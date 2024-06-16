Череда любовных неудач и проблемы со здоровьем: как сейчас живет Ирина Понаровская

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

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К чему привела певицу череда любовных романов?

Ирина Понаровская была одной из самых узнаваемых певиц прошлого века. Артистка претендовала на место в ряду с главными исполнительницами страны, однако жизнь распорядилась иначе. Понаровская прошла через несколько неудачных браков и столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Неудивительно, что знаменитость поставила свою карьеру на паузу и пропала из информационного пространства на некоторое время.

Начало пути и первые победы

Понаровская родилась в Ленинграде 12 марта 1953 года. Развить талант будущей знаменитости помогла ее бабушка. Родители, будучи творческими деятелями (ее мама была концертмейстером, а папа — дирижером и художественным руководителем), восприняли увлечение девочки в штыки. Особенно негодовал отец Понаровской. Однако ее бабушка все-таки нашла для внучки репетитора по вокалу.

Когда юная Ирина окончила школу, она решила поступать в консерваторию. Но занятия с педагогом не забросила. Отцу же будущей знаменитости ничего не оставалось делать, кроме как смириться с выбором дочери.

В возрасте семнадцати лет Ирина Понаровская получила приглашение от руководителя первого в стране вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары». Они долгое время безуспешно искали солистку для своего мужского коллектива. Ирина попала в команду благодаря личным связям ее отца с руководителем ансамбля.

Став частью группы Понаровская долгое время не занимала в ней центральное место. Но вскоре Ирину переместили на более выигрышную позицию, и зрители разглядели в ней звезду.

В двадцать два года в карьере певицы произошло еще одно значимое событие: она стала первой эстрадной исполнительницей, которую пригласили в рок-оперный мюзикл «Орфей и Эвридика». Это произведение было показано и на сцене, и выпущено на пластинках.

Через год Понаровская испытала настоящий триумф. На Международном песенном фестивале «Сопор» в Польше певица была удостоена главного приза.

Лишний вес

Ирина Понаровская всегда внимательно следила за внешностью. В подростковые годы она очень стеснялась лишнего веса. Позднее комплексы переросли в постоянное стремление сбросить килограммы - так певица стала очень худой.

Свою фигуру артистка поддерживает до сих пор. К слову, за «эталонную», модельную внешность, артистку прозвали «Мисс Шанель Советского Союза».

«На весы встала: жить или не жить. Отказали почки. Я худела, диеты стали причиной. Я была толстая девочка, а потом захотелось быть красивой. Я же видела себя в зеркало. Я понимала, что это некрасиво. Если хочешь идти на сцену, то вперед, талия должна быть 50 сантиметров», — объясняла певица.

Череда любовных неудач

Неудивительно, что эффектная внешность Понаровской, ее точеная фигура, привлекала к себе внимание мужчин. Однако несмотря на все данные природой преимущества удачной ее личную жизнь назвать вряд ли можно — Ирина пережила несколько разводов.

Ее отношения с музыкантом Григорием Клеймицем продолжались менее двух лет. Для Клеймица верность в отношениях не была приоритетом, чего он даже не старался скрыть от супруги.

Второй супруг Ирины, джазовый артист африканского происхождения Вейланд Родд, также не отличался идеальным поведением. Тем не менее, в этом союзе Ирина стала матерью своего единственного сына Энтони, который унаследовал от матери светлую кожу. Супруги также решили взять под свою опеку русскую девочку из сиротского приюта, однако позже вернули ребенка обратно.

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После этого романа Понаровская начала отношения с известным эстрадным певцом Сосо Павлиашвили.

«Насколько я знаю, их потом связывали и какие-то романтические отношения, и любовные. Но она использовала очередного мужчину, ведь Сосо написал ей целый альбом...» — рассказывал журналист Вадим Пономарев про их отношения.

При этом у артиста в родной Грузии была жена. Когда Понаровская поняла, что Павлиашвили не собирается разводиться, их роман закончился.

Позже в прессе стала появляться информация о том, что артистка начала отношения со знаменитым художником Никасом Сафроновым.

«У меня к ней была страсть, мне нравилась она. Я никогда не делал предложения, мы просто встречались и были влюблены в друг друга», — признавался художник.

Проблемы со здоровьем и новый муж

В особенно тяжелые периоды жизни из-за неудач на личном фронте, на которые наложилось изнурение организма постоянными диетами, Понаровская стала время от времени терять сознание, у нее были диагностированы проблемы с сердцем, сосудами и заболевания почек.

Состояние здоровья певицы постепенно ухудшалось. Становилось заметно, что ее здоровье находилось в критическом состоянии. К концу 1990-х стало очевидно — Понаровской необходимо менять свой образ жизни.

Так Ирина встретила своего следующего мужа. Доктор Дмитрий Пушкарь познакомился с певицей, когда та находилась в больнице. Она была изможденной, истощенной, сильно похудевшей. Они стали общаться, а позже доктор женился на пациентке.

Но счастье в их семье было скоротечно. Скоро Пушкарь осознал, что жить вместе с артисткой для него непросто. Его раздражали многочисленные поклонники певицы, присылаемые ими цветы, бесконечные телефонные разговоры жены. Он постоянно испытывал сильную ревность. В итоге она и стала причиной развода.

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Понаровская сегодня

В 2018 году звезда эстрады снова появилась на экранах телевизоров, ее часто видели в различных шоу. Не раз Понаровская шокировала публику, когда делилась откровениями о своей жизни, а вслед за ней, делится воспоминаниями стали и ее бывшие возлюбленные, Сосо Павлиашвили и Никас Сафронов.

Сейчас Ирина Понаровская одинока, все ее страстные романы остались в прошлом. Однако она не грустит по этому поводу: она занята внуками, ведет аккаунт в социальных сетях и все так же увлеченно следит за своим внешним видом.

«Мне бы сейчас сказали живой зарыться в землю и умереть, а вся моя семья, дети, будут счастливы пожизненно и у них будет самая лучшая жизнь, — я пойду. Не потому что я дурочка сумасшедшая, а потому что во мне столько любви. Мне ничего ни для кого не жалко», — призналась Ирина Понаровская.

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