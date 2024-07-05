Сунак — все. Как изменится политика Великобритании после парламентских выборов?
Политолог Быстрицкий: консервативное правительство создало много сложностей
Фото, видео: www.globallookpress.com / Tejas Sandhu / Pavel Kashaev; 5-tv.ru
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В Соединенном Королевстве впервые за долгие годы меняется власть.
Отставка премьер-министра Великобритании Риши Сунака, а также поражение на выборах в парламент Консервативной партии стали результатом того, что за последние годы правительство страны создало очень много сложностей. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал политолог Андрей Быстрицкий.
По словам эксперта, этот результат голосования был ожидаем.
«Они (консерваторами. — Прим. ред.) достаточно давно у власти. В целом критики было очень много, поэтому произошла смена власти. Это связано в основном с внутриполитическими вопросами, с тем, что ситуация внутри Великобритании далека от благополучия», — считает политолог.
Быстрицкий отметил, что при лейбористском правительстве не стоит ждать радикальных изменений в политике по отношению к России.
Однако новое правительство, по мнению эксперта, будет «более аккуратно» к собственным интересам и нуждам населения.
«Ведь претензия населения к консерваторам в том, что они заняты не своей страной, а разного рода другими проблемами. И в этом отношении лейбористам придется более рационально, более реалистично смотреть на проблему внутри Англии», — резюмировал Быстрицкий.
Лидер оппозиции Кир Стармер был избран членом парламента Великобритании. Он получил 18,9 тысячи голосов в округе Holborn & St Pancras. Он является наиболее вероятным кандидатом на пост нового премьер-министра Великобритании.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Сунак собственноручно поставил крест на своей карьере.