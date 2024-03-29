Они выбрались из ада: истории пострадавших в «Крокусе» людей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

В Центр имени Пирогова доставляли людей с тяжелыми огнестрельными ранениями.

Сейчас у «Крокус Сити Холла» монтируют площадку, где пройдет панихида по погибшим. Как стало известно, еще один пациент скончался в больнице.

У него были тяжелые огнестрельные ранения. Под присмотром врачей остаются 69 пострадавших.

Сегодня несколько человек выписали из Центра Пирогова. Их встретила корреспондент «Известий» Анна Ничуговская.

Они выбрались из ада. Сейчас Инне Прасловой уже ничего не угрожает, но перед глазами — до сих пор огненное зарево.

Когда в здание ворвались террористы, они с сестрой уже сидели в партере. Люди прятались за креслами и ползли к выходу — именно в этот момент Инна получила ранение в легкое.

«Просто встала и пошла. Я помню, что шла по коридору, крови было много, шоковое состояние, смотрела вниз, пол был залит кровью, много, видимо, было раненых. А уже когда вышла на улицу там уже попала», — говорит она.

На улице Инне уже помогли девушка и мужчина — как зовут спасителей, не помнит. Пара донесла ее до скорой.

В Центр имени Пирогова доставляли пострадавших с тяжелыми огнестрельными ранениями. У них были повреждены сразу несколько частей тела или несколько органов.

Многих уже перевели из реанимации в палату. Сейчас лечение составляют профильные врачи из разных отделений вместе.

За здоровьем каждого борются до десяти специалистов. Павел Пустотин на концерт пришел с родителями.

Семья даже не успела показать билеты — только вошли в здание. Когда Павел услышал выстрелы, первым делом прикрыл маму.

«Сзади я слышу хлопки. Вижу, куда мать прыгает, и ложусь на нее просто, чтобы ее не было видно. Отец тоже, я его потерял из виду, мы потом, слава Богу, нашлись. И я слышу, как хлопки приближаются, приближаются, и потом вот в меня два раза попали, и там уже вырубился на какое-то время», — рассказывает он.

На улицу Павла вынесли родители через выбитое окно и передали врачам. Все эти дни медики Подмосковья и столицы делают все, чтобы пострадавшие вернулись домой, к своим семьям.

«Все коллеги, которые находились рядом, некоторые после дежурства отдыхали, но как только это случилось кто был рядом приехали и помогали, чем могли», — говорит торакальный хирург центра Сергей Орлов.

Всего в больницах остаются 69 пострадавших, почти каждый третий готовится к выписке. Остальным еще придется остаться под наблюдением врачей.