Над «Крокусом» взлетают журавли: россияне скорбят по жертвам чудовищного теракта

Фото, видео: Синицын Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Жители России продолжают нести на место трагедии цветы и детские игрушки.

Накануне, 30 марта, было девять дней со дня теракта в «Крокус Сити Холле». Для православных это время вспомнить недавно ушедших из жизни и помолиться за них.

По последним данным МЧС, в результате теракта погибло 144 человека. По данным Минздрава, в стационарах остаются еще 69 человек, один из них в крайне тяжелом состоянии, еще 16 в состоянии средней тяжести. На место трагедии продолжают нести цветы и детские игрушки. Заупокойную службу у «Крокуса» провел накануне православный священник, в пятничных молитвах погибших и пострадавших вспоминали в мечетях Москвы.

Теракт, который по задумке его организаторов должен был напугать и расколоть общество, в том числе по национальному и религиозному принципу, напротив, нас сплотил. Исполнители установлены, пойманы. Их уже возят на следственные действия, в том числе и в «Крокус Сити Холл». Но в данном случае имена конкретных пешек, кто нажимал на курок, не так важны.

Акция «Журавли»

Белые журавли стали символом трагедии в «Крокус Сити Холле». Их силуэты заскользили по обгоревшему фасаду здания и взмыли в небо в день общенационального траура. Журавли в память о погибших «взлетели» в Санкт-Петербурге и Архангельске, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону, Краснодаре, Южно-Сахалинске и других городах.

Белые журавли — символ, узнаваемый на всем постсоветском пространстве, благодаря стихотворению Расула Гамзатова и песне, которую пел Муслим Магомаев. Его именем назван концертный зал в «Крокусе». Песня про солдат, не пришедших с войны, а жертвы теракта были мирными жителями.

Но в данном случае нет противоречия. Террористический акт в «Крокусе» — это тоже война, подлая, необъявленная, под прикрытием псевдомусульманских лозунгов, в интересах врагов России.

Заказчики и исполнители теракта ответят за содеянное

Важно установить имена заказчиков и организаторов этого чудовищного преступления. Такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин перед силовым блоком, все спецслужбы сейчас работают над раскрытием преступления.

«Абсолютно ясно одно: ужасное преступление, совершенное 22 марта в столице России, это акция устрашения, как я уже сказал. И сразу же возникает вопрос: кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима. А нацисты, как хорошо известно, никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства для достижения своих целей», — сказал Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что установлены личности 134 погибших при теракте в «Крокусе».