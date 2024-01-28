С миру по нитке: Украина захотела забрать списанные в Великобритании корабли

Фото: www.globallookpress.com / Michal Fludra

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Пойдет ли Лондон навстречу Киеву?

Украина с радостью приняла бы два британских военных корабля, которые Лондон решил досрочно списать из-за нехватки моряков. Об этом заявил командующий военно-морскими силами страны Алексей Неижпапа в интервью телеканалу Sky News.

«Мы понимаем, что без кораблей нет флота. Поэтому, если будет принято такое решение, касающееся возможности передачи двух фрегатов военно-морским силам Украины, мы будем очень рады», — сказал Неижпапа.

Речь идет о фрегатах HMS Argyll и HMS Westminster. Моряков, находящихся на этих судах, Великобритания в таком случае перенаправит на корабли нового класса — Type 26, которые должны заменить эксплуатирующиеся военно-морскими силами Британии противолодочные корабли Type 23. Как сообщала недавно газета Thе Telegraph, военные корабли страна планировала либо утилизировать, либо продать союзникам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие «чудо-вертолеты» Германия сбагрила на Украину.