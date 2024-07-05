«Перемены начинаются»: что известно о новом премьере Великобритании Кире Стармере

Фото: www.globallookpress.com / Tejas Sandhu

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Политик сменил Риши Сунака после катастрофического поражения Консервативной партии на парламентских выборах. Какое будущее теперь ждет Соединенное Королевство?

Весь мир поразила неожиданная новость — впервые за 14 лет в Великобритании меняется власть. Долгое время страна провела в своеобразном «застое», ведь во главе государства целых все это время стояла Консервативная партия, всеми силами оберегавшая свое место.

Теперь же они не могут поверить в свой провал на парламентских выборах. Победу одержала оппозиционная левоцентристская Лейбористская партия (ЛП), предводителем которой оказался достаточно интересный политик. Уже бывшему премьер-министру Великобритании Риши Сунаку пришлось «передать» свой пост в руки Кира Стармера.

Судя по всему, политический деятель прошел длинный путь ради достижения своей заветной цели. Он рьяно стремился одержать победу на выборах, а когда понял, что его партия лидирует с большим отрывом, не побоялся скрыть радости.

«Мы сделали это! Перемены начинаются прямо сейчас. И, честно говоря, мне приятно. Четыре с половиной года работы по изменению партии были нужны именно ради этого момента. Ради изменившейся лейбористской партии, готовой служить нашей стране, готовая вернуть Британию народу», — процитировали слова политика в газете The Times.

Что известно о лидере лейбористов

Стармер появился на свет 2 сентября 1962 года в самом сердце Великобритании — Лондоне. Мальчик рос в самой обычной работящей семье, где оба родителя старались обеспечить своих детей всем самым необходимым. Мать была медсестрой, а вот отец трудился слесарем на заводе.

Вскоре после его рождения семья перебралась в небольшой и уютный городок Окстед, где прошло детство и юность Стармера. Стоит отметить, что назвали его в честь политика и журналиста Кира Харди — первого лидера лейбористской стороны в английском парламенте. Возможно, мальчик, беря пример с родителей, с самого детства придерживался «намеченной дороги».

В семье также подрастало еще трое детей, однако в университет поступил только Кир Стармер. Жили они не очень богато, часто не хватало денег на еду, но юноша всегда мечтал об образовании, старался самостоятельно завоевать «место под солнцем».

В 1985-м он с отличием закончил юридический факультет Лидсского университета, а после отправился изучать гражданское право в Эдмунд Холл в Оксфорде. Затем Стармер решил попробовать себя в журналистской сфере — он начал писать статьи для изданий.

Большое внимание Кир Стармер уделил левому радикальному журналу «Социалистические альтернативы». Так, уже в молодом возрасте будущий лидер ЛП открывал свой путь в политике.

Чем раньше занимался Кир Стармер

В 1987 году Стармер решил пойти по профессии и углубился в адвокатскую практику в Лондоне, больше всего специализируясь на вопросах о правах человека, защищая «простых англичан». За всю свою карьеру он вел не одно сложное дело: например, защищал британского солдата Саймона Маккея, обвиняемого в убийстве.

В 2002-м Кир получил громкое и почетное звание для правозащитников в Соединенном Королевстве — ему был назначен титул королевского адвоката самим монархом Великобритании. Немного позднее прославленный юрист взялся за Королевскую прокурорскую службу и вскоре занял должность главы органа. В 2014 году Стармера удостоили посвящения в рыцари.

Стармер и политика

Свою политическую карьеру прославленный адвокат начал в 2015 году в возрасте 52 лет, что обычно является достаточно взрослым возрастом для «смены карьеры». Хотя, стоит отметить, еще в подростковом возрасте Стармер присоединился к молодежному крылу ЛП и никогда не был далек от политических мыслей.

Кира избрали в Палату общин от лондонского округа Холборн, где он заполучил 52,9% голосов. В 2019-м политик был переизбран и являлся депутатом до роспуска палаты 30 мая 2024 года.

