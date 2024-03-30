Отец рассказал о состоянии детей, сбитых террористами у «Крокуса» после теракта

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД КОРНИЕНКО; 5-tv.ru

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Семья с двумя ребятишками спаслась, сумела убежать из здания, где велась стрельба. Но на улице их настигла машина, на которой нападавшие пытались скрыться.

Отец рассказал о состоянии детей, сбитых террористами у концертного зала «Крокус Сити Холл» в день теракта. Мужчина выступил с речью на акции памяти на месте трагедии. В роковой вечер он пришел на шоу группы «Пикник» с женой, сыном и дочерью. Когда началась стрельба, им удалось спастись, выбраться из здания. Но на улице их сбила машина, в которой преступники бежали и пытались скрыться. Мать пострадавших детей отмечала, что, белый Renault «специально вырулил» на них на высокой скорости.

По словам родителя, недавно его сына перевели из реанимации в палату к сестре. Мальчик пострадал больше всех, после удара авто он отлетел на пять метров. Ребенок лежал на земле без дыхания, на помощь бросились оказавшиеся рядом неравнодушные люди. Глава семейства сердечно поблагодарил их за оказание первой помощи и поиск свободной кареты «скорой».

«Спасибо врачам, которые всю ночь колдовали над ним. Слава богу, прошла уже вторая операция, его перевели из реанимации к сестре. Сейчас, я думаю, все самое страшное позади», — сказал он.

Спасали мальчика, юного хоккеиста, врачи Детской клинической больницы имени Сперанского. А еще сплоченное спортивное сообщество, оказавшее поддержку. Как рассказал отец мальчика, они с женой были поражены реакцией на случившееся десятков клубов по всей стране. Помогали представители клубов «Калининградский янтарь», «Адмирал» из Владивостока, ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Торпедо» и многие другие.

«Вы не представляете, как это лечит моего сына. Когда он видит кумиров, которые передают ему привет, помогают, приезжают в больницу, бросая все свои дела и подготовку к плей-офф. Хочу закончить словами героя из культового фильма „Брат“: „Я узнал, что у меня есть огромная семья“. Это вы. Низкий вам поклон», — заключил мужчина.

Вечером 22 марта, за несколько минут до начала концерта группы «Пикник», в «Крокус Сити Холл» ворвались террористы и открыли стрельбу. Затем в здании вспыхнул пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 144 человека, еще несколько сотен получили ранения и травмы. Задержаны 11 человек, в том числе четверо боевиков, принимавших непосредственное участие в осуществлении теракта. Злоумышленников перехватили на пути к российско-украинской границе в Брянской области. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как прошла акция в память о жертвах — у сгоревшего здания на девятый день после трагедии.