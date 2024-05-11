СМИ ее ошибочно похоронили: как сейчас живет советская актриса Ольга Битюкова

Фото: Великжанин Виктор / ТАСС

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После съемок в фильме «Москва — Кассиопея» над ней смеялась даже школьная учительница.

Благодаря удачному стечению обстоятельств Ольга Битюкова попала в мир кино еще в 14 лет. Режиссер Ричард Викторов часто навещал Владимира Чернышева, отчима девочки, и однажды предложил ей сняться в кино.

Маленькая Оля согласилась, прошла ряд проб и получила роль Вари Кутейщиковой. С тех пор прошло уже около 50 лет, а удивительные стечения обстоятельств в жизни Битюковой не прекращаются.

Она родилась в звездной семье: ее мама, актриса Юлиана Бугаева, вышла замуж за актера Бориса Битюкова. К сожалению, брак распался весьма скоро из-за алкогольной зависимости артиста.

Потом Бугаева связала свою жизнь с Владимиром Чернышевым — успешным композитором. Ольга восприняла его довольно позитивно, и у них сложились доверительные отношения.

С родным отцом Битюкова познакомилась уже значительно позже. Когда ей было 12 лет, она обратила внимание на странно смотрящего на нее мужчину в театре — позже мама объяснила ей, что это и был ее родной папа.

Большой славы роль в «Москве — Кассиопее» артистке не принесла. Однажды она призналась, что в школе ей приходилось терпеть легкие насмешки от учительницы.

«Никто меня звездой не считал, а от классной руководительницы еще и нагоняй получила, мол, слишком много о себе думаю и волосы завивать перед школой необязательно. А я их и не накручивала! Просто вылезла мамина наследственность — у нее от природы легкие кудри», — досадно вспоминает Битюкова.

Спустя время мама Ольги развелась и с Чернышевым, когда у них родилась маленькая дочь. В этот момент Битюкова начала помогать с воспитанием новорожденной сестры.

Параллельно она ходила на пробы на разные роли — и, увы, все они были неудачными. Бугаева не оказывала дочери достаточно поддержки: по ее мнению, без кино и театрального образования можно было спокойно бы прожить.

«Пришлось как-то соображать самой. И я „сообразила“ институт легкой промышленности и замужество. Первое удалось лучше, с браком же просто не повезло. Ничего особенного в той истории, чтобы ее вспоминать, нет. Человек он немедийный. Впрочем, среди актеров пары себе не видела никогда», — призналась однажды актриса.

После окончания второго курса в институте Битюкову внезапно пригласили на кастинг на «Мосфильме» для небольшой роли в фильме «Свидетельство о бедности». Как только ее заметил режиссер Самвел Гаспаров, его выбор остановился именно на ней.

В этом способствовало его знакомство с мамой молодой претендентки на роль. По словам Битюковой, после этой роли предложения о новых ей стали поступать намного чаще.

«Я уже прочно встала на киношные рельсы и покатилась: снималась, много лет ездила с программой „Товарищ кино“, представляла фильмы на различных фестивалях, колесила по стране с шефскими концертами от ЦК ВЛКСМ», — рассказала знаменитость.

Пока сценическая карьера постепенно набирала обороты, ее личная жизнь также не была лишена интриг и переживаний. СМИ сообщали, что в начале 1980-х Битюкова начала встречаться с Игорем Малаховым, приехавшим из Кургана.

Он какое-то время считался возлюбленным артистки Азизы и позже был назван одним из подозреваемых в убийстве певца Игоря Талькова. После окончания школы его призвали в армию — в это время Битюкова узнала, что ее муж не теряет времени зря в разлуке.

«Ко мне приезжает так много девушек, что командир требует прекратить этот беспорядок», — не скрывал он.

Битюкова не стала терпеть такое поведение и решила развестись с ним, выселив спутника из квартиры. Потом привлекательная актриса получила второй шанс судьбы на любовь.

Она познакомилась с Владимиром — столяром-краснодеревщиком. Битюкова не смогла не обратить на него внимание, потому что он сочинял музыку.

Пара вскоре узаконила отношения, и у них родился сын Федор. Но затем наступили 1990-е и спокойное счастье актрисы было нарушено вихрем дел.

Чтобы заработать во время финансового кризиса, Битюкова не только снималась, но и занималась продажей пылесосов, работала администратором в салоне красоты, рекламировала ювелирные изделия, организовывала мероприятия и творческие вечера. Это продолжалось до тех пор, пока здоровье артистки не подвело ее.

Какое-то время она игнорировала тревожные сигналы организма: головные боли и резкие скачки артериального давления. К сожалению, организм не выдержал — и Битюкова в 2005 году перенесла инсульт.

Благодаря двухмесячной реабилитации и волевым усилиям она избавилась от последствий болезни и вернулась к работе. Звезда не любит говорить о том, что заболела пару лет спустя, но из-за последствий недуга она на пять лет замкнулась от окружающих, в результате чего СМИ даже начали писать о ее смерти — это повергло ее в шок.

«Переехала в Подмосковье на дачу, в общество не выходила, к себе никого не звала. Этой секретностью довела ситуацию до абсурда. Вдруг читаю в сети: „Помните Битюкову из фильма ‚Москва — Кассиопея‘? Месяц назад умерла“. Написала этому человеку, что он ошибается и я все-таки жива, но злилась недолго. Если вспоминают, значит, я по-прежнему интересна?» — рассуждала артистка.

На помощь пришел сын Битюковой. Он показал знаменитой маме возможности сети: актриса завела свой блог, где начала общаться с поклонниками.

Так новости о ее смерти сошли на «нет». Любящий муж тоже внес свой вклад в восстановление артистки.

Он оборудовал их дом таким образом, чтобы Битюкова смогла записывать аудиокниги на даче. По мере восстановления актриса стала вновь появляться на экранах.

Она приняла участие в таких картинах, как «Подсудимый», «Потерянные» и «Чувство правды». Актриса все еще любит работать, но ее главное достижение в жизни — крепкая семья, а также новоприобретенная роль бабушки.

«Саша выросла у меня на руках в буквальном смысле слова. Сладкая зайка с вишневыми глазами! Они у нее не карие, не шоколадные, а с теплой сладкой фруктовой ноткой. А потом появился Ванек. Он у нас говорун, каждый день выдает новое слово!» — призналась актриса несколько лет назад в интервью.

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