке

Во время съемок «Андрея Рублева» как-будто из ниоткуда появилась Лариса Кизилова. Активная, шумная, немного грубоватая, с сельскими замашками она почему-то привлекла внимание возвышенного Тарковского. Возможно, потому, что она пела многочисленные дифирамбы его творчеству и невероятному Гению.

Лариса Тарковская (конечно, взявшая фамилию мужа) положила себя на алтарь любви к режиссеру, а все до конца жизни считали, что они не пара.

Ее считали «неотесанной деревенщиной», но вместе с Андреем Тарковским она прожила до последнего дня.

Ранить или обидеть Кизилову было невозможно — она точно знала чего хотела и никогда не собиралась отказываться от желаний. Девушка заделалась в помощницы режиссера и стала готовить ему борщи, пироги и другие вкусности, нося блюда прямо на съемочную площадку.

Свою заботу она почти навязывала, в то время как Рауш видела в ней не соперницу, а излишне старательную работницу.

Но режиссер видел в ней гораздо большее. Мало кто знает, чем Тарковского обидела или обделила Ирма, однако четыре года режиссер фактически жил с Ларисой, пока не развелся с Рауш в 1970 году.

Невозможность расстаться

Метелица Сергей / ТАСС

Отношения были яркими — контрастная пара постоянно ссорилась, спорила и ругалась. Порой даже создавалось ощущение, что именно Лариса истязает режиссера, манипулируя сыном Андреем, который появился на свет после свадьбы.

Она прощала ему все. Терпела и постоянные измены, и затяжные депрессии, и многочисленные долги. У Кизиловой от первого брака была дочь Ольга, которую в семье забавно называли Лялькой. Она многое рассказывала об интригах Тарковского, однако могла и сама поддаться его обаянию.

«Особенно помнится одно из дней рождения уже на Мосфильмовской, когда Ляльке было лет 16. Я была тогда на празднике с мамой и скорее она, чем я, обратила внимание, что Ляля сидела неотлучно по правую руку Андрея, чья рука время от времени соскальзывала, не без ее попустительства, на ее коленку», —вспоминала актриса Ольга Суркова в своей книге «Тарковский и я».

Режиссер так часто влюблялся в своих вдохновительниц и даже однажды навсегда покорил сердце актрисы Натальи Бондарчук, которая была готова бросить все ради Тарковского.

Некоторые публицисты уверены, что именно из-за Андрея Арсеньевича она рассталась со своим первым мужем Элизбаром Караваевым.

«Мне было 19 лет, я уже была замужем, как и Тарковский был женат. Но мы снимали фильм, я поняла, что влюбилась. Его чувства были схожими. Когда он наконец признался мне в любви, я не знала, что делать — идти к мужу? Я так не могла», — рассказывала Наталья.

Но кинотворец отказал 19-летней актрисе. После она даже думала покинуть этот мир.

Любовь и ненависть

Многих всегда интересовало: почему же Тарковский не ушел из семьи? Почему он выбрал Ларису Кизилову? Ведь сам режиссер неоднократно отзывался о своей жене нелестно, признаваясь, как он ее ненавидит.

«Это Лариса… Если б вы знали, как я ее ненавижу!.. Все эти пьянки, эти хамские замашки, все это… И разойтись с ней не могу, потому что она ведьма! Она меня заколдует! Если я ее брошу, она отнимет у меня все — здоровье, силы, сына, талант», — написал Евгений Цымбал в серии.

Андрей Тарковский был уверен, что его настигнет несчастье, если он расстанется с Кизиловой. Он в какой-то степени боялся собственную супругу, которая обладала необыкновенной «хваткой».

И жаловался на нее лишь в периоды эмоциональной нестабильности или после алкогольного похмелья. Возможно, так творец любил.

Дожить вместе до последних дней им не удалось — рак легких стремительно унес жизнь режиссера. В 1985 ему диагностировали онкологию и спустя всего год он умер в Париже. Лариса пережила супруга на 11 лет — ее похоронили рядом с мужем.

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