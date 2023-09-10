Лиз Трасс напишет книгу о своих 49 днях на посту главы правительства Великобритании

Фото: www.globallookpress.com / Martyn Wheatley

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Бывший премьер страны решила рассказать миру об уроках, которые она вынесла из этого опыта.

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс напишет мемуары о своей работе в правительстве, включая 49 дней на посту главы кабмина. Как сказано в материале газеты The Guardian, она хочет «поделиться уроками», которые усвоила за это время. В книге под названием «Десять лет, чтобы спасти Запад» причиной падения Трасс будет названо отсутствие поддержки «консервативных идей» и слишком большая поддержка «модных глобальных левых».

«Хочет увидеть „возрождение консервативного движения“ и решила „поделиться уроками“ своего пребывания в правительстве, где она часто была „единственным консерватором в комнате“», — пишет автор статьи.

Мемуары рекламируются как предупреждение против авторитаризма и угрозы со стороны тех самых левых, что погубили карьеру Трасс на посту премьер-министра. Экс-глава британского МИД, а сейчас член парламента от консерваторов, также напишет о своей встрече с королевой Елизаветой II незадолго до ее смерти, об общении с президентом РФ Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином.

По мнению Трасс, назрела угроза «управляемого крушения западной архитектуры», которая руководила поколениями относительного мира и процветания. В интервью газете Mail on Sunday она сказала, что западная культура «ставится под сомнение, даже в таких базовых вещах, как биология человека». Худшие идеи, не позволяющие обществу развиваться, Трасс наглядно продемонстрирует в мемуарах.

«Если вы посмотрите на узлы, в которые люди завязывают себя в западной политике по поводу того, является ли человек с пенисом мужчиной или нет, вы увидите, насколько эффективными, к сожалению, были эти люди», — заявила экс-премьер.

Трасс также подчеркнула, что Бориса Джонсона не следовало отстранять от должности, этим решением было подкошено доверие избирателей. Задела и американского лидера Джо Байдена, который, по ее мнению, наносит огромный ущерб экономике. Сегодня она очень хочет видеть республиканца в Белом доме, хотя и не утверждает, что это должен Дональд Трамп. Не исключила, что и сама однажды снова добьется высокого поста в своей стране.

«Я уже говорила, что допускала ошибки в таких вещах, как коммуникация и исполнение, но фундаментальная проблема заключалась в том, что консервативным идеям не хватало поддержки», — так Трасс ответила на вопрос о том, кто виноват в ее отставке.

В офисе экс-премьера заявили, что она будет писать книгу сама, а не нанимать писателя-призрака. Труд планируется опубликовать в апреле 2024 года.

Трасс вступила в должность премьера Великобритании 6 сентября 2022 года. Спустя несколько недель, 25 октября, ушла в отставку.

Стоит отметить, упомянутый Борис Джонсон после изгнания с поста премьер-министра без дела не сидит. Политик как «большой друг Украины» продолжает навещать президента Владимира Зеленского и поддерживать киевский режим. И даже награды за это получает. Как писал ранее 5-tv.ru, на днях Джонсон стал почетным доктором Львовского университета.