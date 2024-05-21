Питалась на помойке и умерла в окружении крыс: почему так трагично сложилась судьба Тамары Носовой

Фото: © РИА Новости / Галина Кмит

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«Королева комедий» так и не смогла создать семью и умерла в одиночестве.

Актрису Тамару Носову российский зритель полюбил за способность рассмешить публику за считанные секунды. Недаром ее назвали «королевой комедий». Однако под конец своего существования у артистки не осталось ни одного повода искренне порадоваться: осознанно отказавшись от создания семьи, Тамара Носова провела последние годы в нищете и непригодных для жизни условиях в полном одиночестве. Хотя в расцвет молодости перед ней не могли устоять самые видные мужчины, а роли она получала в картинах, ставшими потом культурным наследием советского кино.

Первая потеря

Носова родилась в 1927 году в Москве. И первым испытанием на ее плечи выпала ранняя смерть мамы. Отец знаменитости не оказался в состоянии справиться с ударом, поэтому принял решение отдать юную Тамару и других своих наследников в детский дом. Носова стала уже совсем взрослой, когда увидела родителя вновь — ей было 30 лет. И тогда она приняла решение не продолжать общение с ним и другими родственниками.

Носову удочерил специалист по авиационным моторам. К счастью, в семье талант девушки был замечен, и приемные родители помогали ей развивать его. У нее возник интерес к актерскому мастерству еще в школе. Там же она и организовала собственный драматический кружок. После начала Великой Отечественной войны новую семью Носовой отправили в Московскую область. Когда девушка вернулась в столицу, она смогла поступить во ВГИК. К слову, ее однокурсниками стали Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов.

Тамара Носова долго расстраивалась из-за того, что ей не предлагали драматические роли. В ней видели исключительно комедийную актрису. Преподаватели уверяли будущую знаменитость, что она создана для смеха и комичных сцен. Хотя своей драмы в жизни ей хватало и так.

Кадр из х/ф «Тайна «Черных дроздов». реж.: Вадим Дербенев, 1983 г.

Первой серьезной ролью в карьере Носовой стала Валя Филатова в картине «Молодая гвардия». После этой работы ей стали поступать более достойные предложения. После дебюта актриса сыграла в «Страницах жизни» и «Падении Берлина». Девушке было всего 23 года, когда ее представили к Сталинской премии за роль в фильме «Кавалер Золотой звезды».

Карьера артистки шла в гору — в ней видели колоссальный потенциал. И вместе с тем к ней в жизнь пришли и свои личные драмы.

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Брак с дипломатом и переезд в Австрию

Первым мужем Тамары Носовой стал дипломат Олег Малинин. После свадьбы он предложил ей выбрать любую страну, где она бы хотела жить. И актриса выбрала Австрию. Там они начали свою совместную жизнь.

У мужа был серьезный недостаток: он не разрешал жене играть в кино. Носова очень скучала по своей профессии, поэтому она оставила Малинина и вернулась на родину после нескольких лет жизни за границей. Актрису не забыли, но в тот период кинематографу требовались актеры для комедийных ролей, поэтому Тамара Макаровна решила изменить свои мечты о драме и стать звездой комедии. На съемках в Ялте она познакомилась с коллегой Юрием Боголюбовым, с которым сразу нашла общий язык, вскоре они поселились в доме артиста.

Следующим препятствием на пути к женскому счастью в судьбе Тамары Носовой стал отец нового воздыхателя. Он был против их союза, считал актрису совершенно не приспособленной к быту и семейной жизни.

Кадр из х/ф «шторм». реж.: Михаил Дубсон, 1957 г.

«Отец Юры не принимал Тамару в качестве жены сына. Как-то он мне сказал: „Юрка мой влип. Она — неряха, дома ничего не делает“. Правильно отметила как-то Нонна Мордюкова: „Тамарка и борщ-то ни разу не сварила“. Но для Юрия быт не был важен. Он для любимой женщины ничего жалел», — рассказывала в одном из интервью актриса Инна Выходцева.

