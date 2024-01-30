Выбежала из кабинета: Лиз Трасс ушла от разговора с послом РФ в день начала СВО

Посол Келин: Трасс покинула свой кабинет во время разговора о причинах СВО

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Дипломат продемонстрировала явное неуважение к нашему дипломату.

Лиз Трасс сбежала из своего кабинета во время встречи с российским дипломатом Андреем Келиным 24 февраля 2022 года. Таким заявлением посол поделился в новом интервью изданию BBC.

Читайте также Лиз Трасс напишет книгу о своих 49 днях на посту главы правительства Великобритании

По словам Келина, он пытался донести до британской стороны позицию РФ. Однако Трасс, возглавлявшая на тот момент МИД Великобритании, в какой-то момент вскочила с места и убежала.

«Мне кажется, это тот способ, которым эта дама ведет дела. Она не слушала аргументов и не была готова понять суть ситуации», — заявил Келин.

Как объяснилась за свое поведение Трасс, она не желала слушать объяснения российского посла, посчитав их «дежурной пропагандой».

С миру по нитке: Украина захотела забрать списанные в Великобритании корабли

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США решили разместить ядерное оружие в Британии. Оружие будет находиться на авиабазе Лейкенхит в графстве Саффолк.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.