После того как партию возглавил Джереми Корбин, Кир стал частью теневого кабинета — особенного формирования при случаях, когда партия оказывается в оппозиции. Там он занял пост «теневого» министра внутренних дел. На должности Стармер должен был внимательно следить за действиями правительства в определенных вопросах. Например, в делах об иммиграции.

Шанс стать предводителем Лейбористской партии представился Киру в 2019-м после выборов, на которых фракция с треском проиграла. Джереми Корбину пришлось уйти в отставку, а политический деятель решил сохранить «радикализм» бывшего главы, но предостеречь ситуацию от «чрезмерного поворота к центру», объединив всех членов партии, выступая с левых позиций и делая ЛП более избираемой.

Стармер серьезно решил поднять родную фракцию на новый уровень и попытаться изменить ситуацию в стране.

Система парламентских выборов в Британии и победа Лейбористской партии

В Великобритании действует определенная система формирования правительства — мажоритарная система относительного большинства. Кандидату для победы необходимо набрать больше количество голосов, чем кому-либо из оппонентов. В случае победы фракция может назначить нового премьер-министра, положив начало совершенно иному вектору развития политических решений в государстве.

Проигрыш Консервативной партии его лидеру предрекали давно. Это неоднократно отмечали специалисты — по мнению экспертов, общество стремилось проголосовать хоть за какие-то перемены.

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«Они (консерваторы. — Прим. ред.) достаточно давно у власти. В целом критики было очень много, поэтому произошла смена власти. Это связано в основном с внутриполитическими вопросами, с тем, что ситуация внутри Великобритании далека от благополучия», — поделился с 5-tv.ru политолог Андрей Быстрицкий.

«Уровень жизни не растет уже много лет, и консервативная партия, честно говоря, выглядит просто усталой. Знаете, у нее нет никаких новых идей, не то что у лейбористов. Вокруг царит настроение, когда люди говорят: «Ну, давайте хотя бы попробуем другую партию», — считал действующий член Палаты лордов Великобритании Ричард Эндрю Балф.

Так, прогнозы действительно сбылись, и у власти оказалась Лейбористская партия, заняв 410 мест в Палате общин из 650 возможных. Фракция Сунака же значительно им уступила, получив лишь 131 мандат.

«Сегодня передача власти из рук в руки пройдет в мирной и упорядоченной манере, с доброй волей со всех сторон. Это должно дать нам всем уверенность в стабильности и будущем нашей страны. Британский народ сегодня вынес отрезвляющий вердикт, многому нужно научиться… и я беру на себя ответственность за поражение», — поздравил Сунак Стармера с победой.

Стармер — премьер-министр Великобритании

Кир Стармер уже официально вступил в должность премьер-министра Великобритании и получил мандат на формирование кабинета министров от короля Великобритании Карла III.

«Король принял сегодня на аудиенции достопочтенного сэра Кира Стармера, члена парламента, и попросил его сформировать новое правительство. Сэр Кир принял предложение Его Величества и был назначен премьер-министром и первым лордом казначейства», — сообщил Букингемский дворец в социальной сети.

Первое заседание парламента должно состояться во вторник, 9 июля.

Согласно прогнозам, в Соединенном Королевстве измениться может ведение экономической и внутренней политики. Вполне возможно, что Великобритания попрощается с годами жесткой экономии, а также будет проведена работа над развитием промышленности, отмечали «Известия».

Однако внешняя политика при ЛП обновится вряд ли. Разве что новая власть будет «более аккуратно» к собственным интересам и нуждам населения, отмечал в бесед с 5-tv.ru политолог Быстрицкий.

«Политика может быть силой добра, и мы докажем это. Мы изменим Лейбористскую партию и вернем ее на службу. Вот так мы будем управлять — страна на первом месте, партия на втором», — заявил Кир Стармер народу после победы на выборах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что кот Ларри оставил Сунаку «сюрприз» в ботинке.