Кроме того, Носова не хотела рожать. Данный факт также повлиял на их с Боголюбовым отношения. Когда их роман подошел к концу, мужчина женился на другой. Вскоре он стал отцом.

После расставания актриса с головой ушла в карьеру. Каждая новая роль оказывалась успешнее другой: тогда Носова сыграла ключевые в своей работе роли. С ее участием в то время вышли «Свадьба в Малиновке», «Карнавальная ночь», «Женитьба Бальзаминова».

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Затем она встретила сценариста Виталия Губарева. Мужчина оказался готов положить к ногам актрисы все, что было в его возможностях. Он создал для Носовой сценарий «Королевство кривых зеркал», где она исполнила роль тетушки Аксал. Позже он предложил ей главную роль в фильме «В тридевятом царстве». Тамара Макаровна была счастлива, однако через шесть лет их отношения закончились. Причины разрыва отношений остаются неясными, но следующий партнер артистки, режиссер и актер Николай Засеев, утверждал, что писатель сразу почувствовал ревность к нему. Увидев Николая Викторовича на экране в одной из основных ролей, звезда комедий начала интересоваться им. Тамара Носова была влюблена в американца Тайрона Пауэра из фильма «В старом Чикаго», а Засеев очень напоминал его.

Лишняя в чужой семье

Однажды, встретившись в Одессе, Носова и Засеев решили выступать вместе на концертах после того, как провели время вместе и стали близкими.

«На десятом дне мы выпили шампанского, и когда я собрался уходить, Тома мне сказала: „Зачем уходить? Останься у меня“. И так я прожил у нее семь лет», — рассказывал артист.

Загвоздка была в том, что Засеев ьыл женат. Он изменял супруге, оставаясь на двух фронтах: семья и работа в Киеве, а любовница в Москве. Ситуация не могла продолжаться бесконечно, особенно учитывая то, что Носова не одобряла карьерные амбиции Засеева в качестве режиссера. Она считала, что он отличный актер и должен «быть рядом с ней». Амбиции артиста в конце концов взяли верх.

И все-таки однажды мужчина попытался уйти из своей семьи. Его остановила фраза трехлетней дочери, которую она крикнула ему вслед: «Папа, ты нас бросаешь?» Засеев понял, что не может так поступить — совесть оказалась дороже. Он пришел к Тамаре, и честно в этом признался. Носова заявила в ответ, что больше он никогда ее не увидит. Так и произошло: актриса категорически отказывалась от его предложений сняться в кино. Поговаривают, она отправляла назад ему запечатанные письма со сценарием. Так, гордость и принципиальность комедийной актрисы оказались вновь сильнее желания быть среди людей. Засеев часто говорил, что Тамара Носова, если бы смогла перебороть заносчивость, не оказалась бы в таком тяжелом положении под конец своих дней.

Кадр из х/ф «Новые похождения Кота в сапогах». реж.: Александр Роу, 1958 г.

Еще один удар постиг Тамару Носову, когда скончалась ее приемная мама. В 90-е годы Тамара Макаровна осталась без работы в театре, попала под сокращение. Она все больше стала замыкаться в себе, перестала отвечать на звонки и ухаживать за собой.

Жуткий конец

Последние годы жизни артистка провела в нищете, хотя не признавалась в этом. У нее начались проблемы с разумом. Даже пенсии звезды комедий не хватало на оплату коммунальных услуг, ей приходилось питаться в столовой для малоимущих. Таи ее даже не узнавали.

Соседи замечали, что известная актриса ходила на помойку, чтобы найти еду. Когда ее больше не было видно, знакомые начали беспокоиться. Не получив ответа на стуки в дверь, им пришлось вскрыть квартиру. Они увидели шокирующую картину: знаменитость лежала в прихожей, а по ней бегали крысы. В доме ползали тараканы. Разруха дошла до такой степени, что она жила без унитаза, справляя нужду в ванной комнате, пишет KP.RU.

Знаменитость разбил инсульт. Она умерла 25 марта 2007 года на 80-м году жизни, так и не познав семейного счастья.